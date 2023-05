Los eclipses solares son fenómenos fabulosos y sorprendentes. En épocas antiguas asombraban a la humanidad y se les conferían razones divinas. Hoy en día, la ciencia ha avanzado para explicarlos, pero siguen siendo eventos alucinantes.

México vivirá dos de ellos y no te los puedes perder. Con información del Comité Nacional de Eclipses México, te compartimos cuándo y dónde podrás apreciarlos en nuestro país. Más vale que te prepares, pues son sucesos que no son nada frecuentes.

¿Cuándo y dónde se verá el eclipse anular de Sol en México?

El primero de estos eclipses solares será uno anular. Es menos común que el total y parcial. En este fenómeno, la Luna llega a tapar casi por completo al Sol, dejando ver una especie de corona o anillo.

Foto: Unsplash

Ocurrirá el 14 de octubre de 2023, pero no podrá ser visto de igual manera en todo el país debido a la ubicación y movimiento de ambos astros.

Según el mismo Comité, estados como Baja California Sur, Jalisco, Michoacán y Guerrero tendrá n un porcentaje de parcialidad del 55% y 65%, progresando gradualmente de 65% a 75% en Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Aguascalientes, Tlaxcala, Zacatecas, CDMX, partes de Jalisco, Michoacán y Guerrero.

En Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Chiapas asciende hasta un 85% hasta llegar a la región con mayor parcialidad: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (entre 85% y 95%), especialmente las ciudades de San Francisco de Campeche, Chetumal, Mérida, Bacalar y Champotón.

Lee también: Estas son las 10 mejores playas del mundo, según expertos

¿Cuándo será el eclipse total de Sol en México?

Tiene rato que México no vive un eclipse total de Sol: el último fue en julio de 1991. Y más vale que no nos lo perdamos, pues se pronostica que no habrá otro más hasta dentro de 28 años. En estos fenómenos, los tres cuerpos celestes en cuestión —la Luna, el Sol y la Tierra— estarán perfectamente alineados, provocando que la Luna cubra por completo al Sol; es visible únicamente en zonas específicas.

Foto: Unsplash

Para este evento, tendremos que esperar un poquito más: el eclipse total de Sol se dará el 8 de abril de 2024. Eso sí, el Comité informa que durará un poco más que otras ocasiones (hasta cuatro minutos), ya que la Luna estará más cerca de la Tierra y aparecerá más grande en el cielo, lo que se traduce en que se ‘tardará’ un poco más para moverse en su órbita a través de la cara del Sol. ¡Todo se oscurecerá como si fuera de noche!

Al igual que el anterior, no será completamente visible en todo México, sino que variará dependiendo las regiones. Inicia desde el 68% de parcialidad en estados como Baja California, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Lee también: Lánzate al Festival Internacional Querétaro Experimental

Le sigue el centro del país, incluida CMDX, con un porcentaje variable entre el 68% y 79%. Estos números se ‘dispararán’ en el sur y norte de Durango, norte y sur de Coahuila, norte y centro de Sinaloa, centro y sur de Chihuahua y los estados de Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes, Nayarit, hasta con un 99%.

Los más afortunados serán en el sur de Sinaloa (Mazatlán), zona central de Durango (Durango) y zona central de Coahuila (Torreón, Monclova, Piedras Negras), donde el eclipse podrá ser visto en su totalidad.

Foto: Unsplash

Recomendaciones para observar los eclipses solares

El brillo del Sol y sus radiación ultravioleta son potentes y pueden afectar nuestra vista si lo observamos directamente. Mismo caso pasa en los eclipses, así que mucho cuidado con los cambios de iluminación.

Por ello, sigue estos consejos para vivir una agradable experiencia:

No mires directamente al Sol con o sin eclipse.

Utiliza un filtro para soldar del número 14 en lentes, binoculares y telescopios o bien lentes especializados para eclipses.

para soldar del número 14 en lentes, binoculares y o bien lentes especializados para eclipses. No mires el fenómeno por más de 30 segundos aún usando instrumentos seguros.

No utilices lentes de sol comunes, filtros caseros, cámaras de foto o video o películas de color para verlo. No son seguros.

Otra manera recomendada por el Comité, es hacer una pequeña perforación en una cartulina y hacer pasar la luz del Sol por el agujero, proyectándolo sobre una superficie como el suelo o una pared.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.