La Toscana: 5 lugares asombrosos

Localizada en el centro de la Península Itálica, la Toscana es una región legendaria y romántica. Célebre por su gastronomía y sus vinos, está conformada por 10 provincias en las que se entremezclan magníficos escenarios naturales con sitios arqueológicos, notables ejemplos de la arquitectura renacentista y encantadoras ciudades y poblados. Aunque muchos son los atractivos que hacen a la Toscana única, te recomiendo cinco que no te puedes perder.

1. Florencia. Reconocida como la cuna del Renacimiento, la hermosa capital de la región y provincia homónima es un auténtico museo al aire libre. De hecho, forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad. En su centro histórico se concentran los principales sitios de interés, entre ellos Il Duomo o Catedral, el Baptisterio, la Galería de los Uffizi, la Plaza de la Señoría y el Palacio Pitti. Hacia las afueras, te encontrarás con los magníficos Jardines de Boboli y con la Cartuja de Galluzzo, un monumental conjunto histórico arquitectónico, también conocido como la Cartuja de Florencia.

2. Chianti. Considerada como el corazón de la Toscana, esta zona de la provincia de Florencia figura entre las más importantes regiones vinícolas de Italia, hogar del Chianti, vino con Denominación de Origen Controlada y Garantizada. Además de hacer un recorrido por sus viñedos y bodegas, tómate tu tiempo para conocer las pintorescas localidades de Castellina in Chianti, Radda in Chianti y Gaiole in Chianti.

3. Siena. Situada sobre una colina, la capital de la provincia del mismo nombre se distingue por su casco medieval, mismo que resguarda edificaciones góticas como la Plaza del Campo, el Palacio Público, Il Duomo y la Fortaleza de los Medici. No dejes de incluir en tu itinerario una visita a las villas amuralladas de Montepulciano y Monterigioni o a San Gimignano cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humanidad.

4. Pisa. De visita obligada, esta ciudad a orillas del río Arno es mundialmente conocida por albergar la Piazza del Duomo: un conjunto monumental representativo de la arquitectura de la Edad Media y declarado Patrimonio de la Humanidad, formado por la catedral, la famosa torre inclinada, el baptisterio y el camposanto.

5. Arezzo. El paisaje montañoso de los Apeninos caracteriza a esta zona, cuya capital provincial, Arezzo, figura entre los más importantes centros de arte y antigüedades de Italia y donde destacan la Plaza Grande, la catedral, la Basílica de San Francisco y la antigua fortaleza. Cercano a la ciudad, se encuentra el pueblo natal de Miguel Ángel, Caprese Michelangelo, con un interesante museo dedicado al artista.

