¿Cómo viaja la reina Isabel II?

Con 7 décadas de reinado, no resulta tan sorprendente saber que Isabel II es la monarca que más ha viajado en la historia británica. Aunque no ha realizado más visitas oficiales al extranjero desde 2015, ha estado más de 120 naciones y salido de su país en más de 270 ocasiones.

Aprovechando que inicia la celebración del Fin de Semana del Jubileo de Platino, un evento sin precedentes por sus 70 años de reinado, hoy en Destinos te contamos 11 datos curiosos sobre cómo viaja Isabel II.

Foto: AP. Kirsty Wigglesworth

1. La reina Isabel II no necesita un pasaporte para viajar al extranjero, aunque el resto de su familia sí tiene uno como cualquier ciudadano.

La razón es que los pasaportes británicos están expedidos a nombre de la monarca, resulta innecesario que ella cargue este documento.

En la primera página del pasaporte británico dice: “El Secretario de Estado de Su Majestad Británica solicita y exige en nombre de Su Majestad a todos aquellos a quienes corresponda que permitan al portador pasar libremente sin obstáculos y que brinden al portador la asistencia y protección que sean necesarias".

Foto: Unsplash. Caspar Rae



2. La reina no viaja en vuelos comerciales, de acuerdo con el sitio web The Points Guy. En su lugar, se utilizan vuelos chárter de la aerolínea British Airways; esto ocurrió, por ejemplo, en 2011 para su visita de 11 días por Australia.

También es posible que use aeronaves militares o de gobierno (las que normalmente se destinan para vuelos del primer ministro, por ejemplo).

El resto de la familia real sí puede trasladarse en vuelos comerciales.

3. Isabel II, y la familia real en general, utilizan más los vuelos en helicóptero que los aviones privados. Tan solo en 2018 se hicieron 207 viajes en helicóptero y 56 vuelos chárter en avión, de acuerdo con la BBC.

4. Normalmente los viajes oficiales de la familia real al extranjero son cubiertos por los contribuyentes británicos, con excepción de las visitas a los Reinos de la Mancomunidad; en este último caso, el país anfitrión paga, explica la revista Town & Country.

5. La monarca siempre viaja con un suministro de su propia sangre en caso de que, estando fuera de su lugar de residencia, se presente una emergencia médica, dice la cadena alemana Deutsche Welle.

6. Isabel II siempre lleva un atuendo totalmente negro en su equipaje, ante la posibilidad de que un miembro de la familia real muera mientras ella está fuera; de esta manera, al regresar a casa de emergencia, sería vista vestida de luto lo antes posible, explica el sitio web Popsugar.

Esta regla nació después del fallecimiento del rey Jorge VI, padre de Isabel II, en 1952. La ahora monarca se encontraba de viaje en Kenia cuando recibió la noticia y, al llegar a Reino Unido, tuvo que esperar en el avión hasta que un asistente pudiera llevarle un atuendo de luto.

7. Alguna vez, los viajes de la realeza británica se hacían también por mar, en el HMY Britannia, un yate oficial que dejó de operar en 1997.

Durante 40 años, esta embarcación visitó más de 600 puertos, por 135 países. Actualmente es un museo y está en Edimburgo.

Foto: Wikimedia Commons. Benjamin Brock

8. Canadá es el país que la reina ha visitado más veces: han sido 27 viajes, según Deutsche Welle. Le sigue Australia, con 18 visitas.

9. La reina también viaja en tren, a bordo del Tren Real Británico. Sin embargo, los traslados por este medio cuestan más por milla que un avión, de acuerdo con la BBC. Además, los vagones actuales datan de los años setenta.

Alguna vez, un reportero del Daily Telegraph dijo que su decoración “era más cercana a un Travelodge que a un palacio”. En Reino Unido, los hoteles Travelodge son una cadena económica.



10. La soberana no puede visitar Israel ni Grecia por razones políticas, cuenta el sitio web Escape.com.au. No visita Israel debido al conflicto con Palestina y no puede ir a Grecia debido al exilio que vivió su esposo, el duque de Edimburgo, con su familia cuando era niño.

Sin embargo, en 2011 se convirtió en la primera monarca británica en visitar Irlanda desde su independencia. Cabe recordar que la isla de Irlanda está dividida en la República de Irlanda (no forma parte de Reino Unido) e Irlanda del Norte (sí es parte de Reino Unido).

11. ¿Quieres saber cómo suelen ser los hoteles donde se aloja la reina? Aquí van unos ejemplos para que te des una idea.

Foto: Huka Lodge

-Huka Lodge en Taupo, Nueva Zelanda. Es reconocido como uno de los mejores y más lujosos hoteles del país; la monarca se ha quedado 4 veces aquí. Se encuentra a la orilla de un espectacular río color turquesa, y está conformado por 20 enormes suites con acceso directo al cuerpo de agua.

-Hotel Majestic en el Parque Nacional Yosemite, Estados Unidos. Es el alojamiento más emblemático en el parque nacional más famoso y antiguo de nuestro país vecino. Su arquitectura rústica, con grandes vigas de madera y chimeneas de piedra, data de los años 20 y le ha valido el título de propiedad histórica.

-Waldorf Astoria en Nueva York, Estados Unidos. Su historia se remonta hasta finales del siglo XIX, y para los años treinta del siglo XX era el hotel más alto del mundo; también fue el primero en tener electricidad en todos los pisos y en ofrecer baños en cada suite.

-Half Moon en Montego Bay, Jamaica. Es un resort de lujo frente al mar con aproximadamente 3 kilómetros de playa privada. También ha recibido a presidentes de Estados Unidos como John F. Kennedy y George W. Bush.