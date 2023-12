¿Sabías que es posible viajar a Estados Unidos sin visa? Así es, sin embargo, el requisito puede ser un poco inusual y vamos a explicarte de qué se trata, si crees que puede aplicar para ti.

Foto: Unsplash

Estas personas pueden viajar a Estados Unidos sin visa

De acuerdo con información del portal del Departamento de Estado de Estados Unidos, existe el Programa de Extensión de visa, el cual indica cuáles son las razones por la cuáles algunas personas pueden ingresar al territorio estadounidense sin tramitar una visa, incluso con propósitos de trabajo o de turismo.

Quienes acceden a este programa podrán permanecer 90 días en Estados Unidos sin necesidad de visa. No obstante, no es un proceso tan sencillo cómo podría pensarse, ya que únicamente son 41 países los que tienen derecho a esta opción. Entonces ¿en México está disponible?

Para que un mexicano pueda entrar a Estados Unidos sin visa, debe contar con una doble nacionalidad y, su segunda nacionalidad, debe aparecer dentro de la lista de países cuyos ciudadanos no están obligados a realizar el trámite.

Imagen: Freepik

Como dato adicional, te compartimos que en México es posible tener una doble nacionalidad desde 1998. Según información del portal del Gobierno de México, " la Ley de Nacionalidad de México permite que las personas mexicanas cuenten con otra nacionalidad además de la mexicana".

Estas son las nacionalidades que son admitidas en Estados Unidos sin visa

El programa de Estados Unidos se llama Visa Waiver Program, (VWP, por sus siglas en inglés), y se realiza a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, siglas en inglés), en el cual las personas que quieran visitar el país deberán tramitar la exención de visa.

De acuerdo con la información del sitio oficial "la solicitud ESTA recopila información biográfica y respuestas a preguntas de elegibilidad del VWP. Las solicitudes pueden presentarse en cualquier momento antes del viaje".

Con base en lo anterior, si un mexicano quiere viajar al país vecino, sin tramitar una visa, debe de tener una nacionalidad doble de alguno de los siguientes países: Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunéi, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Norte, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Taiwán y Reino Unido.

Así que ya lo sabes, si tienes la intención de viajar a Estados Unidos y no puedes esperar a que te autoricen la visa, revisa si tienes alguna posibilidad de obtener la nacionalidad de alguno de los países mencionados, de lo contrario, no planees tu viaje a corto plazo, es probable que no puedas realizarlo hasta 2025.

