Hot Sale 2022. Trucos para comprar vuelos, paquetes y reservar hoteles

El Hot Sale 2022 comienza hoy y termina el 31 de mayo. Este es uno de los eventos de compras en línea más importantes durante el año. Entre todas las categorías, la de viajes no podría faltar. Así que, si quieres adquirir vuelos, reservar hoteles o comprar un paquete, esta es una buena oportunidad.

De acuerdo con la Asociación de Ventas Online (AMVO), se espera que las compras de viajes y transportes aumenten 30% durante el Hot Sale, por eso, ante la demanda, Despegar, hace algunas recomendaciones para adquirir lo que realmente buscas, al mejor precio.

Planea tu viaje y no compres impulsivamente durante el Hot Sale 2022

Antes de reservar, define el tipo de viaje que quieres, el destino, las actividades y considera el número de acompañantes. Esto te ayudará a no gastar en servicios innecesarios y a no comprar impulsivamente. No te dejes atrapar por una ‘ganga’, si no aporta nada a la experiencia de viaje que buscas.

Foto: Hugh Whyte. Unsplash

Aprovecha las primeras horas del Hot Sale 2022

Hay promociones muy atractivas que pueden estar disponibles solo durante las primeras horas del día.

Compara antes de comprar

Analiza varias ofertas y compara el tipo de servicios que ofrecen paquetes de viaje que sean similares. Antes de elegir el más económico, revisa cada detalle: la categoría de hotel, el seguro de viajes, las actividades incluidas, las pólizas de cancelación… Muchas veces, lo más barato no es lo mejor.

Elige servicios turísticos con políticas de flexibilidad

Ante la pandemia, cada vez hay más hoteles y aerolíneas que implementan la facilidad de modificar tu fecha de viaje, lo cual te da más tranquilidad.

Utiliza aplicaciones móviles

Las apps son buenas aliadas para recibir notificaciones sobre promociones exclusivas, de acuerdo con tus intereses.

Verifica las empresas participantes del Hot Sale 2022

Ingresa al sitio web del Hot Sale 2022 para revisar cuáles son las touroperadores, aerolíneas, hoteles y otros prestadores de servicios turísticos que están validados. Cuenta con varias herramientas que te facilitarán a encontrar el servicio que necesitas.

Foto: Bram Naus. Unsplash

Únete a los programas de afiliación

Hay marcas registradas en el Hot Sale 2022 que tienen programas de afiliación gratuitos. No los dejes de considerar, el registro tarda unos minutos y, lo mejor, es que te generan puntos con cada compra que realices, mismos que puedes cambiar por otros productos turísticos.

Ahorros en paquetes de viaje

Si se adapta a tu estilo de viajar y a tus necesidades, adquiere un paquete de viaje, “con el cual puedes ahorrar hasta 35%”, afirma Alejandro Calligaris, Country Manager de Grupo Despegar México.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters