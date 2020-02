Hay personas tan entrañables y famosas que su poderoso legado trasciende su ausencia de este mundo. Incluso, sus tumbas se han convertido para extraños y fanáticos, en un atractivo turístico imperdible.

Descubre cuáles son las 10 tumbas más visitadas alrededor del mundo

Marilyn Monroe, Estados Unidos

Norma Jean Baker es su nombre original, pero tras convertirse en un icono del cine en los años 60, cambió su nombre por el de Marilyn Monroe. La tumba de esta belleza femenina, la cual murió en 1962 siendo su muerte aún un enigma, se encuentra en Westwood, Los Ángeles, por decisión de Joe DiMaggio, de quien se divorció en 1945. Aquí se estableció su última morada por ser un espacio tranquilo y alejado.

Leer también: 9 estatuas alrededor del mundo que le dan buena suerte a los turistas

Personajes como Truman Capote, Roy Orbison o Hugh Hefner quisieron descansar en el mismo lugar que la actriz. Este último se encuentra justo al lado de ella. Hefner fue el fundador de Playboy y Marilyn Monroe fue la primera mujer en aparecer en esta revista para caballeros. Actualmente los turistas dejan como recuerdo flores, tarjetas y marcas de lápiz labial.

Foto: Reuters. Fred Prouser

Frank Sinatra, Estados Unidos

Este famoso cantante, al que también se le conocía como “La Voz”, fue sepultado junto a una botella de Jack Daniels y una caja de cigarros en el Desert Memorial Park de Cathedral City, California. Murió en 1998 a causa de un ataque al corazón.

La lápida de Frank Sinatra tiene inscrita la frase “The best is yet to come”, la cual alude a una de sus canciones que más le gustaba cantar. Las personas que llegan a visitar su tumba dejan como recuerdo monedas de un centavo, en alusión a su canción Pennies from Heaven.



Leer también: 9 estatuas alrededor del mundo que dan buena suerte a los turistas

Oscar Wilde, Francia

Los restos mortales del escritor británico de cuentos y novelas, fallecido en 1900 a los 46 años, descansan en el cementerio Père - Lachaise, de París. Su lápida es un monumento de 20 toneladas que recrea la figura de una esfinge con alas. Varios argumentan que Jacob Epstein, quien fue el escultor, se basó en su poema titulado La Esfinge.

Por varios años los turistas que visitaban la tumba de quien escribió “El Retrato de Dorian Grey”, tenían la costumbre de besar la piedra y dejar marcado el lápiz labial, pero debido a que era muy difícil limpiarla, en 2011 se cubrió poniendole una barrera de vidrio.

Foto: iStock



Fidel Castro, Cuba

La tumba de quien tuvo el poder por más de cuatro décadas en la isla de Cuba, está ubicada en la ciudad de Santiago de Cuba, en el cementerio de Santa Ifigenia. Contiene una piedra de 50 toneladas originaria de Sierra Maestra y esto hace referencia a su vida revolucionaria.

La tumba únicamente cuenta con una placa que lleva el nombre “Fidel”, sin apellidos ni fechas de nacimiento y muerte. Solamente hay por detrás una urna con sus cenizas que se encuentra custodiada por dos soldados.

Foto: iStock

Lady Di, Inglaterra

La princesa de Gales, quien murió el 31 de agosto de 1997 en un choque automovilístico en París, descansa en el jardín de la isla de Althorp, Inglaterra, lugar donde pasó su infancia. Pero igualmente se sospecha que en realidad se encuentra en una cripta de los Spencer, en una iglesia del pueblo inglés de Great Brington y miles de personas acuden al lugar dejando centenares de rosas.

Foto: EFE. Paul Vicente

El monumento en la isla de Althorp lleva consigo dos placas: una contiene el discurso que leyó su hermano, el conde Spencer, en su funeral, y otra, una cita de la princesa en relación a su trabajo caritativo. Cientos de personas aún visitan esta tumba cuando se aproximan los últimos días de agosto para dejar flores.

Leer también: 10 lugares famosos donde NO deberías tomarte fotos

Elvis Presley, Estados Unidos

Una sobredosis de medicamentos fueron los que causaron la muerte del Rey del Rock en 1977. En un principio fue enterrado en el cementerio de Forest Hills, en Memphis, Tennessee, pero tras un intento de robo, los restos se trasladaron a Graceland, en Memphis, Tennessee, mansión en donde vivió el cantante desde los 22 años.

Es la segunda casa más visitada de Estados Unidos, por detrás de la Casa Blanca. Actualmente recibe a 600 mil personas cada año.

Foto: iStock

John F. Kennedy

El asesinato del expresidente John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas,Texas, fue unos de los sucesos que marcaron la historia de Estados Unidos. Sus restos. ahora, se encuentran en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia.

Así como la llama eterna en el Arco del Triunfo en París, Jackie Kennedy, su viuda, ordenó colocar una igual en el mausoleo del expresidente.

Foto: iStock

Jim Morrison, Francia

"El Rey Lagarto", como muchos lo llamaban, también se encuentra enterrado en el cementerio parisino Père - Lachaise y, aunque hay varios famosos enterrados allí mismo, su tumba sin lugar a duda es de las más concurridas.

Incluso se dice que varios fans llegan a hacerle homenajes que no están autorizados y causan conflictos con las personas que trabajan en el cementerio.

Foto: iStock

Bob Marley, Jamaica

El mausoleo del Rey del Reggae se encuentra en su antigua casa ubicada en Nine Mile, en las sierras de Jamaica. Este conserva las cenizas de Bob, quien murió a causa de cáncer, en mayo de 1981.

La vivienda ahora funciona como museo y conserva su guitarra Les Paul dorada, su cama oxidada, un balón de futbol, discos de oro y una Biblia. De igual manera hay un restaurante vegetariano y una tienda para comprar algún souvenir en esa propiedad. En el lugar está permitido el fumar marihuana pero tienes que quitarte los zapatos, como símbolo de respeto.



Bruce Lee, Estados Unidos

Este maestro de las artes marciales y actor de la película "Operación Dragón" murió en julio de 1973 a los 32 años. Sus restos se encuentran en el cementerio de Lake View de Capitol Hill, Seattle, y descansa justo al lado de la tumba de su hijo Brandon.

Miles de turistas visitan la tumba cada año, pero una de las más recordadas es la de tres monjes que caminaron 6 mil kilómetros para honrarlo en su aniversario de nacimiento.

Foto: iStock

Con información de La Nación/GDA/Argentina

Busca más inspiración y consejos de viaje en Destinos