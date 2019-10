Nueva York estrenará mirador de vértigo en un rascacielos

Nueva York es el destino favorito de muchos por su increíble actividad nocturna, las luces, los rascacielos y su oferta gastronómica, cualquiera que sea la razón por la que te encante esta ciudad, ahora podrás verla de una manera diferente y con el vértigo al máximo.

Se trata de Edge, el nuevo mirador que abrirá en Nueva York y será el mas alto del hemisferio occidental, de acuerdo con un comunicado de prensa de Hudson Yards, empresa encargada del proyecto.

El mirador Edge atravesará el cielo a 100 pisos de altura y ofrecerá a los visitantes una mirada única de la ciudad de Nueva York, en donde también podrán ver la vista por debajo de sus pies en las partes de piso de vidrio. Hudson Yards explica que el público se podrá inclinar sobre la ciudad al apoyarse en paredes de vidrio anguladas.

(Foto: Hudson Yards)

De acuerdo con Hudson Yards el mirador abrirá sus puertas el 11 de marzo de 2020 y el público podrá visitarlo los siete días de la semana durante todo el año desde las 8 am a la medianoche. Ya puedes comprar los boletos para visitarlo y tienen un costo de 36 dólares si los compras en línea y 38 dólares si los compras en el lugar, los costos de los boletos para niños son de 31 dólares en línea y 33 dólares en el lugar.

Edge se caracteriza por ser una plataforma suspendida de observación y fue diseñada por William Pedersen y Kohn Pedersen Fox Associates (KFP), Hudson Yards asegura que se trata de una maravilla de la ingeniería moderna.

(Foto: Hudson Yards)

Si te dan miedo las alturas no te preocupes, al subir podrás olvidar tus penas en el bar de champagne que se encuentra en el mirador, en el que también podrás probar cócteles exclusivos y bocadillos al interior del edificio o en la plataforma al aire libre.

Si vas a Nueva York no te pierdas de esta experiencia excelente para tomarte fotografías dignas de compartir y recuerda… It's up to you, New York, New York.

Dónde: Nueva York, Estados Unidos.

Cuándo: Todos los días de 8 Am a medianoche, a partir de marzo 2020.

Costo: Los boletos van de 31 dólares a 38 dólares por persona.