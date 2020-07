Hace unos días, el 7 de julio, la zona arqueológica de Machu Picchu, ubicada en Perú, cumplió 13 años de haber sido elegida una de las siete maravillas del mundo moderno. Pero este importante aniversario no se pudo celebrar como esperaban los cusqueños, ya que desde que se declaró el estado de emergencia en el país a causa del coronavirus (COVID-19), el sitio arqueológico no ha vuelto a recibir turistas.



Desde el 16 de marzo, la ciudadela inca permanece cerrada. Pasó de recibir entre tres mil visitantes al día a lucir totalmente vacía. Pero no todas son malas noticias, ya que gracias a que el Ejecutivo ha flexibilizado algunas restricciones, por ejemplo, los vuelos nacionales y los viajes interprovinciales están permitidos desde el 15 julio. Esto ha dado pie a que el turismo vuelva más pronto de lo que se espera a Cusco.



Aquí, todo lo que sabemos hasta el momento, en cuanto a la reapertura de Machu Picchu:

¿Cuántos visitantes podrán ingresar a Machu Picchu?

El Ministerio de Cultura aprobó la capacidad de 2,244 de visitantes diarios a Machu Picchu. Así quedó establecido en la Resolución Ministerial N° 173-2020-MC publicada el pasado 7 de julio. Sin embargo, el gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, indicó que solo podrían ingresar 675 visitantes.

¿Cuándo será la reapertura de Machu Picchu?

Primero se habló del 1 de julio, pero esta fecha fue descartada por las autoridades de Cusco, ya que aún se espera la aprobación del protocolo sanitario y de seguridad para prevenir la transmisión y propagación del COVID-19.



De acuerdo con la agencia de noticias AFP, Perú planea reabrir la zona arqueológica el 24 de julio, en el aniversario de su descubrimiento en 1911 por el aventurero estadounidense Hiram Bingham. Sin embargo, aún se están puliendo algunos detalles sobre los protocolos de bioseguridad para reducir al mínimo el riesgo de contagios.

Todos los servicios de transporte, como vuelos, autobuses y trenes deben estar listos para este día. Sin embargo, las autoridades advirtieron que, si los protocolos no esstán debidamente planteados y listos, la reapertura tendrá que posponerse.

¿Qué circuitos se realizarán una vez Machu Picchu reciba turistas?

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco ha definido los cuatro circuitos que se realizarán una vez Machu Picchu pueda recibir visitantes:

Circuito Alto Corto 1. Implica el ascenso hasta la plataforma de la denominada Casa del Guardián para continuar por la Portada Principal, el sector de Canteras, el Mirador del Templo del Sol, la Plaza de los Templos, el conjunto Espejos de Agua y la salida por la Plaza del Pisonay.

Circuito Alto Largo 2. Es el ascenso hasta la plataforma de la denominada Casa del Guardián para continuar por la Portada Principal, el sector de Canteras, el Mirador del Templo del Sol, la Plaza de los Templos, Intihuatana, Llamakancha, Roca Sagrada, Qolqas Orientales, Templo del Cóndor y salida por la terraza inferior.

Circuito Bajo Corto 3. Es el ingreso por Qolqas, plataforma de explicación, Casa del Inka, conjunto Espejos de Agua y la salida por la Plaza del Pisonay.

Circuito Bajo Largo 4. Implica el ingreso por Qolqas, plataforma de explicación, Casa del Inka, Llamakancha, Roca Sagrada, Qolqas Orientales, Templo del Cóndor y salida por la terraza inferior.

Camino Inca es uno de los circuitos utilizados por los turistas extranjeros para llegar a Machu Pîcchu.

¿Y los protocolos sanitarios?

El uso de mascarillas será obligatorio para todo visitante y guía, así como el lavado de manos y limpieza de calzado antes de ingresar a Machu Picchu. Además, se deberá respetar el distanciamiento entre las personas.



La Dirección Desconcentrada de Cultura indicó que la Llaqta del santuario está lista en la medida que las autoridades competentes autoricen su reapertura.

Machu Picchu abrió al turismo en 1948. Y, desde entonces, solo había cerrado durante dos meses en 2010, cuando un aluvión destruyó una vía férrea que va de Cusco a la ciudadela.