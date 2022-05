Qué hacer si la aerolínea pierde mi maleta

Una de las peores pesadillas que puede vivir un viajero es perder la maleta. De acuerdo con un artículo publicado por la BBC en 2019, se pierden alrededor de 25 millones de maletas cada año en los aeropuertos.

Para que este imprevisto, que puede sucederle a cualquiera, no te ‘agarre en curva’, te explicamos paso a paso qué debes hacer si tu maleta no aparece en el carrusel de equipaje del aeropuerto y no caer en pánico.

Pero, ¿por qué se pierden las maletas en los aeropuertos?

Según datos proporcionados por Sita, una compañía de tecnología de información para la aviación, el equipaje se extravía con más frecuencia cuando hay retrasos y, en consecuencia, se producen efectos secundarios, provocando que las maletas no lleguen a tiempo.

También sucede cuando aumenta el tráfico aéreo.

Otro factor: las maletas son manipuladas por personal de la misma aerolínea, del aeropuerto o personal de otras empresas contratadas por varias aerolíneas.

Parece anécdota pero es real: por las prisas, los pasajeros se llevan maletas que no son las suyas.

Es probable que el sistema de etiquetas con código de barras ya sea algo obsoleto. El artículo de la BBC explica que este sistema existe desde la década de los 50.

Demasiadas escalas, también provoca la pérdida de maletas.

¿Qué compensación otorgan las aerolíneas mexicanas en vuelos nacionales?

Mala noticia: las aerolíneas tienen responsabilidad limitada, no hay garantía del 100% de entregarte tu maleta, y tampoco el mismo día. Eso sí, prometen que harán todo lo posible por encontrarla en el menor tiempo posible.

Además, no dan indemnizaciones por objetos de valor, como joyas, dispositivos electrónicos, dinero ni documentos importantes guardados en el equipaje documentado.



Cada aerolínea en México tiene sus propias políticas. Sin embargo, las leyes de Aviación Civil y Federal de Protección al Consumidor establecen que, por destrucción o avería del equipaje de mano, el pasajero debe ser indemnizado con $7,697 pesos (80 UMA) y por pérdida o avería de equipaje facturado, $14,433 pesos (150 UMA).

En 2022, el valor diario de una UMA es de 96.22 pesos

¿Qué hago si se pierde mi maleta?

Si la maleta no llega en el mismo vuelo, no salgas de la sala de arribo; mucho menos, se te ocurra salir del aeropuerto.

En la misma sala de llegadas, avisa inmediatamente a un representante de la aerolínea para saber cuáles son los pasos a seguir para recuperar la maleta.

Te mandarán al mostrador de quejas de tu compañía aérea y te darán el formulario PIR (Parte de Irregularidad de Equipajes) que debes llenar.

Guarda en un sitio seguro tu comprobante de equipaje documentado y tu identificación. El personal los va a solicitar, al igual que la clave de reservación, fecha del viaje, ruta y número de vuelo.

Te pedirán por escrito una descripción de tu maleta y de cada cosa que llevabas en ella. Sé lo más detallado posible.

En esta parte tienes que respirar aún más profundo: al momento de hacer la reclamación, la empresa tiene un plazo de 21 días para recuperar tu equipaje y asumir el costo de traslado. Si pasa más tiempo, tiene la obligación de darte una compensación.

Parece absurdo, pero es muy probable que te soliciten comprobantes, recibos originales y facturas de los artículos que traías en tu equipaje.

¿Qué pasa si viajas con Volaris y se pierde tu maleta?

Volaris se compromete a entregarte $250 pesos por cada día que estés sin equipaje, hasta que se cumplan tres días ($750 pesos). Después de ese tiempo, debes llenar el formato de reclamo en tu aeropuerto destino, presentar comprobantes de compra de los artículos reclamados, pases de abordar, identificación y el Reporte de Irregularidad de Equipaje que te entregaron en el aeropuerto.

La aerolínea también ofrece una “garantía de equipaje” mediante un Crédito Electrónico de $1,000 pesos u $80 dólares, que se solicita al asesor de servicio al cliente al momento de saber que tu maleta no llegó contigo al destino. La garantía se reactiva 72 horas después del extravío de tu maleta.

¿Qué pasa si tu maleta se pierde con Aeroméxico?

Aeroméxico se limita a señalar en su apartado de “Derechos de los pasajeros”, lo siguiente: “en caso de destrucción o avería de equipaje de mano, o avería o pérdida del equipaje facturado, se indemnizará conforme a lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil”.

La empresa ofrece el servicio de Aerobot, el chatbot que promete ayudarte de ‘manera rápida y fácil’ con algunas tareas, entre estas, el rastreo de equipaje. Puedes contactarlo por WhatsApp o Facebook Messenger.

¿Qué pasa si tu maleta se pierde con VivaAerobus?

Viva Aerobus también debe apegarse a lo señalado por la Ley de Aviación Civil. Adicionalmente, la empresa te vende un seguro que cubre robo parcial o total del equipaje (antes de adquirirlo debes saber todas sus restricciones). Tel. 81 82 150 520.

Cuando la pérdida es total, te indemniza con 30 mil pesos, siempre y cuando presentes comprobantes, facturas o recibos de los artículos que llevabas en la maleta. De lo contrario, solo te otorgará el 75% del monto antes mencionado.

Toma en cuenta que te cobran deducible de 10%.

Qué es el Convenio de Montreal

Para aerolíneas internacionales, también deberás presentarte en su mostrador, antes de salir del aeropuerto.

El Convenio de Montreal es un acuerdo puesto en marcha desde 2003 para unificar las normas del transporte aéreo. Entre otros temas, aumentó el límite de responsabilidad de las aerolíneas en caso de daño, pérdida o retraso del equipaje. El límite de pago es de 100 mil DEG (Derechos especiales de giro) —creados por el Fondo Monetario Internacional— por daños por responsabilidad de la compañía.

Se considera equipaje retrasado, si es menor a 21 días. La aerolínea debe cubrir gastos de primera necesidad.

Después de ese lapso ya es pérdida de equipaje.

Recomendaciones para cuidar tu equipaje y no caer en pánico

Llega temprano si vas a documentar. Si entregas tu maleta en el último minuto, esto incrementa las posibilidades de que se pierda. En ocasiones, para cumplir con los tiempos de salidas de los vuelos, el personal deja el equipaje en tierra.

Coloca por fuera y en el interior de tu equipaje tus datos personales.

Toma una foto de tu maleta tanto por fuera como por dentro.

Contrata un seguro del viajero y verifica que cubra pérdida, retraso y daño de equipaje. Allianz Travel, más que un seguro, ofrece asistencia en viajes. Te asesoran y te ayudan con los trámites.

Qué pasa con las maletas perdidas que nadie reclama

Haciendo caso al Convenio de Montreal, los aeropuertos y aerolíneas están obligados a subastar las maletas después de tres meses que no han sido reclamadas por sus dueños.

