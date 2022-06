Qué no hacer nunca como huésped de un hotel

En los hoteles, aunque las opciones son muy variadas para todos los gustos y presupuestos, existen reglas básicas que se deben seguir, pues hay casos en los que el comportamiento de los huéspedes deja mucho que desear.



Sobrepasar los límites por parte de los huéspedes, es más común de lo que crees.

Reglamento de un hotel para el huésped

Al huésped se le hace saber el reglamento en el que, por lo general, se les advierte sobre la hora de salida para dejar la habitación al finalizar su estancia; el límite de personas en cada habitación; el consumo de alimentos y bebidas y otros lineamientos.



Foto: Pexels



Sin embargo, una vez dentro de la habitación, los huéspedes quizá no sigan las reglas establecidas y hagan cosas que no estén permitidas como lo veremos a continuación.

Cosas que no se deben hacer nunca como huésped de un hotel

Ingresar con animales a escondidas. Si bien, existen alojamientos pet friendly, aquellas personas que disfrutan viajar con su mascota tienen que entender que existen hoteles en donde no está permitida la entrada con animales pues algunos sueltan mucho pelo, marcan la habitación con sus huellas o dejan impregnados olores. Al final; sin importar cuál sea el motivo de cada establecimiento, se debe respetar y no llevar a escondidas a nuestros peludos.



No llevarse objetos de la habitación. Es probable que tengas a tu disposición pequeños envases de shampoo o crema, así como barras de jabón; quizá un cepillo de dientes y una pasta individual; agua embotellada y hasta pantuflas. Todo esto con la finalidad de que los uses y, de querer hacerlo, te los lleves al finalizar tu estancia.



Sin embargo, las sábanas, toallas, batas de baño y almohadas son propiedad de los hoteles y, por ningún motivo está permitido que te los lleves de la habitación..



Foto: Pixabay



Reemplazar bebidas del minibar. Hay huéspedes que reemplazan las bebidas que encuentran en el minibar para no pagar el precio que impone el hotel, por lo que muchos establecimientos han optado por marcar sus productos para que no puedan ser sustituidos, así que lo mejor es no recurrir a esta práctica. Incluso, hay hoteles en el extranjero que cuentan con sensores en cada producto y basta con tocarlos para que cuente como consumo.



No cumplir con los códigos de vestimenta. Entrar a la alberca con playera de calle, asistir en traje de baño, chanclas o shorts a ciertos restaurantes, estar desnudo o desnuda fuera de las áreas comunes permitidas no es para nada bien visto. Es correcto, cada quien puede vestir como quiera, pero hay acuerdos y reglas que deben seguirse si compartes un espacio con otros. Sé considerado y procura no molestar a los demás.



Tapar detectores de humo. Si eres fumador, no pongas en riesgo tu seguridad y la de los demás obstruyendo los detectores de humo, es mejor ir una zona al aire libre.

Finalmente vale la pena decir que, aunque los trabajadores del hotel, y la propiedad misma están al servicio del huésped esto no significa que no deban ser tratados con respeto y gratitud, sin recibir insultos o abusar de su trabajo, así como tampoco se debe hacer mal uso de las instalaciones.

