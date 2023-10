No puedes viajar a otro país si no es con pasaporte en mano, el documento de viaje que acredita tu nacionalidad e identidad y con el que se solicita a las autoridades extranjeras que te permitan el libre paso a ese país.

Planear una salida internacional siempre conlleva muchas actividades previas, entre ellas el asegurarse de tener los documentos necesarios para el viaje y, de no tenerlos, llevar a cabo el proceso de trámite.

Pero, como en toda situación, a veces hay algo que no sale como lo teníamos planeado. Si ya solicitaste una cita para tramitar tu pasaporte, pero por alguna razón no puedes acudir en la fecha agendada, no te preocupes. Aquí te contamos cómo puedes cancelarla.

Imagen: Unsplash

Cómo cancelar la cita del pasaporte

Hay dos opciones para cancelar la cita para tramitar el pasaporte mexicano: en línea o a través de una llamada. Te damos los pasos a continuación.

Para cancelar tu cita en línea, debes acceder a Mexitel (el sitio donde la solicitaste), el portal de programación de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Deberás hacer lo siguiente:

Ingresa al Mexitel con tu usuario y contraseña.

Selecciona la opción "Consultar citas ", que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla.

", que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla. Presiona el icono de "papelera".

Te aparecerá un mensaje de confirmación de cancelación de la cita . Haz clic en "Sí".

. Haz clic en "Sí". ¡Listo! Para verificar que la cita fue cancelada, puedes regresar a la sección "Consultar citas" y comprobar el estatus.

Si por el contrario, deseas cancelar tu cita a través de una llamada, puedes marcar al 800 8010 773 pidiendo la cancelación. Recuerda tener tus datos a la mano, pues te los pedirán para realizar tu petición.

Foto: Pixabay

Reagendar una cita para el pasaporte

Si no quieres cancelar tu cita y solamente necesitas cambiar la fecha, también puedes hacerlo a través del Mexitel. Deberás seguir los siguientes pasos:

Entra al Mexitel con tu usuario y contraseña.

Ve a la opción "Consultar citas ".

". Haz clic en el icono del lápiz.

Te aparecerá un mensaje de confirmación de cambio de fecha de la cita. Presiona "Sí".

Presiona "Sí". El sistema te mostrará un calendario con las nuevas fechas disponibles para la cita; elige una.

elige una. Se te asignará un folio y te llegará un mensaje de confirmación a tu correo electrónico. Imprímelo y preséntalo el día de la cita .

. ¡Listo!

Recuerda que es muy importante que te presentes a tu cita con todos los documentos necesarios para el trámite de tu pasaporte, incluyendo el folio que te asignaron.

Imagen: Pexels

Si por alguna razón, contratiempo o evento tienes que cancelar tu cita para el pasaporte, debes hacerlo con al menos 24 horas de anticipación, si estás a pocas horas, ya no podrás cancelarla ni cambiarla y tendrás que acudir al trámite.

