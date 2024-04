La colonia Americana es una de las más antiguas de Guadalajara, pero también uno de los barrios más cool de la capital de Jalisco. En sus calles abundan las casonas históricas con diferentes estilos arquitectónicos donde ahora se alojan algunas galerías, centros culturales e incluso restaurantes y bares. Si visitas la ciudad y buscas tragos coquetos, te damos las coordenadas para quitarte esa “sed de la mala”.

El Gallo Altanero

No es uno de los mejores 50 bares del mundo, pero casi. En la selección 2023 de los ‘The World’s 50 Best Bars’, El Gallo Altanero fue posicionado en el lugar 65 de 100 bares en todo el orbe.

Lo suyo son los destilados de agave, con una destacada curaduría de productores de tequila independientes. Sus bartenders, por supuesto, tienen que ser unos ‘maestros’ de la coctelería de autor.

Además, en el bar se organizan eventos musicales. Su decoración está inspirada en la planta del agave y en los gallos.

Foto: El Gallo Altanero

Encuéntralo en la Calle Marsella 126.

Instagram: @elgalloaltanero

El Habanero Negro

El nombre te insinúa por dónde va la cosa. Esta taberna con un estilo peculiar, mezcla la cocina yucateca, los ritmos tropicales y, claro, el toque picosito del chile habanero.

La carta de bebidas es tan variada e incluso resulta emocionante. Comparte entre amigos o con tu pareja, algunos de sus platillos de mar en un ambiente muy auténtico, desenfadado y guapachoso.

Prueba el ‘Chejuino’, una bebida refrescante con tejuino, sal, limón y cerveza. Eso sí, ten paciencia porque se llena y hay que hacer fila.

Foto: El Habanero Negro

Se ubica en la calle Manuel López Cotilla 1228ª.

Instagram: @elhabaneronegro

Santa Sabina

Si buscas una buena cerveza artesanal, este lugar puede ser de tus consentidos. Con una trayectoria de más de 10 años en cervezas especiales con carácter fuerte, Santa Sabina continúa innovando con estilos y sabores fuera de lo común.

Sin importar la temporada, siempre encontrarás propuestas interesantes e innovadoras, como las cervezas de maple y chocolate, de pay de plátano, de churros, mandarina, o de chocolate blanco y nuez pecana. Prueba su cerveza inspirada en el café de olla.

Foto: Santa Sabina

Lo encuentra en la calle Vidrio #1888.

Instagram: @cervezasantasabina

Turbio

En este comfort bar inspirado en los diners estadounidenses ofrecen con orgullo una amplia variedad de vinos naturales, platillos ‘monchosos’ y buena música.

Su nombre hace referencia a los vinos que ahí se sirven: naturales o de baja intervención, por lo que son de sabores frescos y jóvenes, distintos a los tradicionales.

Pero el vino no lo es todo, Turbio ofrece, a la par, una carta de cervezas artesanales, de tragos y destilados de agave. La música es otro punto a su favor al mezclar diferentes estilos.

El ambiente es acogedor y divertido, en un espacio de colores cálidos y decoración vintage.

Fotos: Turbio

Se encuentra en la calle Pedro Moreno #1103.

Instagram: @ttuurrbbiioo

De la O Cantina

Se autonombra ‘Guadalatiki’. De la O es una cantina que combina la tradición mexicana y la vanguardia.

Su coctelería creativa siempre ofrece una nueva versión de las bebidas típicas, como el tepache, el pulque y el mezcal.

En un espacio rústico, con un toque de elegancia, domina un ambiente relajado y agradable en el que podrás pedir platillos para compartir con tus acompañantes.

Foto: De la O Cantina

Ubicados en la calle Argentina #70.

Instagram: @delao_gdl

Pimp

En un restaurante de cocina italiana se oculta este speakeasy que inmediatamente te transporta a los sitios clandestinos de la época de la prohibición en Estados Unidos.

Al encontrar el libro correcto en el librero, se abre un portal hacia un sitio especial, un bar de grandiosos cocteles y excelente música.

Este rinconcito secreto de la colonia Americana, es perfecto para un momento inolvidable, con “tragos improvisados”. Los llaman así porque capturan la personalidad y los gustos del comensal, así como la creatividad del mixólogo.

Fotos: Pimp

Se encuentra en la calle Manuel López Cotilla #1498-A.

Instagram: @pimp.bar.cocteleria

Pare de Sufrir

Si eres un apasionado del mezcal, este lugar es el paraíso. Al ser una de las mezcalerías más fascinantes de Guadalajara, ha sido incluida en la lista ‘50 Best Discovery’, una selección mundial que reconoce aquellos bares que son una verdadera promesa.

El nombre de este local, Pare de Sufrir, alude a los legendarios poderes curativos del espíritu de agave. La barra está dotada con más de 70 variedades del destilado, incluyendo una propuesta única elaborada con pechuga de pollo, venado o pavo, especias y frutas.

Igualmente presume su gran variedad de espirituosos mexicanos, como raicilla, bacanora y sotol. Se autodenomina como “centro cultural de música”.

Foto: Pare de Sufrir

Encuéntralo en la calle Argentina #66.

Instagram: @paredesufrirgdl

Explora la colonia Americana

La colonia Americana en Guadalajara fue reconocida como 'el barrio más genial del mundo' según la revista Time Out en su ranking de 2022. Estos son otros lugares que debes incluir en tu visita:

El Paseo Chapultepec.

Joyas arquitectónicas como la mansión Clover Lawn, la Casa Gómez Luna y la Casa ITESO- Clavigero (obra del prodigioso arquitecto Luis Barragán).

El Museo de las Artes (MUSA).

El Templo Expiatorio.

Su arte urbano.

Con información de la OCV de Guadalajara

