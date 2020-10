Cosas normales para nosotros que están prohibidas en otros países

Una parte esencial de viajar es descubrir culturas diametralmente distintas a la nuestra. Tanto, que hay cosas que para nosotros son perfectamente normales y están prohibidas en otros países. Desde lo más evidente, como beber alcohol, hasta ¿vender chicles?

Aquí enlistamos una pequeña selección de cosas normales en México que no pueden hacerse en otros países. Están las que afectan solo a los residentes, mientras algunas también deben ser consideradas por los turistas. ¿Conoces otras además de las que mencionamos?

1. Demostrar cariño en público

Esta es una de las restricciones que seguramente has escuchado con más frecuencia, ya que ocurre en varios países. Besarte con alguien o demostrar cariño podría causarte problemas en Emiratos Árabes Unidos (donde, de hecho, el sexo fuera del matrimonio es ilegal), Marruecos (especialmente fuera de zonas turísticas), Arabia Saudita y Omán, por mencionar algunos.



También hay naciones donde la homosexualidad es mal vista por la cultura local o, de plano, ilegal. Entre ellos se encuentra Emiratos Árabes, Bután, Irán, Malasia, Marruecos, Myanmar, Qatar, Túnez y Arabia Saudita.

2. Beber alcohol

También hay varios países donde las reglas sobre el consumo de alcohol son mucho más estrictas que en México. En Arabia Saudita está prohibido por completo y hasta puedes meterte en problemas por estar alcoholizado al aterrizar tu vuelo de llegada; algo parecido sucede en algunas partes de India. Hay destinos donde es posible beber en lugares establecidos para turistas, como Maldivas, Omán y Qatar.

Foto: Unsplash. Wil Stewart

3. Vender chicles

En Singapur es ilegal comercializar o anunciar cualquier tipo de chicle, a menos de que se trate de algún medicamento masticable previamente registrado. Mascar chicle no está prohibido como tal, pero está claro que no se consigue tan fácilmente. Si te descubren vendiendo, te podrían multar por dos mil dólares singapurenses (31 mil 281 pesos, aproximadamente).

Esta regla fue establecida en 1992, de acuerdo con la BBC, como un paso más hacia la utopía de un país profundamente limpio y disciplinado.

4. Tener gatos

En el supuesto de que quisieras irte de vacaciones con tu gato, no te dejarían llevarlo al pequeño archipiélago de Svalbard, al norte de Noruega. Desde 1992 está prohibido importar gatos a estas islas, con la intención de proteger a las aves de la región. En el ultimo censo que se hizo, solo había cinco gatos en Svalbard.

Foto: Unsplash. Amy Chen

5. Enterrar a un fallecido

Otra de Svalbard. En la ciudad de Longyearbyen (la más grande del archipiélago) está prohibido enterrar a los difuntos. Se debe al permafrost (la capa de hielo en el suelo que nunca se derrite), pues provoca que se preserve cualquier virus sin importar los años que pasen. Cuando una persona está próxima a morir se traslada a la parte continental del país. Si muere ahí, la otra opción es cremarlo.

6. Usar cola de caballo si eres hombre

Desde 2010, en Irán no están permitidos los peinados o cortes de pelo “de Occidente” para los hombres. Por ejemplo, si eres residente de ese país no puedes llevar mullet, peinarte de coleta o de picos hechos con gel, informó The Guardian en su momento.

7. Usar tacones en lugares antiguos

No es que en México consideremos cómodo y muy normal usar tacones en zonas arqueológicas o sitios históricos, pero si quisieras hacerlo nadie te lo prohibiría. En Grecia no es así, pues no está permitido llevar zapatos altos en monumentos antiguos para evitar dañarlos. Tampoco puedes comer o beber nada mientras los visitas o exploras. Esta regla existe desde 2009, de acuerdo con National Public Radio (NPR).

8. Llevar camuflaje

No importa si es de colores o la prenda es llevada por un niño, no está permitido usar camuflaje en Barbados. Este tipo de estampados está prohibido también en otros países como Jamaica o Arabia Saudita, afirma el sitio web de viajes God Save the Points. Las razones varían dependiendo del país, pero incluyen alusiones hacia actos terroristas o de rebelión, así como que el estampado pueda confundirse con el uniforme militar.

9. Usar jeans azules

Podríamos escribir un artículo únicamente sobre las cosas que no puedes hacer en Corea del Norte y son normales en otros países. Para propósitos de esta nota, pondremos como ejemplo usar jeans azules, que son considerados un símbolo del imperialismo. Como turista no tendrías problema por lo general, pero sí te pedirían cambiarte para visitar sitios como el Palacio del Sol de Kumsusan, explica el sitio web Bright Side.

Otras cosas que para nosotros son normales pero no podrías hacer en Corea del Norte incluyen acceder a internet (al menos, no como lo conocemos), comprar una casa por tu cuenta, ver películas extranjeras, usar cortes de pelo no autorizados por el gobierno o maquillarte.

Foto: Unsplash. Morgan Lane

10. Decir groserías

Debes cuidar tu lenguaje cuando visites Emiratos Árabes Unidos, pues decir groserías está prohibido y puede causar deportación o hasta un año en prisión con una multa de 10 mil dirhams (57 mil 742 pesos), de acuerdo con el sitio web The Culture Trip.

Tampoco te salvas de usar palabras ofensivas o emojis sugestivos en redes sociales o WhatsApp, que también es ilegal.

Está prohibido decir groserías en otros países como Qatar y Omán.