¿Conoces a alguien que nunca se haya quejado de los asientos de avión en clase económica? Nosotros tampoco. El poco espacio entre un lugar y otro o la incomodidad para dormir son un tema común entre los viajeros. Pero una nueva compañía acaba de presentar un diseño de asientos que promete volver la experiencia mucho más cómoda.

El diseño se llama Interspace Comfort System, y tiene un pequeño pero significativo cambio. El plan es que cada asiento de clase económica incorpore dos “alas” o paneles laterales, que brinden soporte para dormir y privacidad (olvídate de que el vecino te vea babear en tu lugar, o viceversa).

Foto: Cortesía Universal Movement

Las alas estarían completamente dobladas en la parte trasera del asiento. Al momento de sentir sueño, solo tendrías que desdoblar una de las alas (o ambas), y recargarte en una superficie tipo colchón. Serías como ese pasajero que se hace bolita sobre la ventanilla del avión con ayuda de una almohada de viaje o cobija, pero sin despertar con un horrible dolor de cuello o espalda.

Otra función sería armar pequeñas “cabinas” para parejas o familias, con el fin de sentirse más cómodos y ni siquiera notar la presencia de otros pasajeros.

Breaking #aircraft interiors news: Luke Miles, Co-Founder/Creative Director @NewTerritory_io unveils the Interspace aircraft seat & new interiors company in London. Premium Expnomy travellers, rejoice! #paxex #RedCabin2019 #AvGeek #design #innovation pic.twitter.com/9G2i254IZ8

— APEX (@theAPEXassoc) December 5, 2019