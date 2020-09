Hay un centro ecoturístico a unas cuatro horas, aproximadamente, de la Ciudad de México, creado para relajarte en medio de la naturaleza: las Cabañas y Cascadas Aconco, en Xaltatempa de Lucas, justo en la sierra norte de Puebla, a 35 minutos del municipio de Tetela de Ocampo.

En Aconco serás atendido por integrantes de la asociación Zempoal Tekitini (tekitini significa “veinte hombres trabajando”). Está conformada, precisamente, por 20 miembros de la comunidad de Xaltatempa de Lucas.

Este bosque escondido es perfecto para desconectarte de la ciudad, pues no hay señal de internet en la zona.

Su principal atractivo son dos cascadas, de 45 y 95 metros de altura. La caída de ambas forma dos pozas de hasta metro y medio de profundidad donde puedes nadar. En las orillas el agua alcanza los 60 centímetros, así que aquí pueden "chacotear" los niños bajo la supervisión de un adulto.

Aconco significa “ollas de agua” y, curiosamente, su primera cascada tiene la forma de una olla al revés. En ella se organizan descensos a rappel de 75 metros de altura, metros más arriba de donde comienza la caída de agua.

Esta actividad tiene un costo de $250 pesos por persona. No es necesario que seas experto: el personal te dará las instrucciones y el equipo de seguridad necesario. Si nunca has hecho rappel y llama tu atención pero te da algo de miedo, prueba con una práctica inicial de 10 metros de altura y, después, decides si te avientas los 75 metros o no.

Si prefieres algo más relajado, por $25 pesos puedes hacer senderismo; incluye la visita a un cañón y las dos cascadas. También hay paseos a caballo de una hora por $150 pesos. En todas las actividades debes llevar zapatos cómodos.

Si quieres disfrutar por más tiempo de la naturaleza y el agua fresca de las cascadas y las pozas, entonces duerme en una de sus cabañas ecológicas construidas con materiales naturales de la región.

Cuentan con sistema de calentador de agua solar y fosas sépticas para tratar aguas grises. Todas tienen servicio de agua caliente, chimenea, baño, energía las 24 horas y estacionamiento.

Hay seis cabañas: dos son para parejas ($800 pesos), dos para cinco personas ($1,500 pesos ) y dos para 10 personas ($3,000 personas). En tiempos de pandemia, las medidas de distanciamiento social obligan a abrir únicamente tres cabañas (las tres primeras que se reserven). Entre una y otra hay una distancia de 10 a 15 metros.

En el área de cabañas también se instaló una zona de campamento y una tirolesa de 160 metros de largo y de 10 a 5 metros de alto (va en declive). El costo es de $50 pesos por persona. Por dormir en la zona de camping hay que pagar $120 pesos sin equipo o $160 pesos con renta de equipo.

Cabañas y Cascadas Aconco tiene un paquete para que disfrutes de todas sus actividades por $750 pesos por persona podrás tener los beneficios del hospedaje en sus cabañas, rappel, tirolesa, paseo a caballo y la entrada a las cascadas.

No incluye alimentos, pero hay un restaurante que sirve desayunos típicos de la región y platillos a la carta. Te recomendamos probar su mole de olla o las gorditas de arvejón. Su especialidad son las truchas. Tienen un truchero y te preparan el pescado al momento.

No olvides que la pandemia aún no termina y es importante seguir todas las medidas sanitarias e indicaciones que se te den en el lugar. Para conocer sus medidas y más información visita su página cascadasaconco.com

También puedes llamar al (222) 717 7089.