El espacio de experiencias inmersivas cada vez toma más fuerza en el país, siendo la CDMX uno de los lugares favoritos para estas exposiciones. Elementos como el sonido, imagen y hasta los aromas generan una nueva manera de crear nuevas formas de arte y de ver una exposición. Si quieres vivir el llamado 'arte experiencial', tienes que ir all MUFO: Museo del Futuro. A continuación te decimos qué ofrece y cuánto cuesta la entrada.



Hay que decir que, si bien ya existían algunas propuestas de este estilo, desde hace unos meses (como Monet & Friends y Van Gogh Alive), todas ellas eran adaptaciones de piezas que no nacieron desde lo digital, como sí lo son las expuestas en el nuevo Museo del Futuro (MUFO), alojado en el antiguo Hotel Reforma, en la CDMX.





Foto: MUFO

MUFO, el museo donde todos los sentidos perciben el arte digital

El nombre del recinto ya te puede ir dando pistas de lo que ofrece. MUFO es una nueva propuesta de vivir los museos mediante los sentidos y narrativas creadas por pioneros del arte experiencial a nivel mundial. Pero no solo eso, ya que el complejo, además de mostrar piezas digitales en salas completas, también te permite disfrutar de creaciones gastronómicas únicas y coctelería de autor.



Periódicamente, el museo exhibirá distintas exposiciones, siendo lo digital la pieza central de todo. Artistas de diferentes partes del mundo tendrán un espacio para mostrar instalaciones de diseño, esculturas LED y una galería en el Metaverso y de NFTs, para que puedas comprender un poco más esta tendencia que une el arte, la economía y el internet.



Foto: MUFO



¿Qué puedes encontrar en el Museo del Futuro?

Los artistas y exposiciones que estarán hasta junio de este año son 4, además de un bar de mixología. Cada uno tiene interesantes propuestas temáticas mediante el arte experiencial:



-Poetic AI, de Ouchhh. Creada por el estudio new media de Estambul, esta exposición ha recibido más de 1 millón de asistentes tan solo en su estancia en París.



-The Day We Left Field, de Tundra. Enfocado en la creación de instalaciones inmersivas, es reconocido por presentar obras internacionalmente en festivales y museos de arte multimedia.



-Perceptions, de Antoni Arola. El artista catalán hace sus creaciones con luz y los espacios efímeros como medio. Su obra busca impulsar cambios de conciencia en quienes la experimentan.



-Tienda conceptual de Can Can Press



-Café Ocampo. Uno de los mejores bares de coctelería de la CDMX.



La duración del recorrido es de una hora, pero puedes permanecer más tiempo si decides comer o tomar algo.

Video: Instagram/@mufo.io

¿Cuánto cuesta y qué días es más barato ir al MUFO?

El MUFO abre todos los días en un horario de 11 a 21 horas y se ubica en el antiguo Hotel Reforma, en París 32, colonia Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.



Cabe destacar que el MUFO aún cuenta con estrictos protocolos de salud contra la Covid-19, como uso de cubrebocas dentro del museo, sana distancia, sanitización de áreas y un staff igualmente protegido.



Los mejores días para asistir, sin duda, son los lunes y martes, ya que estos días la entrada cuesta 250 pesos por persona. De miércoles a viernes tiene un costo de 300 pesos; mientras que los sábados y domingos el precio de acceso es de 350 pesos por persona. Aquí puedes comprar tus boletos, ¡que disfrutes las exposiciones!

