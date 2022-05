¿Cruceros en el Mar de Cortés? Las novedades del turismo en México

Hace unos días se llevó a cabo la edición 46 del Tianguis Turístico, el acontecimiento más importante de la industria de los viajes en México y uno de los más grandes de Latinoamérica. La cita fue en Acapulco, Guerrero, destino que ha recibido al evento en 40 ocasiones y que actualmente funge como su sede bienal.

Al Tianguis Turístico acuden expositores de todos los estados de nuestro país: aerolíneas, hoteles (de cadena o propiedades independientes), agencias de viaje y touroperadores. Con ellos se reúnen compradores nacionales e internacionales, generando citas de negocios, acuerdos comerciales y oportunidades para el turismo en México.

Aunque normalmente el público general no participa en el evento, esto no significa que no pueda ser llamativo. Para motivar los viajes por nuestro país, en la sede del Tianguis cada estado monta el stand más espectacular posible inspirado en sus propios atractivos, y también aprovecha para presumir sus novedades.

A continuación te platicamos algunos de los estrenos y anuncios que más llamaron la atención durante el Tianguis Turístico 2022.

Hotel Xixim

Foto: Grupo Mundo Imperial

Grupo Mundo Imperial anunció la reapertura de Xixim, un hotel ecoturístico localizado en la Reserva de la Biósfera Ría Celestún, en Yucatán (a 2 horas de Mérida). Actualmente está en remodelación y, en una primera etapa, abrirá en otoño.

Será un resort con prácticas sustentables, cuyo enfoque estará en las experiencias de bienestar. Es decir, no esperes mucha tecnología o grandes fiestas. A cambio, estarás en una reserva natural conocida por su población de flamenco rosado, playas color turquesa, un bosque petrificado, manglares y ojos de agua cristalinos.

Xixim tendrá una zona gastronómica y un domo completamente dedicado al bienestar físico, mental, espiritual y emocional. Entre sus actividades habrá terapia de sal, clases de fitocosmética (cosmética desarrollada con productos vegetales), meditación y yoga.

Nuevos aeropuertos

Foto: Chepe Express

Durante la ceremonia de inauguración del Tianguis el secretario de Turismo, Miguel Torruco, anunció que el próximo año estará listo el Aeropuerto de Tulum. Actualmente se están realizando estudios de ingeniería básica para su construcción, indicó el funcionario. Hasta ahora, para llegar a Tulum tienes que volar a Cancún y hacer un viaje de dos horas y media por carretera.

Torruco también aseguró que próximamente se pondrá en marcha el Aeropuerto de Barrancas del Cobre, en Creel, Chihuahua. Este Pueblo Mágico es uno de los destinos que visita el tren Chepe y que sirve como puerta de entrada para conocer no solo las barrancas, sino atractivos naturales como el Valle de los Monjes, el Valle de los Hongos y el Parque Nacional Cascada de Basaseachi (a tres horas).

Coasteering

Foto: Travesía Cora

Esta es la nueva actividad de aventura que puedes disfrutar en Riviera Nayarit. Es como un “hermano” del cañonismo porque consiste en una ruta con diversos obstáculos naturales, pero en lugar de hacerse en el cañón de un río se realiza a la orilla del mar.

El coasteering de Riviera Nayarit se hace en el Mirador del Toro, un acantilado cercano al pueblo de Los Ayala, a una hora y media de Tepic y de Puerto Vallarta. En esta ruta tienes que hacer senderismo con vista al océano Pacífico, descender a rappel desde una altura de 30 metros y nadar en mar abierto por media hora; la recompensa es llegar a una playa virgen de color turquesa.

El recorrido es organizado por la empresa Travesía Cora, de octubre a junio.

Nuevos hoteles en Quintana Roo

Secrets Impression Moxché. Foto: AM Resorts

La cadena AM Resorts anunció tres aperturas en México para el resto de 2022. Comenzamos con Secrets Impression Moxché, en Playa del Carmen, que abre el 1° de octubre. Este hotel de 198 suites se distinguirá por su servicio de mayordomo, 12 opciones de comida (entre ellas un restaurante de autor y una cava de vinos), siete distintas albercas y tres cenotes artificiales.

