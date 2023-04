Un problema recurrente que existe en cualquier aeropuerto es la sobredemanda de vuelos. Cuando un vuelo está sobrevendido se le conoce como overbooking y, aunque no lo creas, es una práctica legal que pueden hacer las aerolíneas a pesar de que consiste en la venta de boletos que superan la capacidad del avión.

Por prácticas como la anterior, las aerolíneas están entre los sectores con mayor número de quejas, de acuerdo con organismos como la Profeco.

¿Han sobrevendido mi vuelo?

Considerada como una práctica común dentro de la aviación e incluso en la hotelería, el overbooking o la sobrevendenta de vuelos es una acción común que se realiza debido a que muchas personas suelen cancelar a última hora o porque no llegan a ocupar su boleto por otros motivos.

Con el overbooking las aerolíneas garantizan que el 100%, o al menos la mayoría de los asientos de sus aviones, sean ocupados, ahorrando gastos a las compañías.

Conoce tus derechos si sobrevenden tu vuelo

¿Alguna vez te ha pasado que la aerolínea ve superada su capacidad en el avión y pide a ciertos pasajeros no abordar? En ese caso los clientes tienen derechos que los protegen y vamos a explicarte cuáles son.

De acuerdo con la Ley de Aviación Civil, existen tres derechos que te protegen en caso de que no te permitan abordar o te saquen de tu vuelo por haber sobrevendido los asientos.

Tu primer derecho es que la aerolínea tiene que ofrecerte algún otro vuelo que se dirija al destino a donde viajarás. En caso de que no pueda proporcionarte un lugar, deberá conseguirte algún otro medio para tu recorrido y pagar por él, además de brindarte todas las comodidades mientras se soluciona la situación. La segunda opción es que la aerolínea te ofrezca un vuelo para una fecha posterior que se ajuste a tu comodidad. Eso sí, considera que debe ser al mismo destino. En caso de que no quieras aceptar alguna de las alternativas anteriores, tienes derecho a que te reembolsen el precio total del vuelo o, en su defecto, la parte proporcional del trayecto que no se realizó, si es que se trata de una conexión.

No solo la Ley de Aviación Civil te protege si está sobrevendido el vuelo, también la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estipula que, en casos como estos, las aerolíneas deben “proporcionar alimentos de acuerdo con el tiempo de espera y, en caso de pernocta, hospedaje y transportación terrestre desde y hacia el aeropuerto”.

Estas son las compensaciones a las que tienes derecho, por lo que si en algún momento te encuentras en esa situación no lo dejes pasar por alto y pide lo que te corresponde como consumidor y, si no quieren respetar las condiciones, no dudes en hacer tu denuncia correspondiente ante la Profeco, puedes hacerlo directamente en los módulos de atención instalados en los grandes aeropuertos.

Otra opción es llamar al teléfono del consumidor 55 68 87 22 o al 01 800 46 88 722 en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas; y fines de semana y días festivos de 10:00 a 18:00 horas. También puedes levantar tu queja a través de WhatsApp enviando un mensaje a los números 55 8078 0488 y 55 8078 0485.

Finalmente puedes utilizar la herramienta en Concilianet, los siete días a la semana, las 24 horas del día.

