Dunas de Samalayuca: dónde está esta maravilla natural de México

En el Desierto Chihuahuense, a unos 50 kilómetros de Ciudad Juárez, Los Médanos de Samalayuca se han formado desde hace miles de años de erosión. Este ecosistema de dunas de arena fina y clara fue registrado como Parque Ecológico Dunas de Samalayuca-Área de Protección de Flora y Fauna, en 2009. Se calcula que tienen una superficie de mil kilómetros cuadrados y pueden avistarse desde la carretera Panamericana o 55.

Las llaman “dunas errantes”

El viento cambia de forma y de tamaño estas montañas de arena conocidas como dunas errantes. Se extienden, crecen o desaparecen paralelamente a las sierras del Presidio y de Samalayuca. Precisamente en esta sierra, fueron descubiertos miles de petroglifos y pinturas que, según el INAH, se crearon en diferentes periodos, incluido el paleoindio (8000 a. C y más atrás). Algunas fuentes aseguran que las dunas alcanzan una altura de 40 metros, otras que pueden sobrepasar los 100.

Cortesía Buró de Convenciones y Visitantes de Ciudad Juárez

Actividades en las dunas

Además de contemplar sobre una cresta este mar de arena que parece interminable o dejarte llevar cuesta abajo por la gravedad, los touroperadores tienen un programa de aventuras para el visitante: sandboarding (no importa que no sepas montar las olas de arena porque, si pierdes el equilibrio, no te dolerá), paseos en vehículos 4x4, burbujas gigantes para rodar en pendientes pronunciadas, caminatas guiadas para conocer plantas, animales y otros bichos o petrograbados; también se organizan noches astronómicas, catas de sotol, cenas y hasta experiencias místicas con meditaciones incluidas.

Foto: Cortesía Buró de Convenciones y Visitantes de Ciudad Juárez

Quién te lleva

El Buró de Convenciones y Visitantes de Ciudad Juárez recomienda estas touroperadoras con variedad de actividades.

CiudadTours Chihuahua: tourschihuahua.com; sandboard: Juaritoz Sandboard (búscalo en Facebook); para grupos está Trifolium, CJS: trifoliumcjs.com

Foto: Cortesía Buró de Convenciones y Visitantes de Ciudad Juárez

No vayas solo

No te recomendamos lanzarte a recorrer las dunas por la libre porque puedes perderte. No hay caminos señalizados y se trata de un desierto habitado por una fauna que podría ser peligrosa. Lo mejor es contratar un guía especializado que conozca las zonas seguras para los visitantes.

Foto: Cortesía Buró de Convenciones y Visitantesde Ciudad Juárez

Cuándo ir

La mejor temporada para disfrutar a tus anchas de este parque ecológico es, de preferencia, a principios de primavera, otoño e invierno. En verano, la temperatura puede elevarse a más de 45 °C. Se dice que en otoño es cuando se ve el cielo más estrellado.

Datos útiles

El acceso a las dunas es de 100 pesos por persona más un pago que se hace a los ejidatarios guardianes de Villa Luz, quienes dan el acceso.

Horario: de 9:00 a 17:00 horas.

Foto: Cortesía Buró de Convenciones y Visitantes de Ciudad Juárez

En números

-160 milímetros de lluvia capta esta región al año.

-154 especies de fauna se han encontrado en la zona: pumas, coyotes, monstruos de gila, águilas reales, varios tipos de tortugas y serpientes, entre otras más.

-248 especies de plantas crecen en la zona. El sotol y la choya son endémicas y están amenazadas.