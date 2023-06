Se acercan las vacaciones de verano y es momento de empezar a planear ese descanso tan esperado, pero no podemos olvidar que, si es un viaje a Estados Unidos, se necesita de un documento muy importante: la visa. Para que estés preparado, a continuación te contaremos sobre los motivos más comunes por los que te pueden negar este documento.

¿Qué es la visa estadounidense?

La visa americana es un documento indispensable si se desea viajar a Estados Unidos, ya sea para hacer negocios o turismo, entre otros motivos. Es una autorización administrativa que brindan las autoridades del consulado de ese país.

Cabe decir que el aspecto del visado estadounidense se modificó para eliminar los datos personales del titular. La foto debe contar con 6 meses máximo de antigüedad, y cumplir ciertos requisitos para que sea aceptada, en cuanto a la posición de la cara y dimensiones.

Para solicitar una visa de Estados Unidos es importante especificar el uso que se le dará y seguir el procedimiento considerando las diferentes categorías y visados. El proceso inicia a través de internet y después se debe acudir a una cita en el consulado americano o en la embajada.

¿Cómo solicitar la visa americana?

Para pedir la visa americana se llena un formulario en línea, el “DS-160”, el cual se obtiene en el sitio web usvisa-info-com, que es del Servicio de Visados de los Estados Unidos. Después se sigue el proceso de solicitud y pagar el trámite (MRV).

Hay que tramitar una cita para acudir al CAS, El Centro de Atención al Solicitante de visa, en donde levantan tus datos biométricos (huellas y fotografía). Hay que llevar una fotografía tamaño pasaporte, el comprobante de pago, pasaporte vigente y tu formulario DS-160 resuelto.

Si tramitas tu visa por primera vez, deberás acudir también a una entrevista en la embajada o en un consulado. Te atenderá un cónsul, quien podría pedirte ciertos documentos que acrediten tu solvencia económica y demuestren que no tienes intenciones de quedarte en Estados Unidos.

¿Por qué se niega la visa americana de turismo?

Existen personas que piensan que obtener la visa americana es casi imposible, pero esto sucede porque se cometen varios errores al momento de solicitarla que afectan el proceso. Por eso aquí te contamos sobre algunos puntos que debes evitar.

Selección errónea de tipo de visa

Como mencionamos anteriormente existen varios tipos de visado, uno de los primeros errores es pedir el equivocado. La visa de turista va de la mano con el formulario DS-160, que es para personas que van de negocios, vacaciones o un tratamiento médico.

Llenar mal el formulario DS-160

El segundo gran error por el que se puede negar la visa es llenar el formulario mal o colocar información falsa.

Muchos solicitantes suelen contratar a gestores para realizar este proceso, pero en algunos casos son fraudulentos, así que es mejor hacerlo uno mismo.

El formulario no solo se encuentra en inglés, también está en español, así que no debe haber muchos problemas para entender lo que se solicita. Recuerda que es la información con la cual el consulado determinará si el solicitante puede continuar con el proceso del visado o no.

No incluir fechas de regreso

En la entrevista con el cónsul es fundamental dar respuestas concretas para mostrar confianza, al mismo tiempo es importante demostrar que solo se quiere ir de negocios o de turismo. Al no dejar claras las intenciones, las autoridades podrían pensar que buscas quedarte en Estados Unidos y, seguramente, te negarán el documento.

Acudir a la entrevista desalineado

La entrevista es una parte importante del proceso de solicitud de la visa americana. No se debe de ir ni extremadamente arreglado, ni demasiado descuidado. Por ejemplo, no lleves zapatos rotos o sucios pues con esto el cónsul sabrá la importancia que se le da a la cita y al documento.

Dar información de más

En la entrevista, el cónsul realizará varias preguntas y el solicitante tiene que responder de manera concreta, pero no brindar más información, ya que podría ser contraproducente, generar sospechas y negar la visa. No intentes caerle bien o hacerte el simpático.

No ser honesto con la información

Como mencionamos, la información será examinada en todo momento. Desde el formulario hasta las respuestas en la entrevista serán evaluadas por las autoridades del consulado y, de presentar alguna anomalía o contradicción, se negará la visa.