Dreams Cozumel Cape Resort & Spa llegará en el mes de septiembre, con 154 suites y un plan “todo incluido” de lujo con cinco opciones de comida, entre ellas un restaurante especializado en pizza y otro de cocina maya.

Finalmente tendremos el Secrets Impression Isla Mujeres, del cual todavía no se dan a conocer muchos detalles. Sin embargo, sabemos que los huéspedes llegarán en embarcación privada y contarán con servicio de mayordomo.

Volaris estrena rutas desde el AIFA

En conferencia de prensa el director de Volaris, Enrique Beltranena, anunció que la aerolínea abrirá 10 nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y volverá a tener viajes desde el Aeropuerto de Toluca.

Con respecto a operar desde los 3 aeropuertos que conforman la oferta del Valle de México, Enrique Beltranena, director de la aerolínea, dijo que la zona "tiene un mercado potencial de 30 millones de viajeros, quienes podrán trasladarse al aeropuerto más cercano, reduciendo tiempos, distancias y costos".

Los nuevos vuelos desde el AIFA llegarán hasta Acapulco, Guadalajara, Huatulco, La Paz, Los Cabos, Mérida, Mexicali, Oaxaca, Puerto Vallarta y Puerto Escondido.

Desde Toluca, sus rutas incluirán Cancún, Guadalajara, Huatulco, Los Cabos, Puerto Vallarta y Tijuana.

En total, la aerolínea viajará con un millón de asientos al mes.

Cruceros en el Mar de Cortés

Foto: Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur

Para detonar el turismo en los estados que colindan con el Golfo de California (Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora), durante el Tianguis Turístico se presentó la nueva marca/destino “Mar de Cortés”.

Existen planes para desarrollar una red de cruceros en esta región, además de rutas marítimas con cuatro servicios de ferry y un sistema de arrecifes artificiales para beneficiar la vida marina y propiciar el buceo; la meta sería captar 100 mil cruceristas.

Las islas y áreas protegidas del Golfo de California están catalogadas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Sin embargo, desde 2019 se consideran en peligro.

Festival Gastronómico del Caribe mexicano

La primera edición de este evento se realizará los días 24 y 25 de junio en Puerto Juárez, Cancún. Todavía no se anuncia exactamente cuáles serán sus actividades o cómo puedes participar, pero sí se sabe que se tratará de un festival abierto a todo público, que participarán los 12 destinos que conforman la marca Caribe Mexicano y que posteriormente se llevará de manera itinerante por todo el estado de Quintana Roo.

Mientras tanto, te recomendamos seguir las actualizaciones del evento en sus páginas de Facebook e Instagram: @fgastrocaribe.

La gastronomía de Quintana Roo se caracteriza por la fusión entre las técnicas e ingredientes mayas y la comida caribeña de países como Belice. Entre sus platillos se encuentra el chilmole (también conocido como relleno negro), los papadzules, salbutes y las bebidas como el xtabentún (licor elaborado con miel fermentada).

Guía Gastronómica de Ciudades Patrimonio

Si la comida es una de tus principales motivaciones a la hora de elegir un destino de viaje, aquí tendrás varios pretextos para salir de vacaciones. Durante el Tianguis Turístico fue presentada la Guía Gastronómica de las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, en la cual podrás conocer las experiencias culinarias que cada uno de estos destinos ofrece en sus mercados, tianguis, restaurantes y hasta las mesas de sus familias.

Estas son las urbes mexicanas que cuentan con designación como Ciudad Patrimonio por la Unesco gracias a su arquitectura, valor cultural, historia o grado de conservación: Campeche, CDMX y Xochimilco, Durango, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, San Juan del Río, San Miguel de Allende, Tlacotalpan y Zacatecas.

