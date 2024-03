Valle de Bravo, Méx.- El incendio forestal registrado en San Juan Atezcapan en el municipio de Valle De Bravo ya fue encapsulado según informó la Protectora de Bosques (Probosque) del Estado de México.

Como parte del combate en la zona del incendio forestal de Valle de Bravo, en coordinación con Probosque del Estado de México, el Grupo Relámpagos realizó 26 descargas con un total de más de 20 mil litros de agua.

Esta mañana se reporta que del lugar donde se registró el incendio apenas sale una ligera columna de humo, sin embargo, los brigadistas siguen laborando para descartar nuevos riesgos y liquidarlo en su totalidad.

Por su parte, los habitantes de dicha demarcación y turistas han señalado que debido al incendio, una densa capa de humo recubre la presa y los turistas preguntan por la visibilidad en las vialidades aledañas.

A través de su cuenta de X la dependencia indicó ayer que al corte de las 18:30 horas del lunes, las brigadas reportaron un 80% de control en las labores del combate ampliado del incendio.

De acuerdo con cifras oficiales registradas del 1 de enero al 24 de marzo, 4 mil 179.47 hectáreas (has.) de bosques han resultado afectadas por los incendios forestales, 3 mil 905.69 has. corresponden a pastizales y arbustos, es decir, el 93.44%; además 247.78 has. de arbolado de renuevo que corresponde al 5.92% y también 26.00 has. de arbolado adulto que significa un .62%.

Habitantes y turistas señalan que tras el incendio una densa capa de humo recubre la presa. Foto: Probosque del Estado de México

La gobernadora Delfina Gómez dio a conocer en sus redes sociales que hasta el día de ayer en el Estado de México se atienden 22 incendios forestales en 21 municipios.

“Brigadas de Probosque , CONAFOR, CONANP, ejidales y voluntarios combaten 22 Incendios Forestales en los municipios de: Jilotzingo, Coatepec Harinas, Malinalco, Luvianos, Texcoco, Valle de Bravo, Lerma, Temascalcingo, Axapusco, Villa del Carbón, Chalco, Acambay, Ocoyoacac, Aculco, Villa de Allende, Tenancingo, Joquicingo, Amecameca, Zinacantepec, Texcaltitlán y dos en Ocuilan”. Complicada situación ante la grave sequía que viven el país.

