Oaxaca es uno de los estados más bellos de México. Sus paisajes coloridos, arquitectura sorprendente, riqueza cultural y una de las mejores gastronomías del país lo hacen el destino preferido de muchos viajeros.

Una de los atractivos naturales más populares de Oaxaca es Hierve el Agua, un sistema de cascadas petrificadas llenas de minerales, con una vista asombrosa, e increíble ubicación, a solo hora y media del centro histórico de Oaxaca.

El nombre de este lugar no se debe a que realmente sus aguas estén en hervor, ya que su temperatura oscila entre los 22 ºC y los 25 ºC. Hierve el Agua se llama así por los nacimientos de agua que tiene que, al salir en forma burbujeante por la ebullición de los gases minerales que contiene en el interior de la montaña, dan la sensación de estar hirviendo.

Las aguas de este destino cambian de color dependiendo del clima y estación del año. Por lo que cada visita será una experiencia completamente diferente.

Para llegar a Hierve el Agua es necesario recorrer un camino de terracería, tomando la Carretera Federal 190, con dirección al Istmo de Tehuantepec.

Si no viajas en auto, existe la opción de abordar un camión o camioneta compartida. Para esto será necesario llegar al pueblo de Mitla y buscar la salida hacia Hierve el Agua. El trayecto desde Mitla dura alrededor de 40 minutos y el boleto tiene un costo de 50 pesos por persona.

Cuánto cuesta la entrada a las cascadas

La entrada a las cascadas de Hierve el Agua cuesta 25 pesos. Si vas en automóvil deberás pagar 10 pesos de peaje en el camino comunal, más 50 pesos de estacionamiento. Este dinero se utiliza para la conservación del lugar.

Hospedaje en Hierve el Agua

Si tu plan es quedarte más de un día en Hierve el Agua puedes rentar una de las cabañas rústicas que se encuentran dentro del área. Incluyen todos los servicios y sus precios van desde los 200 pesos por persona.

Por el contrario, si tu visita será solo por una tarde, lo más recomendable es hospedarte en un hotel del centro histórico de Oaxaca; encontrarás habitaciones desde 260 pesos, si buscas un hostal; y mil pesos, si buscas un hotel con habitación y baño privados. Las tarifas varían de acuerdo a la temporada (alta o baja); si es en fin de semana, es más elevada. Nuestra búsqueda la hicimos en booking.com Verifica que los precios ya incluyan impuestos.

En horario habitual de Hierve El Agua es de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

Recomendaciones

Lleva ropa y calzado cómodo y antiderrapante.

Procura llevar agua embotellada.

Utiliza bloqueador solar.

Ten a la mano dinero en efectivo.

Si viajas con niños debes tomar en cuenta que el lugar no cuenta con salvavidas, ni barandales o protecciones, por lo que es indispensable que siempre estén bajo la supervisión de un adulto y permanezcan alejados de las orillas.

Es común que, por el calor, los visitantes se animen a refrescarse en sus pozas naturales. No está prohibido pero, mantener sus aguas limpias, te recomendamos no hacerlo.

