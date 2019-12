La fiebre de Star Wars no ha parado desde que en aquel lejano 2013 se anunciara un resurgimiento de la franquicia y la intención de Disney de hacer nuevas películas que continuarían con la épica historia de los Jedi y de Skywalker. Saga que está a días de llegar a su fin con el estreno de Star Wars: The Rise Of Skywalker, marcando el principio del fin de todo un universo que encantó a varias generaciones.

Y para complacer esa gran hambre de los fans por vivir, aunque sea una pequeña parte de ese fantástico universo cinematográfico, Walt Disney World Resort anunció en la pasada edición de la D23 Expo, una nueva experiencia inmersiva en sus parques temáticos.

Leer también: Museos, restaurantes y y otros lugares de Star Wars en la CDMX

Se anunció que la nueva atracción será un hotel dentro de Star Wars: Galaxy´s Edge de Walt Disney World en Florida, se trata de Star Wars: Galactic Starcruiser, una experiencia inmersiva que te llevará por un viaje a través de la galaxia sin tener que dejar Orlando.

A través de su blog, Disney Parks aseguró que esta atracción estará disponible a partir de 2021. Tal y como en un crucero de verdad, todos los asistentes llegarán y se irán al mismo tiempo. Durante dos noches estarás rodeados de elementos traídos de una galaxia muy, muy lejana.

El recorrido comenzará en la Terminal Galáctica de Starcruiser, donde una cápsula te estará esperando para dejar la Tierra atrás y poder abordar el Halcyon, el crucero estelar que será tu hogar por las siguientes 48 horas.

(Foto: Walt Disney Wold Resort)

El boleto incluirá un puerto espacial de llamada a Black Outpost, una especie de pasaporte para poder entrar al planeta Batuu y regresar al Halcyon cuantas veces quieras. En otras palabras, es un pase para entrar y salir del hotel y poder disfrutar de las demás atracciones de Star Wars: Galaxy´s Edge.

(Foto: Walt Disney Wold Resort)

Durante el viaje podrás convivir con tus personajes favoritos de las películas así como ser atendido por “alienígenas” y formar parte de tu propia historia de héroe y tratar de salvar a la galaxia.

Mientras navegas por el universo, también podrás construir tu propio sable de luz, entrenar en el antiguo arte del control de la fuerza, y aprender a manejar las defensas de la nave en caso de un ataque.

(Foto: Walt Disney Wold Resort)

Cada ventana en el Halcyon, incluso en las habitaciones, tendrá una vista a la galaxia y cada paisaje cambiará mediante la nave vaya avanzando. Estará diseñada para que descubras espacios ocultos, interactúes con la nave y construyas tus propias aventuras.

(Foto: Walt Disney Wold Resort)

Por el momento no se han dado más detalles pero promete ser una de las experiencias del universo de Star Wars, más completa.