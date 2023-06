No puedes perderte la edición número 15 del desfile anual de alebrijes de CDMX. Así que ve apartando la fecha. ¿Lo mejor? El Museo de Arte Popular (MAP) ya abrió las inscripciones para participar.

Si todavía no te has dado la oportunidad de admirar este increíble desfile que recorre algunas de las avenidas principales de CDMX, este año no te lo puedes perder; incluso también podrías formar parte de él, ya que el MAP lanzó la convocatoria para poder ser uno de los expositores.

¿Qué es el Desfile de Alebrijes?

Cada año, en la CDMX se organiza el popular Desfile de Alebrijes, el cual recorre las avenidas 5 de Mayo y Juárez del Centro Histórico, para llegar al Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la Independencia.

Este increíble recorrido se realiza con decenas de alebrijes creados a partir de papel, cartón, alambres, madera o de algún elemento reciclable que pueda convertirse en estas increíbles esculturas monumentales que viven en los sueños y en la imaginación de maestros artesanos y otros artistas.

¿Cuándo será el desfile de alebrijes?

El desfile se realizará el sábado 21 de octubre de 2023, a partir de las 12:00 horas. Además, estas figuras permanecen para su exposición, entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, del 21 de octubre al 5 de noviembre.

¿Cómo puedo participar?

Como es tradición, el Museo de Arte Popular lanza la convocatoria para participar en el desfile y en un concurso anual. Tienes hasta el 18 de agosto para registrarte. Los tres primeros lugares se llevarán un premio económico de:

Primer lugar: $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M. N.)

Segundo lugar: $ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M. N.)

Tercer lugar: $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M. N.)

Serán 10 artistas que se podrán llevar un estímulo de $10 mil pesos con mención honorífica. Cada uno de estos alebrijes debe medir 2 metros de alto, 1.80 metros de ancho y 1.80 metros de largo.

Si formas parte de este evento, recuerda que, como participante, va a ser necesario que acudas a las reuniones que se impartirán en el Museo de Arte Popular, el 19 de julio, el 6 de septiembre y el 4 de octubre.

Todas las bases de este desfile las puedes consultar en la página oficial de Facebook del Museo de Arte Popular.

