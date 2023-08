Toluca, Méx.— Los daños en vehículos automotores y motocicletas provocados por los baches en las vialidades de los municipios metropolitanos del Valle de Toluca han derivado en gastos de hasta 5 mil y 8 mil pesos en amortiguadores, así como la reposición de llantas o rines, pues la carpeta asfáltica presenta oquedades importantes que los automovilistas deben afrontar.

Pese al esfuerzo por parte de las autoridades municipales para atender la demanda en repavimentación y bacheo, resultan insuficientes los recursos, pues llegada la temporada de lluvias, los baches reaparecen y hasta duplican su tamaño.

El señor Armando Romero gastó 5 mil pesos en la reparación de su motocicleta, desde el inicio de la temporada de lluvias a la fecha, y es que su unidad ha caído en más de 20 baches en la avenida López Portillo, en San Lorenzo, Toluca.

En este punto de la capital mexiquense los vecinos se organizaron para tapar los agujeros por su cuenta, y para mantener las vialidades en buen estado optaron por echar grava, arena o un poco de tierra.

“En los puros amortiguadores son mil 700, en lo que va de las lluvias han sido tres cambios de amortiguadores, y sumo más de 5 mil pesos, apenas en unos meses, y además la mano de obra”, comentó.

Armando es panadero, por la misma vialidad debe pasar hasta cinco veces por día, entrega su producto en tiendas y viviendas, pero en sólo dos semanas se cayó dos veces en grandes baches con hasta 20 centímetros de diámetro o más. “Un lodazal y problema grave, me he fracturado, he perdido llantas y la verdad es que la autoridad no hace caso”, señaló.

Esta es una de las razones que obligó a la comunidad a utilizar los recursos a la mano para poder cubrir los enormes baches que les ha generado gastos extra, pues de acuerdo con algunos habitantes del lugar, han visto vehículos que se quedan sin llantas, con la suspensión comprometida, hasta rines.

“Los vecinos aventamos piedras o pedazos de chatarra para que se vaya medio llenando, pero urge pavimentación para que se puede pasar, pero donde hace falta la autoridad no hace nada”, comentó.

Armando agregó que por las noches todavía es más riesgoso, toda vez que los automóviles buscan el sitio más plano, y esa maniobra les impide el paso a los peatones.

Si bien el ayuntamiento inició con un programa de pavimentación y bacheo, que ha llevado meses y hasta el momento abarca 602 mil metros cuadrados de vialidades, hay algunas comunidades que señalan el abandono y sobre todo los daños que esto provoca.

El ayuntamiento de Metepec inició un programa para la indemnización de automovilistas que inicien la denuncia, y en lo que va del año han recibido 15 solicitudes.