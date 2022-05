Cónsul de EU revela qué hacer para que te den la visa americana

Si en algún momento has planeado viajar a Estados Unidos, ya sabes que uno de los documentos esenciales para poder hacerlo es la visa, una autorización que otorga el país para permanecer temporalmente en él. Pero su trámite es uno de los más temidos y existe cierta sensación de inseguridad cuando se solicita. Afortunadamente una serie de videos en TikTok, compartidos por un consul de Estados Unidos, podrían calmar ese temor.



El 18 de mayo, el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara realizó una transmisión en Facebook en la que se respondieron algunas preguntas en torno a cómo tramitar la visa exitosamente. Como dato curioso, no fue sino hasta que se publicó en la plataforma de videos cortos, TikTok, cuando el contenido llegó a cerca de 6 millones de personas.

¡Toma nota y checa cómo obtener la visa americana de forma rápida!



Foto: Lucas Sankey. Unsplash

Foto: Pixabay

Esto es lo que se toma en cuenta para que te acepten la visa

Lo primero que es importante mencionar es que para contestar a las preguntas, el Consulado tomó habló sobre la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, se enfocó en la visa de turista y no en las demás, y del precio de la visa. Por cierto, el trámite de este documento ronda los 160 dólares o 3 mil 183 pesos mexicanos.



La cuenta de TikTok que recopila la transmisión de Facebook tiene información bastante útil para los potenciales turistas del país estadounidense, por ejemplo:

La entrevista para obtener la visa no tarda más de 3 minutos y que lo más importante es recalcar que vas de visita, no a trabajar. También hay que hacerle saber al Consulado que a México te une un fuerte lazo (tanto económico como familiar) que te obliga a regresar, una vez que haya terminado tu viaje.

Tener familiares, cuentas bancarias o comprobar una fuente de ingresos fijos son los mejores aliados para esto. En pocas palabras, el punto está en demostrar que no se necesita ir a trabajar a Estados Unidos



La transmisión también aclaró otros temas, como el de la renovación. En ese caso no se necesitan llevar documentos, a menos que haya ocurrido algún incidente en Estados Unidos que requiera papeles.

También se dijo que los menores de 7 años y mayores de 80 pueden tramitar su primera visa sin necesidad de entrevista.

Por último, si alguien fue deportado pero ya cumplió con el castigo o tramitó un perdón oficial, puede hacer la solicitud.

Generalmente el trámite dura 8 semanas y comienza con la solicitud DS-160, misma que puedes solicitar aquí.

Más recomendaciones para tramitar exitosamente la visa

El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara no se queda solo con lo dicho en los videos, también sugiere una serie de recomendaciones para que la experiencia del trámite sea la mejor y no tenga inconvenientes:



-No debes llevar una gran cantidad de documentos a la entrevista. Solo se necesita el pasaporte y la confirmación de cita, a menos que la sección consular haya hecho un requerimiento específico.

-La entrevista se basará en preguntas relacionadas alrededor de tu situación económica y familiar. El resultado de dicho cuestionario será inmediato y de acuerdo con lo estipulado en la ley estadounidense.

-Puedes llenar tu solicitud sin necesidad de contratar agencias, pero si eliges alguna, asegúrate de que sea reconocida y evita “agentes” o “coyotes” que ronden los alrededores del consulado o la embajada y te aseguren la visa por una cantidad sospechosa de dinero. Tampoco confíes en agencias que te obliguen a comprar paquetes de viaje.

-No mientas. Los documentos deben ser legales y la entrevista respondida con honestidad, esto para que la desición sea rápida y se eviten problemas con la ley.

Ahora ya puedes comenzar tu trámite sin ningún problema.



