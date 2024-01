Tecámac, Méx.— El empresario Cristofer Leyva asegura que el municipio de Tecámac tiene mucho futuro, sobre todo, con la infraestructura que se ha desarrollado, como es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por lo que busca gobernar el ayuntamiento.

El licenciado en Administración de Empresas, quien encabeza las preferencias a la Coordinación de Morena en este municipio, dice que “hay mucha necesidad y trabajo que hacer. La gente que me conoce, me ha dicho ‘¿por qué no te avientas, por qué no haces esto?, necesitamos un joven empresario que tenga la capacidad para resolver los problemas de Tecámac”, expone.

El aspirante asegura que el mismo pueblo fue quien lo impulsó a buscar la candidatura para dirigir el gobierno municipal, sobre todo, a partir de la pandemia.

“La misma gente me habla, me dice, me pide y quiero ayudar a más gente; Tecámac tiene un futuro grande con el AIFA, la Central de Abastos, la planta de basura, y quiero hacer equipo para formar infraestructura para más oportunidades”, dice.

Asevera que le interesa impulsar la economía local a través de apoyos a comerciantes, así como atraer empresas y empleos, pues Tecámac carece de industria. “Cada año entran 6 mil alumnos a las universidades de Tecámac y salen graduados 5 mil; hay profesionistas, pero no hay empleo. La mayoría sale del municipio para conseguir trabajo”, abunda.

Por ello, además de fomentar el empleo, ofrece un plan de seguridad integral que incluye mejoras en las condiciones de trabajo y de capacitación de los policías, así como el impulso del arte, la cultura y el deporte en los jóvenes.

“Con un deporte, con arte y cultura eres otro perfil para decir ‘no me invites a robar, mejor vamos a hacer deporte’”, plantea el aspirante de 43 años, quien, dice, trata de unir todas las fuerzas para llegar a un resultado positivo, sin pelearse.