Dinosaurios en 360º, en uno de los mejores museos de Nueva York

¿Recuerdas la serie de películas de Una noche en el museo? ¿También recuerdas haber quedado impresionado con el lugar, y haberte quedado con ganas de visitarlo? El sitio que aparece en estas películas es el Museo Americano de Historia Natural (AMNH), en Nueva York y es uno de sus atractivos imperdibles y uno de los templos de conocimiento más importantes alrededor del mundo, visitado por, literalmente, millones de personas cada año.

Lee también: El Chepe Express tiene 40% de descuento y casi nadie lo sabía.

Fundado en 1869, el museo es una institución científica, educativa y cultural que alberga 45 salas de exhibición para exposiciones permanentes y temporales, incluyendo al Rose Center de la Tierra y el Espacio y al Planetario Hayden. En sus instalaciones también se encuentra el memorial dedicado a Theodore Roosevelt.



El Planetario Hayden. Foto: Istockphoto.

Sus cinco divisiones de investigación y tres centros multidisciplinarios tienen un staff de aproximadamente 200 científicos encargados del cuidado de más de 33 millones de especímenes y artefactos, además de poseer colecciones especializadas de tejidos congelados y datos genómicos y astrofísicos. Todo esto le aseguró un lugar en la lista de los principales recintos culturales del planeta.

Dado que gran parte de la población mundial todavía está confinada en sus hogares debido a la cuarentena y distanciamiento social para evitar contagios de Covid-19, la mayoría de los recintos sociales y culturales, como el AMNH, están cerrados al público.

Esta situación ha obligado a los museos a ponerse aún más creativos para ofrecer al público formas distintas de explorarlos y conocerlos, lo cual además de permitirles a estos seguir presentes en la escena cultural, nosotros podemos acceder ¡gratis! a entretenimiento de calidad y recursos educativos en línea para adultos y niños.



El hall de la entrada del museo. Foto: Istockphoto.

CONOCERLO EN LÍNEA

El museo ofrece diversas posibilidades de explorarlo de manera virtual con bastante detalle, lo que nos da la oportunidad de conocerlo muy bien.

Su sitio web oficial ofrece una enorme cantidad de recursos en línea sobre sus propias colecciones y temas relacionados. Para empezar, ofrece tours y excursiones virtuales para estudiantes, niños y adultos, con una gran cantidad de información. Si eres maestro y estás buscando apoyo para tus clases en línea, estos son un recursos valiosísimos que, quizá, no habías considerado; y aquí, ¡ojo para los niños y sus papás! mucha ayuda para las tareas. Algunos de los temas son, por ejemplo, un tour virtual del Sistema Solar o un recorrido de las maravillas naturales de la Tierra.



El Titanosaurio. Foto: Flickr.

Además, todos los días, en la página de Facebook del museo, a las 13:00, hora de la CDMX, se ofrece un recorrido en video dirigido por uno de los dedicados guías de la tercera edad del museo, conocidos por ser unos apasionados de sus temas de especialidad. Los paseos son en salas como la de Mamíferos africanos, la de Meteoritos o del Universo, entre muchas otras.

La videoteca es igualmente amplia. La serie bautizada como Shelf Life da una mirada a cómo se preparan los especímenes para su exhibición. Se puede acceder a ellos también desde la pestaña Explore del sitio web oficial del museo.

Por si fuera poco, puedes bajar la app Explorer, disponible para Android y IOS, que ofrece visitas detalladas a las salas y exhibiciones, experiencias en realidad aumentada, juegos y muchísimo más.

EN GOOGLE ARTS & CULTURE

Esta increíble plataforma dedica una de sus más divertidas páginas multimedia a este museo. El atractivo principal es, por supuesto, el tour virtual en 360 grados que permite recorrer todo el museo como si estuvieras caminando dentro de él, con la enorme ventaja de que no hay gente y podrás estar en la primera fila de sus icónicos dioramas, y sí, señoras y señores, de los exhibidores de los dinosaurios, siempre entre los bestsellers del museo.



Esqueleto del Tiranosaurio Rex exhibido en el Museo. Foto: Flickr.

Dado que es una página creada por Google, la calidad del tour es súper buena y la forma de navegarlo es muy sencilla; funciona igual que Street View de Google Maps: basta dar click en las flechas superpuestas en el recorrido para dirigirte hacia donde quieras. En el cuarto piso están los fósiles de ¡más de 600! animales prehistóricos como dinosaurios, repitles marinos y mamíferos primitivos.

Lee también: Hoteles sobre el mar, en México y en otros lugares más.

Otro tema importante en la página son las historias. La primera de ellas, Windows on Nature, explora en detalle algunos de los más célebres dioramas del museo (en los que trabajaba Ross, de Friends ¿te acuerdas?) y la forma en la que estos se fueron construyendo y montando. Primero encontrarás la parte histórica y hacia el final de la historia, los dioramas en fabulosas fotografías HD. No te arrepentirás de echarles un ojo.



Diorama de la sabana africana. Foto: Flickr.

La segunda historia nos habla de tecnologías de imagen y la forma en la que han contruibuido al trabajo de museo, y aunque pueda sonar como un tema un poco árido, la verdad es que es realmente interesante. Incluye súper acercamientos de, por ejemplo, las patas de algún bicho, así como explicaciones sobre cómo se toman las fotografías del espacio, entre muchísimas cosas más.

La tercera y las más interesante de explorar es la llamada Highlights from the American Museum of Natural History, la cual recorre los artefactos, especímenes y piezas más interesantes del museo, entre los que se incluye la reproducción a tamaño real de la homínido Lucy, el impresionantemente gigantesco esqueleto del titanosaurio y, por supuesto, el resto de los dinosaurios, los rockstars del museo.

La página se completa con una gran colección de fotografías y el antes mencionado tour virtual de todo el lugar. Aunque las ciencias naturales no sean lo tuyo (y ya no sabes qué hacer en esta cuarentena), te encantará explorar este museo y todos sus recursos en línea. Te proveerá de muchas horas felices ¡que lo disfrutes!