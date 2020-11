Buscan voluntarios para viajar en crucero gratis por el Caribe

El 30 de octubre, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) comenzaron un periodo de pruebas para volver a permitir que cruceros salgan de Estados Unidos. Entre las fases de este proceso habrá cruceros “simulacro” por el Caribe, y una naviera ya está buscando voluntarios para esos viajes.

Aunque en regiones como el Mediterráneo los barcos ya zarparon de nuevo, el Caribe (al cual se viaja desde Estados Unidos) es la más importante para la industria de los cruceros. Además, es una de las más atractivas para los mexicanos por su cercanía y variedad de ofertas.

La suspensión total establecida por los CDC duró casi ocho meses y aplicaba para todos los barcos que no fueran de carga y tuvieran capacidad para más de 250 personas.

A continuación te explicamos cómo será la transición hacia la nueva normalidad.

Viajes de prueba

La nueva orden impuesta por los CDC pretende que la navegación de cruceros sea “condicionada”, asegurando protocolos específicos creados a partir de la pandemia de Covid-19. Para las navieras ha sido esencial desarrollar nuevos estándares de bioseguridad, pues en un barco viaja una gran cantidad de personas que provienen de distintos países y pasan mucho tiempo en un solo lugar.

La fase inicial de esta nueva orden consiste en comprobar que todos los trabajadores de cruceros gozan de medidas adecuadas de salud. Posteriormente se harán viajes de prueba, una especie de simulacros en altamar que llevarán tripulación y voluntarios cumpliendo el rol de turistas. Al final, cada barco y naviera quedarán certificados para operar con viajeros reales en aguas estadounidenses.

La orden de navegación condicionada permanecerá vigente hasta noviembre de 2021 o cuando se retire el estado de emergencia por la pandemia, si sucede antes. Durante el periodo, los estándares y requisitos para las navieras podrían cambiar.

Los viajes de simulación deberán cumplir algunos estándares mínimos. Para empezar, todos los pasajeros deben tener al menos 18 años, no padecer ninguna condición preexistente y saber exactamente en qué consistirá su participación; antes y después de abordar pasarán unos días en observación y se les aplicará una prueba de Covid-19.

Cada simulacro funcionará como un crucero normal con restaurantes, entretenimiento, shows en vivo y excursiones, las cuales se realizarán exclusivamente en islas privadas. Todo se hará con medidas de seguridad y sana distancia desarrolladas por las navieras.

Otro requisito es que, durante el viaje, se simule que hay casos positivos de Covid-19. La idea es verificar los protocolos de mitigación de riesgo y aislamiento.

Una vez que cada empresa de cruceros se haya certificado, podrá navegar mientras obedezca algunas reglas. Entre ellas, que sus itinerarios no duren más de siete días, que todos los pasajeros pasen por pruebas de laboratorio antes y después de abordar. Además, en los sitios web oficiales debe advertirse sobre cualquier restricción de viaje, además de que la ruta finalizará antes si se presentan casos positivos de Covid-19.

Mientras tanto, falta al menos un par de meses para que los cruceros por el Caribe sean de nuevo una realidad.

¿Puedes ser voluntario?

Hace unos días Vicki Freed, vicepresidenta de Ventas de Royal Caribbean, declaró que muy probablemente se necesitarían viajeros voluntarios para los cruceros simulados, lo cual generó muchísimo interés a nivel internacional.

Según cuenta el sitio web especializado Cruise Critic, la ejecutiva se retractó posteriormente diciendo que la naviera planeaba apoyarse solo en empleados para los viajes de prueba. Sin embargo, Royal Caribbean ya lanzó un sitio web especial en el que puedes registrarte para recibir mayores informes de la convocatoria cuando estén disponibles.

Actualmente no se sabe exactamente cómo será la búsqueda de voluntarios, cuántos lugares hay o qué requisitos deben cumplir (además de no tener condiciones médicas preexistentes). Nosotros llenamos el formulario, el cual no toma ni dos minutos, y recibimos una sencilla confirmación diciendo que seríamos contactados.

Lo más probable es que, si se hacen los viajes de prueba con viajeros voluntarios, el crucero sea gratuito para ellos. No obstante, la experiencia sería muy distinta a la de unas vacaciones comunes, como bien señala Cruise Critic. Durante el viaje se harán diversos simulacros y, si no te gusta que te digan constantemente lo que debes hacer, tal vez no sea para ti.

¿A ti te gustaría formar parte de los voluntarios?

