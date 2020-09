En Nueva York, así será la celebración de Año Nuevo en Times Square

En la ciudad de Nueva York, cada 31 de diciembre, más de un millón de visitantes de todo el mundo (el año pasado fueron dos millones, según cifras oficiales) se dan cita en la plaza de Times Square para despedir el año viejo y darle la bienvenida al Año Nuevo, mientras contemplan el descenso de la famosa esfera y disfrutan de la cuenta regresiva.



La tradición de bajar la esfera, con más de 2,688 triángulos de cristal, inició en 1907. A partir de ahí, se ha convertido en un evento clave y en uno de los principales atractivos en la temporada decembrina.



En este año, la pandemia por Covid-19 ha impuesto una serie de normas sanitarias para evitar más contagios en todo el mundo. No obstante, estas restricciones no impedirán, hasta cierto punto, que se lleve a cabo la Fiesta de Año Nuevo en Times Square. En Destinos te contamos cómo será en esta nueva realidad.

(Foto: Unsplash)

A menos de 100 días para que acabe el año, los organizadores de la Fiesta de Año Nuevo en Times Square dieron a conocer que será imposible que sea presencial. En su lugar y, en un afán por no perder la tradición, será totalmente virtual.



Los organizadores señalaron en un comunicado que, como en años anteriores, habrá entretenimiento, aunque con un número limitado de invitados. El evento tendrá como objetivo honrar y celebrar a los espíritus valientes que han ayudado a atravesar estos tiempos difíciles en el mundo.



Jeff Straus, presidente de Countdown Entertainment, señaló: "los extrañaremos a todos este año, pero les llevaremos nuestra celebración para pasar al nuevo año con un sentido de esperanza, renovación y resolución. Podrán unirse a nosotros prácticamente como nunca antes, como parte de la celebración de Times Square 2021 ".

One thing that will never change is the ticking of time and the arrival of a New Year. On December 31st, the Ball will drop in Times Square.

Times Square New Year's Eve 2021 is happening visually, virtually, safely. Stay tuned. pic.twitter.com/5CE5ROZgTF

— Times Square (@TimesSquareNYC) September 23, 2020