Una de las exposiciones que ha causado sensación en la CDMX es Van Gogh Alive: The Experience. Y para celebrar que este evento llegó a la ciudad, en el Paseo de la Reforma se colocaron girasoles , flores representativas de las obras del pintor.

Si tú aún no has tenido la oportunidad de disfrutar la expo o no alcanzaste boleto para la fecha que te interesaba, no te preocupes podrás visitar Van Gogh Alive gratis, a continuación te contamos los detalles para conseguir el pase.

Desde el pasado 20 de febrero se puede visitar Van Gogh Alive: The Experience en el Monumento a la Madre. Tanta ha sido la demanda que los boletos para los días de febrero se agotaron rápidamente.

Debido al gran éxito, la expo ha decidido unirse a la Noche de Museos que se lleva acabo el último miércoles de cada mes, y lo mejor es que quienes deseen acudir a este evento podrán hacerlo gratis.

De acuerdo con una publicación en la página de Facebook de la expo, para poder vivir la experiencia de Van Gogh Alive gratis, solamente deberás acudir el miércoles 26 de febrero a la taquilla del Monumento a la Madre para que te entreguen una pulsera que te dará acceso.

Podrás ir por tu pulsera a partir de las 10 de la mañana, cada una de ellas será personal e intransferible y solamente se entregarán 400 por función, es por esto que te recomendamos que llegues temprano para conseguir una.

Y si te estás preguntando cuántas funciones habrá este día, pues ese miércoles tendrán lugar cuatro. La primera será a las 3 pm, la segunda a las 4 pm, después a las 5 pm y la última a las 6 pm.

Así que ya lo sabes, no lo pienses mucho y no te pierdas la oportunidad de disfrutar de Van Goagh Alive: The Experience gratis durante la Noche de Museos de la CDMX.

Dónde : Monumento a la Madre.

Horario : De 3 pm a 6 pm, cada función tendrá una hora de duración aproximadamente.

Precio : Gratis, solo deberás ir por tu pulsera a partir de las 10 am.