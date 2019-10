Puebla: 5 actividades para los que aman el turismo de aventura

Puebla es un destino que destaca tanto por su variedad gastronómica como por sus famosos chiles en nogada o su mole poblano. Cuenta, además, con nueve Pueblos Mágicos, cada uno lleno de riqueza cultural, natural y arquitectónica.

Por si no conoces cuáles son los 9 pueblos Mágicos de Puebla, tal vez esto te puede interesar

​​​​​​​

Además ofrece gran variedad de actividades ecoturísticas para los viajeros inquietos, amantes de la naturaleza. Si eres de ese tipo, te recomendamos una lista de actividades al aire libre en escenarios poblanos.

1. Alpinismo en el volcán Iztaccíhuatl

Iztaccíhuatl es una palabra náhuatl que significa “mujer dormida”. Su altura es de aproximadamente cinco mil 220 metros y aquí puedes realizar alpinismo. Pero primero debes registrarte en las oficinas del Parque Nacional Popocatépetl - Iztaccíhuatl ubicadas en Amecameca, Estado de México. Para tu viaje te sugerimos ir en compañía de un touroperador autorizado que sepa de primeros auxilios, de las rutas seguras para excursionistas inexpertos y que tenga gran experiencia en esta actividad. Él está obligado a proporcionarte un equipo en buenas condiciones y que garantice tu seguridad.

En tu camino podrás descubrir la variedad de flora y fauna que se encuentra en el Iztaccíhuatl, además es posible escalar hasta “el pecho” de la mujer dormida, la parte más alta de este volcán. Quién te lleva: Montañistas Laudanos de la Sierra Nororiental S.C. Puebla es una empresa con guías especializados en deportes extremos. Reserva al correo: [email protected]

2. Paracaidismo en Atlixco

Atlixco, “La ciudad de las flores”, es uno de los 9 Pueblos Mágicos de Puebla, y aquí puedes lanzarte en un paracaídas tándem. Skydive Puebla es una empresa que ofrece saltos para primerizos y profesionales. Si estás planeando tu primer salto, no tienes de qué preocuparte, un instructor certificado te acompañará en esta aventura. El descenso es a una altura de 17 mil pies (cinco mil 181 metros), alcanzando una velocidad de 200 km/h. Después de 45 segundos de caída libre tu paracaídas se abrirá. Costo: tres mil 200 pesos por persona. Pago en línea: 2 mil 600 pesos por persona.

(Foto: Cortesía Viaja por Puebla)

Tal vez te puede interesar: 12 cosas que solo encontrarás en Puebla

3. Acampar en la Ex Hacienda de Chautla

La Ex Hacienda de Chautla se ubica a las afueras del pueblo de San Lucas El Grande. En su interior se encuentra el Castillo Gillow que resalta por su arquitectura de estilo inglés. Dentro de esta propiedad, que data del siglo XVIII, puedes pasar la noche acampando a la orilla de un lago. También puedes subirte a una lancha, deslizarte en tirolesa y hacer pesca deportiva o de consumo (con áreas destinadas para asar tu trucha recién pescada). El costo de entrada es: 40 pesos por adult y 25 pesos por niño. Si no quieres acampar, en la misma propiedad se instaló un hotel.

(Foto: Cortesía Viaja por Puebla)

4. Rappel en Cuetzalan del Progreso

El Pueblo Mágico de Cuetzalan está rodeado de montañas, grutas y cascadas, como la de El Salto, con una caída de 27 metros de altura donde es posible descender a rappel. Para la actividad un guía certificado te proporcionará el equipo de seguridad, como chaleco salvavidas, casco y arnés. El objetivo es descender al lado del torrente, donde seguro terminarás empapado. Costo: 350 pesos por persona. Quién te lleva: Cuetzalan Intenso.

(Foto: Facebook)

Tal vez te pueda interesar: 5 hoteles para parejas en Cuetzalan

5. Vuelo en Parapente en Chipilo

Chipilo es un lugar que se encuentra al sur de la ciudad de Puebla y fue fundado por inmigrantes italianos en 1882. Un instructor certificado te proporcionará el equipo de seguridad y las instrucciones necesarias para emprender un vuelo tándem de 20 minutos, aproximadamente. Al finalizar el vuelo te darán una bebida de cortesía y un paquete de 15 fotografías. Costo: mil 675 por persona. Quién te lleva: Mundo Joven.