Se acerca el Día de Muertos, y Halloween: un par de buenos pretextos para satisfacer aun más ese gusto que muchos tenemos por las historias de terror. Sin embargo, esta fascinación por los fantasmas, los monstruos y lo paranormal, no solo es cosa de mexicanos, no, claro que no. Skyscanner, sitio de reservaciones de vuelos, hoteles y renta de autos nos cuenta cinco leyendas o mitos terroríficos que han surgido en varios lugares del planeta. A ver si te espantas.

1. La llorona, Ciudad de México

La Llorona es quizá el espectro más temido de México. Hay muchas versiones de su origen. Una de ellas se remonta a una leyenda de la época colonial: María es una mujer que pierde a sus hijos en un río y debe encontrarlos para poder descansar en paz. Desde su muerte, La Llorona deambula por las calles de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, mientras grita “¡Ay, mis hijos!” con el dolor que solo una madre puede expresar.

Atrévete a vivir una experiencia auditiva y visual con La llorona en Xochimilco, una obra de teatro montada en el corazón de los canales de este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Escucha sus espeluznantes gritos.



Evento disponible del 4 de octubre al 17 de noviembre

Costo: $341 MXN por persona

2. Annabelle y la casa de la familia Warren. En Connecticut

Si has visto El Conjuro y Annabelle, sin duda conoces a los Warren, una familia dedicada a resolver misterios paranormales que a lo largo de los años ha recolectado diferentes objetos poseídos. En su colección, que en la actualidad es un museo en el sótano de la famosa casa en Monroe 41, se encuentra la diabólica muñeca Annabelle.



En palabras de Lorraine Warren: “la única regla para recorrer el museo es no tocar absolutamente nada, pues hay piezas que todavía siguen guardando energías muy negativas a pesar de haber sido exorcizadas”.



Cuentan que es uno de los lugares con mayor concentración de energía demoníaca en el mundo, donde la entrada por las noches está más que estrictamente prohibida.



Cuando viajes a Nueva York (si es que eres ultrafan de lo paranormal) y tengas tiempo extra, puedes darte una vuelta por este museo terrorífico que se ubica a una hora y media del aeropuerto internacional John F. Kennedy. Por cierto, el costo del vuelo redondo por estas fechas no está nada despreciable: $5,481 MXN (los precios pueden variar en cualquier momento).

Sobre advertencia no hay engaño: los Warren existen y aseguran haber vivido todas estas experiencias cercanas a lo diabólico y con los espíritus malignos. Sin embargo, muchos debaten la veracidad de estos hechos. Lo dejamos a tu discreción.



3. El monstruo del Lago Ness. En Escocia

Desde hace siglos se cuentan leyendas que hablan de una enorme criatura en las profundidades del Lago Ness. Algunos dicen que tiene forma de pez, mientras otros aseguran que se trata de un reptil que devora a los curiosos que rondan este lago cerca de la ciudad de Inverness, en la bella Escocia.



Cierto o falso, a lo largo de la historia han surgido imágenes fotográficas y testimonios de una extraña criatura gigante que custodia el lago. Recientemente se avivó la esperanza de ver al famoso monstruo cuando un servicio de mapas captara imágenes aéreas con una inexplicable sombra bajo las oscuras aguas escocesas.

El aeropuerto internacional más cercano es el de Glasgow, en Londres, a tres horas de Inverness en auto. El vuelo redondo te costará aproximadamente $26,456 MXN

4. El fantasma de Adalés. En Barcelona

El Parador de Cardona es un castillo medieval convertido en hotel en Villa Cardona, provincia de Barcelona. El castillo se remonta al siglo IX. Tiene fosas, torres, murallas y elementos góticos perfectos para crear un ambiente algo tenebroso, pero a la vez atrayente.

La leyenda de este castillo habla de una joven llamada Adalés que se enamoró de un árabe. Su padre puso el grito en el cielo y su furia lo cegó tanto al grado de encerrarla para siempre en la Torre Minyona. El alma de la pobre Adalés vaga todavía en el castilo y se manifiesta de varias maneras: llaves de agua que se abren solas, sombras, pasos y hasta apariciones en la habitación 712. Por ello, la dirección del hotel decidió cerrarla al público y solo se ocupa cuando la solicita un huésped que presume de ser muy valiente o muy escéptico. Y tú, ¿pasarías una noche solito en la habitación 712?



El Parador Cardona se encuentra a solo una hora en auto del aeropuerto de Barcelona. La tarifa del vuelo redondo desde la Ciudad de México cuesta $18,952 MXN.



5. La Condesa Sangrienta. Bratislava, Eslovaquia

El castillo de Čachtice se encuentra en lo alto de una montaña en la aldea homónima, en Bratislava, capital de Eslovaquia. Dicen que es una fortaleza de aspecto sombrío, edificada en el siglo XIII para proteger la frontera occidental del reino húngaro. El sitio es famoso por haber pertenecido a la condesa Erzsébet Báthory, apodada “la Condesa Sangrienta”, una de las asesinas seriales más famosas de la historia.



A la condesa se le atribuyen las muertes de aproximadamente 630 jóvenes, cuyo único "pecado" fue haber sido bellas. Se dice que Báthory bebía la sangre de sus víctimas para lucir joven. Cuando las autoridades se enteraron de sus atroces crímenes fue encarcelada en el mismo castillo hasta el día de su muerte. Hay quienes afirman que las almas de las víctimas siguen rondando los pasillos y que aún se pueden oír las tenebrosas risas de la sanguinaria condesa.



El aeropuerto internacional de Bratislava se encuentra a una hora y 15 minutos en carro de Čachtice. Si te atraen estos destinos con historias macabras, prueba ir a este castillo. Tarifa de avión (vuelo redondo): $26,969 MXN.