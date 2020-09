Mineral de Pozos, qué hacer en este Pueblo Mágico de Guanajuato

El Pueblo Mágico de Mineral de Pozos, en el estado de Guanajuato, fue un próspero pueblo minero fundado en el siglo XVIII. Pero después de años de alcanzar su máximo auge en el siglo XIX y principios del XX, fue abandonado en 1920. Por eso recibió el sobrenombre de 'pueblo fanstama'.

Hoy, las ruinas de las antiguas haciendas y la oscuridad de sus túneles son uno de los grandes atractivos. De estos lugares surgen leyendas e historias fantásticas.

'Pozos' es un sitio muy frecuentado por cineastas debido a sus escenarios fantasmagóricos y paisajes semidesérticos. Afortundamente conserva su esencia típica de pueblo mexicano, de calles empedradas y arquitectura colonial. Muchos extranjeros y artistas han hecho de este lugar su hogar y lo han convertido en un destino turístico. De hecho, aquí se organizan festivales como el Festival Internacional del Mariachi, La Toltequidad, el Festival Internacional de Cine Independiente de Pozos y el Festival Internacional de Blues.

En Destinos te contamos qué más puedes hacer y ver en Mineral de Pozos, declarado Pueblo Mágico, en 2012.

Parador Turístico

El Parador Turístico fue creado en 2016 con el fin de darle difusión a la historia del pueblo a través de un recorrido que dura aproximadamente 45 minutos. Cuenta con galerías de arte y, además, puedes rentar un bici para pasear entre las ruinas del pueblo fantasma.

Rancho de la Lavanda

A unos cuantos minutos del Parador Turístico encontrarás el Rancho de la Lavanda. En sus campos crecen seis variedades de esta planta con la que elaboran productos que puedes comprar en su tienda. Ofrecen recorridos para conocer las instalaciones, el proceso de extracción y creación de productos. Aquí puedes pasar la noche, ya sea en un estudio o en una casita.

Foto: Pixabay

Exhacienda Santa Brígida y Hornos Jesuitas

La entonces Hacienda Santa Brígida fue de las más importantes durante la época minera, en ella podrás ver un fuerte por el que, en esos entonces, corría el tren que portaba minerales rumbo a la Ciudad de México.

En la exhacienda se encuentran las ruinas de los Hornos Jesuitas, tres construcciones en forma piramidal y gran símbolo del pueblo. Éstos eran utilizados para fundir los metales.

Hay varios tours que permiten explorar el encanto de estas ruinas: caminatas y paseos en bicicleta de día o de noche.

Foto: iStock

La Casa del Venado Azul

Este taller está dedicado a la creación de instrumentos prehispánicos. Incluso tienen una galería abierta al público, donde también podrás adquirir alguna pieza.

En la Casa del Venado Azul ofrecen otros servicios: temazcal, musicoterapia, taller de colonche, cocina, hospedaje y renta de cabañas.

Escuela Modelo, Centro de Arte y Prácticas Artísticas

Este es el centro artístico del pueblo, antes Escuela Modelo. Ahora es el Centro de Arte y Prácticas Artísticas que promueve actividades culturales. Cuenta con una biblioteca, salas de cine para la proyección de películas, salas de exposiciones y un área turística para todos los visitantes.



Spa de cerveza

Spa Vopper es el primer spa de cerveza en México en el que podrás sumergirte en un barril y tomar un baño a 38°C de pura cerveza artesanal Vopper y hierbas aromáticas, el cual tiene propiedades nutritivas y también relajantes. Con este tratamiento, prometen reducir los niveles de estrés y eliminar las toxinas de tu cuerpo. Se dice que también ayuda a tonificar la piel, pues contribuye a la regeneración de células.

Disfruta de un masaje de pies con semillas y granos de cebada; o un masaje terapéuticos en hombro, cuello y espalda o (no lo vas a creer) un masaje corporal bañado en chocolate, champaña o piedras calientes.

Esta experiencia la puedes solicitar en el Hotel Boutique Casa Diamante. hotelboutiquecasadiamante.com

Hotel Boutique La Casona Minera

Este hotel tiene historia, pues de sus paredes se rescataron las cenefas y colores originales del siglo XIX,. También alojó La Casa del Tesoro en la antigua Ciudad Porfirio Díaz.

El hotel está dividido en dos secciones: La Antigua Casona, con habitaciones de estilo colonial y minero y paredes de adobe y caliche; La Gran Casona es más lujosa imitando una gran hacienda mexicana.

Se dice que en sus instalaciones han descansado todo tipo de personalidades importantes, desde presidentes de la república, gobernadores, arzobispos hasta artistas.

En su Spa Caliche podrás darte un baño de lavanda, café, vino tinto o cerveza. Los precios van desde 1,980 pesos hasta 2, 950 pesos, según la esencia que elijas. Tienen una duración de 80 minutos. Incluye masaje, aromaterapia, hidroterapia, aperitivos y bebidas de acuerdo a lo que se haya solicitado (puede ser una botella de vino tinto; helado y té de lavanda; galletas y prepadado de café o dos tarros de cerveza Caliche con plato de quesos y carnes frías.

Para reservar o conocer más del sitio visita lacasonahotel.net

Qué comer

Sus platillos típicos que no te puedes perder son los escamoles, las larvas de las hormigas que, aunque no lo creas, saben deliciosas; o bien los gusanos de maguey. Si no son lo tuyo, entonces pide unas tradicionales quesadillas de flor de calabaza.

Prueba el colonche, la bebida alcohólica que se obtiene de la fermentación de la tuna roja.

Foto: iStock

Si visitas Mineral de Pozos, no te pierdas sus sus tiendas de arte y antigüedades para comprar tus recuerdos encontrarás cuadros, fotografías, esculturas, muñecas de tela con trajes típicos hechas a mano, instrumentos prehispánicos, cristales y piedras semipreciosas sustraídas de las minas.

