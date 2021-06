Cuántas maletas puedes llevar en el avión con la tarifa más económica

Cuando revisas precios de boletos de avión, una de las primeras cosas en que debes fijarte es la cantidad de equipaje que te permiten llevar sin cargo extra. Por ejemplo, tal vez esa tarifa económica no te conviene porque no incluye todas las maletas que tienes que llevar, o quizá la restricción de equipaje no te afecta y puedes aprovechar el precio más barato.

En Destinos, hicimos un recuento de cuántas maletas te permiten llevar las aerolíneas mexicanas cuando compras boletos con su tarifa más económica. Incluimos cuánto te costaría añadir equipaje extra.



Objeto personal, equipaje de mano y documentado

Al reservar un vuelo, es importante que tengas clara la diferencia entre estos tipos de equipaje. Aquí te explicamos cuál es cuál.

Objeto o artículo personal. Es cualquier maletín, bolsa de mano, cangurera, riñonera, bolsa para computadora o mochila que puedas colocar debajo del asiento frente a ti en la cabina. Es decir, no puedes guardarlo en el compartimento superior, a menos que pagues un cargo extra.

Equipaje de mano. Es todo aquello que no quepa debajo del asiento frente a ti, pero sí en el compartimento superior.

Maletas documentadas. Son todas las piezas que no llevas en la cabina de pasajeros, sino viajan en la de equipaje.

Recuerda que cada aerolínea establece sus propias medidas permitidas en el equipaje. En el aeropuerto, en el área de mostradores, hay espacios donde puedes comprobar que tu maleta cumple con las medidas requeridas. En ocasiones parece que sí cumplen con la longitud o el ancho, pero al medirlas en estos espacios te das cuenta de que están más “gorditas” o simplemente no van a caber.

Foto: iStock

Aeroméxico

La Tarifa Básica es la más económica de esta aerolínea. Con ella, el precio de tu boleto para vuelos nacionales únicamente incluye un objeto personal, con estas medidas (de acuerdo con Liz Castillo, del blog Mundukos): 25cm x 40cm x 25cm.

Si eliges la Tarifa Básica y sí necesitas llevar equipaje de mano, esta es la tarifa: 200 pesos por pieza si pides el servicio al comprar el vuelo o antes del día en que viajes, y 400 pesos si lo haces estando ya en el aeropuerto.

Estas son las medidas aceptadas para una maleta de mano: 55cm x 40cm x 25cm.

Si compras la Tarifa Básica y quieres añadir una maleta documentada, este es el precio por la primera pieza (aumenta a partir de la segunda): desde 500 pesos con anticipación o 900 pesos el día del vuelo.

Para una maleta documentada, el peso máximo es de 25 kilos en vuelos nacionales y 23 en internacionales; no pueden medir más de 1.58 metros de largo.

Vuelos internacionales

Si vas al extranjero, la Tarifa Básica sí te incluye el artículo personal y tu maleta de mano. La condición es que el peso entre ambas no puede exceder 10 kilos.

Para añadir una maleta documentada, el precio por primera pieza depende del destino al que viajes. Por ejemplo, para Estados Unidos es de 600 pesos y para Europa es de mil 400 pesos.

Aquí puedes ver cuánto pagas por maleta extra, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Foto: iStock

Volaris

Su tarifa más económica se llama Vuela Básica. En el precio de tu boleto, solamente contempla el objeto personal con estas medidas como máximo: 35cm x 45cm x 20cm.

Puedes añadir equipaje de mano con cargo extra, pero su peso no debe exceder 10 kilos. Las medidas permitidas son: 55cm x 40cm x 25cm.

En vuelos nacionales, si adquieres la tarifa Vuela Básica el precio máximo de la primera maleta de mano llega a los 400 pesos (al momento de reservar el vuelo) y 600 pesos (si ya estás en la sala de última espera). Para la primera maleta documentada, el precio llega hasta 713 pesos (al momento de reservar) y mil pesos (ya en el aeropuerto).

Hicimos la búsqueda de prueba para un vuelo a Cancún, el sitio web nos mostró un precio de 251 pesos por agregar maleta de mano en ese momento y 385 pesos por una pieza de equipaje documentado.

El peso máximo de la maleta documentada es de 25 kilos, y la pieza no puede exceder 1.58 metros de largo.

Vuelos internacionales

Las tarifas por maleta extra son distintas para vuelos internacionales, y dependen del origen y destino del vuelo. Por ejemplo, para Estados Unidos la primera maleta de mano puede costarte hasta 45 dólares (896 pesos) si pagas al momento de reservar y 107 dólares (2 mil 131 pesos) si lo haces en el aeropuerto, mientras la primera maleta documentada cuesta hasta 58 dólares (mil 155 pesos) y 84 dólares (mil 673 pesos).

Probamos con un vuelo a Chicago, el sitio web arrojó un costo de 737 pesos por agregar maleta de mano y 957 pesos por una pieza de equipaje documentado.

En este sitio web puedes ver la tabla completa de precios por equipaje extra de Volaris.

Foto: Pixabay/ tookapic

Viva Aerobus

La tarifa más económica se denomina Zero y, al igual que en las anteriores aerolíneas, únicamente incluye tu artículo personal, cuyas medidas permitidas son las siguientes: 45cm x 35cm x 20cm.

Es posible pagar un cargo extra por añadir una maleta de mano, que no debe pesar más de 10 kilos. Las medidas que la empresa acepta son: 55cm x 40cm x 25cm.

En vuelos nacionales, el cargo extra puede costarte de 100 a 310 pesos si lo pagas en línea antes del vuelo, y 400 pesos por hacerlo en el aeropuerto (según su tabla de precios).

Para ver el costo por añadir una maleta documentada, hicimos la prueba de un vuelo a Cancún; el sitio web mostró 584 pesos por una maleta de 15 kilos.

Vuelos internacionales

En un vuelo al extranjero, si pagas la tarifa Zero llevar una maleta de hasta 10 kilos en cabina puede costarte 672 pesos, pagando en línea (hicimos la prueba de un vuelo a Chicago).

Para añadir equipaje documentado, los precios van desde 566 pesos por una maleta de hasta 15 kilos (lo revisamos en la misma búsqueda de arriba).

Aquí puedes revisar la tabla de precios de Viva Aerobús.

Foto: Unsplash/ Arnel Hasanovic

Aeromar

La tarifa Ahorra te permite llevar una maleta de mano que pese menos de 10 kilos. Estas son las dimensiones permitidas: 22cm x 38cm x 65cm.

Para saber cuánto cuesta añadir equipaje documentado, hicimos la prueba para un vuelo hacia Acapulco y otro hacia Laredo, Texas; en el primer caso fueron 549 pesos, mientras en el segundo el sitio web arrojó mil 136 pesos.

