¿Cómo vive la gente en Corea del Norte?

Después de 2 años de que el gobierno de Corea del Norte afirmara que el país estaba libre de Covid-19, la semana pasada se confirmaron los primeros casos de manera oficial. Según medios estatales, citados por fuentes como la BBC, Kim Jong-un ha admitido que la propagación del virus es un “gran desastre”.

Esto quiere decir que, en cierto modo, Corea del Norte está viviendo una situación semejante a la que pasó el resto del mundo a principios de 2020. Sin embargo, se cree que el virus SARS-CoV-2 ha estado circulando desde hace tiempo.

Se considera que la población de 25 millones es vulnerable por la falta de un programa de vacunación y un sistema de salud deficiente. De hecho, muchos de los casos no están confirmados por la falta de pruebas y los medios estatales han definido la enfermedad como una “fiebre”.

Es posible que al leer la información anterior te provoque curiosidad saber cómo vive la gente en uno de los países más aislados del mundo. Por eso, a continuación te dejamos 15 datos al respecto.

Foto: Unsplash. Thomas Evans

1. El país se rige por la llamada filosofía Juche (lo cual se puede traducir como “autosuficiencia”), que fusiona diversas ideas del marxismo, confusionismo, imperialismo japonés del siglo XX y nacionalismo tradicional coreano, explica el sitio web Vox.

Una de sus ideas centrales establece que Corea del Norte debe permanecer separado del mundo, dependiendo de su propia fuerza y la guía de un líder. Este líder es visto casi como una deidad.

Por eso en el país la gente visita una estatus del primer líder, Kim Il Sung, antes de casarse, o los medios estatales llaman al monumento donde él está enterrado (además de su hijo, Kim Jong Il) “templo sagrado del juche”.

2. En el país no existen los medios de comunicación independientes, la información es controlada por el gobierno. Lo que la gente se entera de medios internacionales es de manera excepcional y en secreto.

Foto: Pixabay

3. En Corea del Norte existe una especie de sistema de castas llamado songbun, el cual clasifica grupos de personas en “leales”, “vacilantes” y “hostiles”. De este sistema depende el acceso al empleo, residencia y educación. Es posible que la clasificación de, por ejemplo, tu abuelo, repercuta directamente en tu vida.

4. Existe una especie de “internet” a la cual la población tiene acceso, que podría compararse con el sistema de intranet que utiliza una empresa. Hasta hace unos 5 años, solo había alrededor de 30 sitios web.

En estas páginas puedes encontrar recetas, películas norcoreanas y actualizaciones de lo que Kim Jong-un hace durante el día, cuenta el sitio web Vox.

Foto: Unsplash. Thomas Evans

5. Desde septiembre de 2020 el país aumentó considerablemente la cantidad de propaganda que reciben los niños de preescolar en su educación, como parte de una iniciativa de Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un.

A partir de ese momento se dedica la mitad del día en aprender sobre el líder norcoreano, además de su padre y abuelo, quienes instauraron en principio el sistema actual.

Diversas fuentes contaron al diario Daily Mail detalles sobre la educación preescolar en el país. Por ejemplo, en las escuelas se cuentan parábolas que tienen como protagonista a Kim Jong-un, como aquella en la que su madre le regaló un par de botas pero él las rechazó porque sus amigos no tenían, así que ahora todos los niños de escuela tienen botas.

La educación preescolar también incluye ejercicio y aprendizaje del alfabeto.

Foto: Unsplash. Thomas Evans

6. La propaganda no se termina en la escuela. Tanto en edificios públicos como en murales y hasta en el transporte público, hay fotografías de Kim Jong-un y sus predecesores.

7. Antes de los años noventa, el gobierno norcoreano entregaba a la población la ropa que podía usar, que por lo general estaba conformada por atuendos de 2 piezas parecidos a uniformes y con unos pocos colores sólidos. Cuando la economía colapsó a mediados de esa década, la gente comenzó a desarrollar su propio comercio y a partir de ese momento hubo más opciones, explica el diario The Irish Times.



Sin embargo, esto no significa que la gente use lo que le plazca. “Cuando viví en Corea del Norte nunca tuve la libertad de usar lo que quisiera, pero tampoco lo cuestionaba porque no sabía que esa libertad existiera”, dijo al diario Jihyun Kang, una mujer de 31 años que tuvo esa revelación después de ver a un turista extranjero con pantalones rotos por elección.

Existe un mercado negro de maquillaje y ropa extranjera, muchas veces relacionada con la moda de Corea del Sur.

Es posible enfrentarse a encarcelamiento o humillación pública por usar algo considerado prohibido (digamos, minifaldas, camisetas con mensajes en inglés o varios tipos de jeans), dice The Irish Times.

Foto: Unsplash. Thomas Evans

8. Cada año, gente de las ciudades viaja a las zonas rurales para trabajar en proyectos gubernamentales y ayudar a los agricultores. Estas son labores sin retribución económica, consideradas “voluntarias”, explica Channel 4 News en un video.

9. Un auto en Corea del Norte puede costar lo equivalente a 10,000 dólares (199,834 pesos), pero resulta algo inalcanzable para la mayoría de la población; el ingreso promedio se estima en 1,300 dólares (25,978 pesos) al año, de acuerdo con NBC News.

10. Las personas percibidas como oponentes al gobierno son enviadas a campos de trabajos forzados localizados en regiones remotas, donde enfrentan tortura y hambre, de acuerdo con Human Rights Watch.

11. Dejar el país sin permiso es considerado por ley como un crimen de traición a la patria, castigable con la muerte, asegura Human Rights Watch.

12. En 2019 se registraron más de mil desertores norcoreanos que viajaron al sur, pero en 2020 esa cifra bajó a 229. Entre enero y septiembre de 2021, 48 personas lograron huir a Corea del Sur.

13. Sí existen algunos millonarios ricas en Corea del Norte, normalmente trabajan en el gobierno, el ejército o comercios relacionados con el gobierno.

Foto: Wikimedia Commons. Lawboy25

14. El año pasado se dio a conocer que diversas áreas rurales del país tenían limitaciones de electricidad pues ésta se redirigía para dar energía las 24 horas a la capital, Piongyang. En esta ciudad se encuentran los habitantes más “leales” al régimen, pero en las últimas décadas ni este lugar ha sido inmune a los cortes de electricidad, de acuerdo con Radio Free Asia.

Según el sitio web, en la actualidad se garantiza que Piongyang tenga energía todo el día para que las labores de construcción puedan seguir, debido a una promesa de Kim Jong-un de que para 2025 se entregarían 50 mil nuevas casas en la ciudad.

El país entero usa la misma cantidad de electricidad al año que la del estado de Washington, en Estados Unidos, según la agencia AP.



15. En 1997, Corea del Norte estableció su propia versión del calendario. En este sistema, los años se empiezan a contar a partir de 1912, el año en que nació Kim Il-sung, creador de la ideología Juche (bajo la cual se rige el país actualmente) y abuelo de Kim Jong-un.

De esta manera, el año 1912 fue nombrado como Juche 1, explica la agencia de viajes Young Pioneer Tours. Para convertir una fecha solo hay que tomar un año del calendario gregoriano y restarle 1911. Por ejemplo, 2022 es el año Juche 111 en el país asiático.