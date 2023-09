Toluca, Méx.- Autobuses y taxis alimentan al Tren El Insurgente en la estación de Pino Suárez y la terminal de Zinacantepec, aunque de acuerdo con los encargados de la seguridad de la empresa SETER, dichos servicios no son los autorizados, pues aún no define cuáles serán las empresas que puedan hacer base dentro de dicha infraestructura.

En el caso de Pino Suárez, los autobuses con la leyenda “TERMINAL TOLUCA TREN INTERURBANO GRATIS”, atraen la atención de la gente, consideran que es un servicio que los podría comunicar desde la estación al centro; sin embargo, los operadores explicaron que solo son un servicio que por ahora fue destinado en esta estación, para llevar a la gente hacia la Terminal de Autobuses, a tres cuadras del lugar o desde dicho sitio hacia el Tren, con la finalidad de “socializar” o publicitar el nuevo medio de transporte.

Para los operadores, que aún no saben la razón social a la que pertenecerá este servicio y si seguirá vigente en próximos días, la única información que les dieron fue que estarán hasta el 3 de octubre establecidos en el lugar. Les preocupa que haya instalación de sitios de tacos pirata y también, que comienzan a operar rutas de autobuses como Intermetropolitano, a la terminal de Zina.

Lee también: Tren Interurbano México-Toluca: Con más de 100 pasajeros por hora, así va el primer día

Carlos, uno de los encargados de la línea de transporte gratuito, explicó que no saben cómo será la ruta final, tampoco si estará de planta la base en la estación de Pino Suárez, aunque reconoció que les inquieta que no haya claridad y que la Secretaría de Movilidad estatal no se haya hecho cargo de organizar la alimentación y establecer las rutas o derroteros para que no haya complicaciones entre las diversas organizaciones operadoras de transporte público de pasajeros.

En el caso de los taxis, solo fueron autorizados para hacer base los mismos que brindan servicio en la terminal de autobuses de toluca, esos se ubican dentro del estacionamiento d dls terminal en Zinacantepec, aunque para los usuarios el costo es elevado, pues cuesta hasta 70 pesos un viaje solo entre cada estación.

Los encargados de la seguridad señalaron que por el momento no tienen las instrucciones precisas sobre cuál es eran el resto de las empresas que podrán establecer una base de taxis y en su defecto ingresar a a las rampas definidas para el ascenso y descenso de pasajeros que llegan a la estación del tren. Sin embargo aclararon que hasta el momento, las únicas definidas son de la línea inter metropolitano los autobuses que pueden comunicar con una zona de Toluca Base de Taxi Seguros que opera también en la terminal de autobuses.

Lee también: Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”: esto costará el boleto

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rdmd