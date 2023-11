Guanajuato es una Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Es un destino de leyendas, de edificios históricos de tiempos de la Colonia, de callejones serpenteantes, túneles subterráneos y placitas escondidas por doquier.

Además de su gran oferta cultural, goza de vistas espectaculares gracias a su trazo y a que está rodeada de cerros, por lo que tiene varios miradores que deberías visitar.

Uno de ellos, y de los mejores en Guanajuato, se encuentra en el pequeño y acogedor Hotel Balcón del Cielo, justo a un costado de uno de los monumentos más emblemáticos, el Monumento al Pípila.

¿Cómo es el hotel Balcón del Cielo en Guanajuato?

A un costado del Monumento al Pípila y a espaldas del famoso Teatro Juárez, en pleno Cerro de San Miguel, está el Hotel Balcón del Cielo, de habitaciones sencillas, de estilo moderno, con la mejor vista panorámica de la ciudad de Guanajuato.

Foto: Balcón del Cielo

Ofrece 4 tipos de habitaciones (todas con vista a la hermosa capital guanajuatense) con ventanal terraza, o balcón. La suite, además, tiene un jacuzzi con vista a la Universidad de Guanajuato y a la catedral.

Su interior, como decía, es sencillo. El lujo de Balcón del Cielo está en el espectáculo visual frente a sus instalaciones.

El hotel no cuenta con restaurante, pero sí ofrece la opción de desayuno a la habitación de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. El menú se entrega en recepción a tu llegada y, si deseas este servicio, deberás confirmarlo antes de las 9:30 p.m. del día anterior.

Foto: Balcón del Cielo

El funicular del hotel Balcón del Cielo en Guanajuato

Debido a la accidentada orografía de Guanajuato, es muy fácil perderse en sus callejones. Incluso, llegar a ciertos puntos puede ser un poco tardado.

Si andas por el centro y ves que la subida hasta el Monumento al Pípila será todo un reto, no te preocupes, pues a un lado del hotel está el funicular panorámico que te llevará desde el Teatro Juárez.

Foto: Balcón del Cielo

Fue inaugurado en 2001 y es propiamente un atractivo más de Guanajuato. El recorrido es de aproximadamente 5 minutos con vistas instagrameables. Y, si eres huésped del hotel, es totalmente gratuito durante tu estancia

En caso de que no estés hospedado en el Hotel Balcón del Cielo, y quieras subirte al funicular, el precio del viaje sencillo es de $35 pesos por persona.

Funciona de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:50 p.m.; sábado de 9:00 a.m. a 9:50 p.m. y domingos de 10:00 a.m. a 8:50 p.m.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el Hotel Balcón del Cielo?

Las tarifas de alojamiento en Balcón del Cielo van desde los $1,000 pesos por noche para dos personas en sus habitaciones más sencillas, y ascienden hasta los $2,539 pesos.

Tu hospedaje incluye un bono para el uso del funicular y desayuno a la habitación.

¿Hotel Balcón del Cielo cuenta con estacionamiento?

El hotel no cuenta con estacionamiento propio, pero tiene convenio con uno cercano. Verifica el costo antes de lanzarte en auto. Las tarifas en los estacionamientos públicos de Guanajuato son excesivamente caras. Si el precio no te convence, tienes dos opciones más: dejar tu auto en la calle (lo cual puede implicar un riesgo, tanto por la seguridad como por los espacios disponibles) o tomar un autobús desde CDMX. Para nosotros, esta úlitma es la mejor opción: gastarás menos y no sufrirás al buscar lugar, sobre todo en fin de semana.

Contacto

Más información y reservaciones en su página web: hotelbalcondelcielo.mx

Al teléfono: (473) 732 2576.

Facebook: ‘Hotel Balcón Del Cielo.’

Instagram: @hotelbalcondelcielo.

