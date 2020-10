Ofrendas, desfiles, obras de teatro, papel picado y flores de cempasúchil son parte del festejo de Día de Muertos que este año tendrá lugar de una forma distinta debido al coronavirus y las medidas sanitarias.

La celebración de Día de Muertos es una de las más emblemáticas de México. En 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo incluyó en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La nueva normalidad ha llevado a que los eventos y festividades se adapten y modifiquen. Aún así, es posible asistir de forma presencial a algunas de ellas llevando caretas, cubrebocas y manteniendo la sana distancia.

Esta celebración que nos permite honrar la memoria de los seres queridos que han partido está a la vuelta de la esquina. En Destinos te recomendamos 5 eventos de Día de Muertos que se adaptarán a la nueva realidad en tiempos de pandemia.

1. Mexicráneos

(Foto: Mexicraneos)

Cuando llega octubre, la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México se viste de naranja con las flores de cempasúchil anunciando la llegada de las ánimas. Los Mexicráneos no dejaron de sumarse a la decoración de esta arteria, como todos los años desde 2017, lo que significa que sí puedes verlos en vivo. Estos cráneos gigantes que destacan por sus colores y gran variedad de diseños también puedes apreciarlos en las calles París y Francia de la colonia Juárez.

Ya puedes disfrutar de sus colores y tomarte una foto con alguno de los 55 cráneos que conforman la exposición. No tiene costo y estarán hasta el 10 de noviembre. No olvides llevar tu cubrebocas y evita las aglomeraciones para tomarte la foto. Por tu seguridad, no toques los cráneos, no hay necesidad.

2. Desfile Internacional de Día de Muertos 2020

(Foto: Vuelacorp)

Ver los disfraces y los carros alegóricos de cerca es uno de los atractivos de muchas personas en Día de Muertos. Por eso, este año el desfile será virtual.

El Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT) y la productora de espectáculos Vuela Corp invitaron a las personas a disfrutar el Día de Muertos sin salir de casa mientras rinden homenaje a los seres queridos que partieron este año.

El Desfile Internacional de Día de Muertos se realizará a través de una aplicación llamada “Xochitl y el mundo de los muertos”, en la que además del desfile, será posible acceder a contenido relacionado con esta festividad.

3. Ballet folclórico: ¿Y a dónde irán los muertos?

(Foto: Unsplash)

Un recorrido por el tiempo, desde que se practicaban los sacrificios humanos hasta la actualidad en la que se retoma la celebración del Día de Muertos es lo que se puede encontrar en ¿Y a dónde irán los muertos? del director Guillermo González Aranda.

La puesta en escena del Ballet Folklórico Mexicano se realizará el 31 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (ubicado Donceles 36, Centro Histórico). El cupo es limitado, por lo que te recomendamos adquirir tu entrada lo más pronto posible. Los boletos tienen un costo de 163 pesos y están disponibles en Ticketmaster.

4. Xolotl: ofrenda en el Museo del Carmen

(Foto: Pixabay)

¿Qué sería del Día de Muertos sin las ofrendas, el olor que desprende el copal, las frutas y la cera de las velas; los colores anaranjados del cempasúchil, el pan de muerto y el papel picado? Aunque este 2020 no habrá megaofrenda, podrás disfrutar de una en el Museo del Carmen, a menor escala y con número reducido de visitantes, por supuesto.

Esta ofrenda de Día de Muertos tendrá lugar el martes 27 de octubre de las 12:00 a las 15:00 horas y será dedicada al pintor y escultor mexicano Manuel Felguérez; así como al personal de salud.

Para asistir deberás hacer una reservación —enviando un correo electrónico a [email protected]— para que te sea asignada una hora, de esta manera se respetará la sana distancia; además tendrás que llevar tu cubrebocas. La entrada es gratuita.

Si no puedes asistir este día, podrás hacerlo de martes a sábado en un horario de 10:00 a las 15:00 horas con un costo de 65 pesos. Los niños, personas mayores, maestros y estudiantes con credencial vigente no pagan entrada. Los domingos el acceso será de 10:30 a 14:30 horas de forma gratuita.

El Museo del Carmen se encuentraen Av. Revolución 4 y 6, Colonia San Ángel, al sur de CDMX.

5. La llorona en Xochimilco

Esta presentación clásica de Día de Muertos en Xochimilco se realizará de forma presencial acatando todas las medidas sanitarias. El espectáculo que combina música, danza y teatro tendrá lugar todos los viernes, sábados y domingos hasta el 15 de noviembre. Los horarios van de las 19:00 a las 21:30 horas y la compra de los boletos podrá hacerse por medio de Ticketmaster.

El espectáculo dura una hora y el paseo en trajinera hora y media. Todo está incluido en la compra de tu ticket por un precio de 387 pesos. Para poder disfrutar del espectáculo deberás portar cubrebocas y lavarte constantemente las manos. Las trajineras cuentan con depósitos de gel antimaterial; solo tendrán cupo para 12 personas como máximo.

Participa en alguna de estas actividades para celebrar el Día de Muertos, tomando en cuenta las medidas sanitarias. Si acudes a alguno de estos eventos no olvides tu cubrebocas.