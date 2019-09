Este es el tipo de ayuda que pide Bahamas, después de Dorian

Mientras las Bahamas lamenta la devastación que el huracán Dorian provocó en Grand Bahama y The Abacos, la mayor parte de su territorio (incluidas 14 de las islas más visitadas) no se vio afectado por el paso del huracán. La gente dedicada al turismo, la infraestructura hotelera y de otros servicios, desde Bimini hasta Nassau y Paradise Island, y de Las Exumas a Inagua, se declaran listos para recibir a los viajeros.

Mientras el público busca información sobre cómo pueden ayudar al archipiélago de más de 700 islas y miles de cayos repartidos en más de 13 mil 880 kilómetros cuadrados, el Ministerio de Turismo y Aviación de las Bahamas (BMOTA) informa, a través de un comunicado, que lo mejor que pueden hacer por este paraíso caribeño, es algo muy simple: visitarlo y no cancelar sus reservaciones.



Aeropuertos, puertos de cruceros, hoteles y atracciones en todo el norte, centro y sur de las Bahamas están abiertos y en funcionamiento, incluidas las siguientes islas: Nassau y Paradise Island, Las Exumas, Eleuthera y Harbour Island, Bimini, Andros, The Berry Islands, Cat Island, Long Island, San Salvador, Rum Cay, Acklins, Crooked Island, Mayaguana y Inagua.



“Mantener una industria turística sólida será vital para ayudar al país a recuperarse y reconstruirse”, expresó el titular de BMOTA, Dionisio D'Aguilar.

“Estamos agradecidos por el gran apoyo (...) y nos gustaría que todos sepan que lo mejor que pueden hacer por nosotros en este momento es visitar Nassau, Paradise Island y las Out Islands”.

Para conocer los atractivos de cada una de las Bahamas se recomienda consultar el sitio bahamas.com, portal para planear vacaciones con una gran cantidad de opciones. Los interesados pueden comenzar con el buscador de islas, una herramienta interactiva que mide las preferencias personales para que la isla coincida con sus gustos. También pueden explorar una lista preaprobada de lugares para quedarse y una base de datos —que promete estar siempre actualizada— de ofertas y paquetes.

Para saborear la auténtica comida isleña, elegir algún resort de lujo y realizar actividades en familia, Nassau y Paradise Island son las indicadas. En ellas se vive entre hermosas aguas de color turquesa y su cultura.



Para una escapada original, están Eleuthera o Harbour Island, cuya arena es tan rosada como sus cabañas.

Además de planear un viaje a las Bahamas, las donaciones monetarias a una organización de socorro acreditada son necesarias. La lista de aliados confiables de las Bahamas se puede verificar en www.bahamas.com/relief.