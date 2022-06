Viaja ligero y ahorra dinero en tu próxima escapada

Cuando vamos de vacaciones nos gustaría poder contar con las prendas, calzado y artículos de higiene personal para cualquier ocasión y, 'por si acaso'. Lo cierto es que lo mejor es viajar ligero, pues no solo nos permite ahorrar algo de dinero sino que, aunque no lo creas, ayuda a la conservación del medio ambiente.

Todos sabemos que las aerolíneas cada día son más restrictivas en términos del equipaje que podemos llevar con nosotros. Cuando ingresas a los portales para cotizar un vuelo, puedes ver que se ofrece un costo por llevar solo equipaje de mano y otro, si se quiere documentar.

Y cuando viajas por carretera en tu auto, las maletas también pueden ser un tema relevante pues, además del espacio, a más peso, más consumo de combustible hay.

Para que en tu próxima escapada viajes más ligero, te vamos a dar algunos consejos.

Viaja ligero en apoyo al medio ambiente

Antes de llegar a los tips, te compartimos que la relevancia de buscar viajar más ligero no solo está relacionada con el hecho de ahorrar dinero o de registrarte más rápido, sino que es una buena práctica que contribuye a la conservación del medio ambiente.





Imagen: Pixabay

De acuerdo con una investigación de Booking.com, cada vez son más las personas que están considerando el impacto de sus viajes. De hecho, vacacionar de una manera más sostenible es importante para 95% de los mexicanos encuestados.

La compañía señala que ser responsable con el medio ambiente no solo tiene que ver con los destinos que se eligen, sino con hacer las maletas. Como lo lees, adoptando un enfoque más consciente al hacer tu equipaje estarás poniendo tu granito de arena.

'Menos peso' significa que los aviones queman combustible más lentamente, lo que es un paso positivo hacia la reducción de las emisiones de carbono asociadas con los viajes.

Tips para viajar más ligero

Elige la maleta correcta. Quizá nunca habías considerado que el peso de la maleta puede ser un factor a tomar en cuenta. Los modelos viejos pueden ser muy lindos, de piel, con grandes cierres y correas, pero ¿lo sientes pesado incluso vacío? De ser así, lo mejor es invertir en un equipaje nuevo que sea lo más ligero posible, eso no solo te quitará peso sino que te facilitará el transportarlo.

Invierte en una buena maleta. Sabemos que este tipo de artículos llegan a ser costosos. Sin embargo, es mejor invertir en una pieza que puede tener un tiempo de vida de 10 o 15 años (o más), que en una maleta económica que vas a desechar en unos 3 años. uando esto último ocurre, hay quienes no consideran mandar a reparar el artículo, sino tirarlo a la basura, lo cual produce más contaminación al ambiente.

Algunas marcas ofrecen garantías por varios años o hasta de por vida. Considera eso, antes de comprar.



Imagen: Pixabay

Artículos de tocador al mínimo. Sabemos que los hoteles ofrecen algunos productos de higiene, como champú y crema que no te debes preocupar por llevar. Pero si no te puedes despegar de tus marcas favoritas, irás a algún lugar en donde no hay esas cortesías o sabes que necesitarás de algo más, como bloqueador o repelente, opta por comprar pequeños frascos o incluso bolsas que se puedan sellar para vaciar un poco de tus productos y no llevar los envases completos.

En este punto un tip que podrías aplicar es llamar al hotel en donde te hospedarás para saber exactamente con qué cuenta la habitación o qué podrías solicitar, como una secadora de pelo y hasta libros para que no tengas que cargar con los tuyos.

Productos reutilizables. Si tu plan es ir a acampar o visitar algún espacio en donde sabes que no tendrás acceso a ciertas comodidades, opta por artículos reutilizables. Por ejemplo, si necesitas llevar tus cubiertos, no cargues bolsas con tenedores desechables que solo ocuparán espacio, mejor lleva uno que puedas usar varias veces.

Pocas prendas, muchos estilos. Seguramente querrás llevar toda la ropa posible para poder lucir bien sin importar el clima o la situación, pero eso implicará mucho peso y espacio. Por ello, lo mejor es que elijas solo algunas prendas, por ejemplo, un pantalón para utilizar más de una vez con diferentes blusas. Elige colores básicos y pantalones de mezclilla.

También es buena idea investigar las condiciones climáticas, no siempre son muy acertadas, pero podría ayudarte a decidir que no necesitarás sandalias pues probablemente estará lloviendo.



Imagen: Pixabay

Una vez que tengas seleccionado tu guardarropa, enrolla las prendas para que ocupen menos espacio. Coloca las más grandes en la parte de abajo y las más pequeñas en los espacios disponibles: calcetines o cinturones dentro de tus zapatos y hasta en los bolsillos de tu ropa.

Otro truco, que hace poco se hizo viral en las redes sociales, y que aplica si vas a viajar en avión, consiste en vestir más ropa de la que normalmente utilizarías. Puedes literalmente utilizar 3 pantalones y 4 blusas, eso sí, que te dejen mover libremente, para no tener que cargar esas prendas en la maleta. Si no quieres hacerlo, la recomendación que, seguramente te ayudará, es vestir lo más voluminoso, como una chamarra, un sombrero o unas botas que ocuparían mucho espacio.

Tómate tu tiempo. Si haces la maleta la noche antes de tu viaje seguro tomarás todo lo que se te ocurra sin reparar en, si de verdad, lo necesitarás. Por ello trata de empacar unos días antes, incluso puedes hacer una lista, con esto garantizarás que no llevas de más, pero tampoco estarás olvidando nada.

Trata de dejar un espacio libre. Esto parece imposible pero es una recomendación válida por 2 razones: quizá no quieras invertir el mismo tiempo y dedicación a doblar y acomodar cada prenda y accesorio para ir de vuelta a casa, así que no importaría tanto si tu equipaje queda más voluminoso; la otra razón es que, seguramente querrás traer varios souvenirs.

La báscula digital para viaje es una gran aliada para saber exactamente cuántos kilos pesa la maleta y no pasarte de lo permitido por las aerolíneas. Así podrás quitar cosas (que no necesitas) o te limitarás en tus compras durante tus vacaciones para no pagar exceso de equipaje.

