Chicago: guía de sitios esenciales para disfrutar de la ciudad

[email protected]

Si aún no has visitado Chicago, ya te tardaste. Aquí te damos una guía de viaje (no definitivoa) de sitios esenciales para iniciarte en la ciudad de los rascacielos, del arte y de la gastronomía.

A orillas del lago Michigan, se estableció Chicago en 1780 la que hoy es la quinta ciudad más poblada de Estados Unidos. Aquí se inventaron los rascacielos, así que un paseo cualquiera exige admirar los edificios a tu alrededor. Sin embargo, esta proyección hacia las alturas también puede venir de su gastronomía celestial o de su arte y cultura, ideales para darte alas.

Chicago es sinónimo de ciudad moderna: aquí nacieron los rascacielos con estructura de acero, tal como los conocemos ahora; aquí se perfeccionaron los sistemas de gatos hidráulicos y mecánicos para elevar las construcciones y mejorar el manejo de aguas negras.

El Chicago Tribune. Foto: Francisco Cuevas A.

Así, muchas de las soluciones actuales para los problemas de cualquier urbe en el mundo se afinaron aquí. Por lo mismo, su primera atracción son las calles mismas, los edificios, el Metro elevado, los puentes levadizos: tanto el encanto de lo viejo como lo asombroso de lo nuevo. Caminar aquí es entrar en una atmósfera como de película.

Dónde alojarse en Chicago

Como base de operaciones, sugerimosalojarse en The Godfrey Hotel, moderno y céntrico, situado en el barrio de River North. Desde aquí puedes caminar a prácticamente todos los lugares que mencionaremos a continuación, sin importar la hora, ya que se trata de una zona muy segura. El bar de su terraza es frecuentado por la gente local, por lo que es ideal también para los drinks nocturnos. (Si visitas la ciudad en Halloween, su fiesta de disfraces es legendaria.)

Foto: The Godfrey Hotel

Edificios emblemáticos: descubre la arquitectura de Chicago

Haz un tour arquitectónico. Puede ser a pie con ayuda de un guía o, bien, a bordo de un barco que recorre el río de Chicago mientras una guía te habla de la historia de las edificaciones a su orilla. También puedes rentar un kayak y recorrer el río por tu cuenta.

Lee también: Nueva York, recorre los mejores miradores de la ciudad

En el proceso, verás ejemplos de la llamada “escuela arquitectónica de Chicago” en las construcciones más antiguas, pero también verás estructuras neogóticas como las instalaciones del diario Chicago Tribune, maravillas de la tecnología setentera como la Torre Willis (durante muchos años, el edificio más alto del mundo) o construcciones modernas diseñadas por poseedores de premios Pritzker. ¿Quieres ir más allá? Ve al Chicago Architecture Center para conocer a profundidad sobre el tema.

Foto: Graham Chapman

Museos y otros lugares asombrosos llenos de arte en Chicago

Su oferta artística seguro también te elevará por los aires. Empieza en The Art Institute of Chicago, un verdadero paraíso para los amantes del arte. Situado en el parque Grant, este edificio de 1879 alberga más de 300 mil obras, desde joyas estadounidenses como Nighthawks, de Edward Hopper, o American Gothic, de Grant Wood, hasta maravillas de Orozco, Picasso o Seurat. También cuenta con exhibiciones de arte moderno.

Justice, obra de Barbara Kruger, en The Art Institute of Chicago. Foto: Francisco Cuevas A.

Otra pieza de arte que no debes dejar de admirar está en el Millenium Park, un complejo al aire libre que reúne jardines, un pabellón para conciertos y distintas plazas. Muchas de las construcciones aquí (como un puente peatonal o el pabellón) fueron diseñadas por el famoso arquitecto Frank Gehry. Sin embargo, la obra más notoria es conocida popularmente como “The Bean” (el frijol), aunque en realidad se llama Cloud Gate: la enorme escultura cromada de Anish Kapoor que, hoy en día, es uno de los símbolos inequívocos de la ciudad.

Foto: Adam Alexander Photography

Hasta aquí, todos los lugares recomendados están a una distancia a la que, fácilmente, puedes moverte a pie. (Se necesita buena condición física pero a nivel básico.)

La siguiente sugerencia está un poco más lejos pero vale la pena: el National Museum of Mexican Art, una galería dedicada a artistas mexicanos o de origen mexicano cuya obra gira en torno a la vida en Estados Unidos y a la nostalgia que produce México cuando se le mira desde nuestro vecino del norte. Es una muy buena oportunidad para ver nuestra cultura desde una perspectiva nueva.

Dónde comer y beber muy bien en Chicago

Esta ciudad es mundialmente famosa por su gastronomía. Por tanto, las opciones abundan: desde las tradicionales pizzas de Chicago (las “deep dish”) hasta restaurantes con estrellas Michelin e influencia de todos los rincones del orbe. He aquí algunas opciones:

• Tzuco. Restaurante del chef mexicano Carlos Gaytán, quien obtuvo una estrella Michelin por otro lugar suyo en Chicago, llamado Mexique (que lamentablemente ya no existe). La oferta en Tzuco surge de la nostalgia del chef por su tierra natal. En su menú, parece que te encontrarás viejos conocidos como el chile relleno o, bien, una carne asada. Sin embargo, sus sabores te sorprenderán: se trata de reinvenciones en las que técnicas sofisticadas se ponen al servicio de recetas mexicanas con muchas mejoras. Si piensas usar tus ahorros en una cena lujosa, este es el lugar para gastarlos.

Foto: Francisco Cuevas A.

• Malnati’s. Es uno de los restaurantes más tradicionales para comer la pizza típica de Chicago: la “deep dish”. Tiene varias sucursales, pero la recomendación es que vayas a la de Michigan Avenue, frente a la plaza de las Américas. ¿Por qué? Así puedes aprovechar para visitar el monumento a Benito Juárez que se levanta en esa plaza, casi frente a la entrada del restaurante.

Lee también: Las extrañas e impactantes columnas de piedra en California

• Beat Kitchen. En tu viaje incluye el Riverwalk, que es un espacio público a lo largo de la orilla sur del río Chicago, buena opción para correr, caminar, tomar fotos y, por supuesto, comer y beber. Aquí sugerimos que vayas a Beat Kitchen, con mesas al aire libre, comida tex-mex y ¡micheladas!

• ¿Más recomendaciones? Date una vuelta a The Little Goat, un diner con look vintage pero con nuevas versiones de los platillos de antaño. Por otro lado, para una cena casual con muy buen ambiente, ve a The Dearborn Tavern y pide unos fish & chips o una hamburguesa junto con una cerveza. (Goose Island IPA es elaborada en esta ciudad; así que es la ideal para beber como los locales).

Curiosidades de Chicago

Existe un monumento a Benito Juárez en la plaza de las Américas, en Chicago.

Foto: Francisco Cuevas A.

Nighthawks, de Edward Hopper, es uno de los cuadros más famosos del pintor estadounidense y una de las obras clave del Instituto de Arte de Chicago.

En el National Museum of Mexican Art, la obra Mona Lupe, de César Augusto Martínez, es una muestra de la comunión del arte mundial con el mexicano.

Foto: Francisco Cuevas A.

Las torres Marina City, del arquitecto Bertrand Goldberg, son tan icónicas en la ciudad que la banda Wilco, originaria de aquí, las escogió como portada para uno de sus discos más exitosos: Yankee Hotel Foxtrot.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters