Barrios y colonias de la CDMX para visitar en sábado

La Ciudad de México es una capital de impresionantes contrastes. Gracias a su enorme tamaño, la mancha urbana ha rodeado y absorbido a pequeñas poblaciones que han logrado conservar su sabor provinciano, sus bellos rincones y sus tradiciones. Por otra parte, hay barrios y colonias que ofrecen un ambiente bohemio, distinto y que al visitarlos nos permiten sentirnos en unas minivacaciones dentro de la misma metrópoli.

La CDMX es tan grande que pocos podemos presumir de conocerla a fondo. Los fines de semana y los puentes en los que no planeamos salir de viaje, son días que podemos aprovechar para recorrer zonas que nos pueden deparar muchas sorpresas.

Organízate con tiempo y dedica tus días libres a conocer (o reconocer) lo más bonito y pintoresco que ofrece esta capital.

Centro Histórico

Hay muchísimo qué hacer, ver, comprar y comer en el Centro, así que la mejor idea es que decidas qué quieres visitar antes de lanzarte. Los puntos clave son Palacio Nacional, la Catedral, la Alameda y Bellas Artes, pero además está lleno de importantes museos como el Museo Nacional de Arte o el Templo Mayor y de edificios históricos como el Edificio de Correos, del arquitecto Adamo Boari, o el Edificio Guardiola, de estilo art déco.

Cuando vayas al Centro deberás elegir qué tipo de visita quieres hacer: cultural, gastronómica, turística o de compras, pues definitivamente no te dará tiempo de hacerlo todo, pero toma en cuenta que durante los días festivos a muchos de los capitalinos que se quedan en la ciudad se les ocurre ir, y a eso hay que sumar a los turistas. Es mucho más recomendable programar tu visita un fin de semana cualquiera.

Para visitar: Antiguo Colegio de San Ildefonso, museo y centro cultural considerado la cuna del muralismo. Además, ofrece excelentes exposiciones temporales. Está ubicado en Justo Sierra 16, Centro Histórico, CDMX. Abierto de martes a domingo de 10:00 am a 6:00 pm, excepto los martes que cierra a las 8:00 pm. Costo: Desde 12 hasta 50 pesos.

Para comer: El Cardenal, deliciosa cocina tradicional mexicana; los desayunos aquí son insuperables. No dejes de pedir natas para acompañar tu pan dulce. Hay dos sucursales en el Centro: la primera, dentro del Hilton Mexico City Reforma (Avenida Juárez 70) y, la segunda, en Calle de la Palma 23.

Para beber: La Ópera, una de las cantinas más importantes y antiguas de la Ciudad de México. No olvides pedir que te muestren el famosísimo balazo de Pancho Villa en el techo de este local. Está en 5 de Mayo 10. Abre a la 1:00 pm y cierra a las 12:00 todos los días, excepto los domingos que cierra a las 6:00 pm.

Coyoacán

Es un barrio de enorme tradición. Hernán Cortés lo eligió para vivir, y no estaba tan equivocado, pues aún es un sitio arbolado y muy bello, con un aire definitivamente colonial. Con el tiempo se convertiría en refugio de artistas e intelectuales y sería el hogar de Frida Kahlo. Ella compartió su famosa Casa Azul por unos años con su eterno amor, el muralista Diego Rivera. También vivieron en Coyoacán Dolores del Río, el Indio Fernández y muchos personajes más.

Un sábado en Coyoacán está lleno de color y actividad, especialmente en el Jardín Hidalgo. Lo rodean bares, restaurantes y tiendas de todo tipo. Muy cerca del Jardín Hidalgo está el Mercado de Artesanías de Coyoacán y, caminando un poco más, hay tiendas de muebles y antigüedades.

Destina por lo menos una mañana completa para recorrerlo; casi te aseguro que te quedarás por la tarde también.

Para visitar: el Museo Casa Azul de Frida Kahlo, en Londres 247, Del Carmen. Abierto de martes a domingo de 10:00 am a 5:30 pm. Cierra domingos y días festivos. Costo: va desde los 20 hasta los 230 pesos.

Para comer: el Mercado de Antojitos de la Calle Higuera. Ahí encontrarás pozole, quesadillas, tlacoyos, carnitas y mucho más, incluidos los famosos hot cakes de figuritas, un puesto con forma de castillo donde el marchante te hace tu hot cake con la figura que quieras; una de las favoritas es una curvilínea señorita que ha sido desde Olga Breeskin hasta 'La Tesorito'. El mercado está en Higuera 10, La Concepción, CDMX. Abre de las 8:00 am a las 11:00 pm.

Para beber: Cantina la Coyoacana (antes La Guadalupana). Si ya te cansaste de caminar, es el lugar ideal para capturar el ambiente bohemio del barrio. Está en Higuera 14, La Concepción, CDMX. Abre a la 1:00 pm entre semana y a las 12:00 en domingo y lunes, y cierra a la 1:45 am jueves, viernes y sábado; a la 1:00 am en martes y miércoles; a las 12:00 am en lunes y a las 10:00 pm en domingo.

San Ángel

También en el sur de la ciudad, San Ángel es un barrio elegante, añejo y señorial de callecitas empedradas y enormes mansiones. Alberga igualmente a un buen número de recintos religiosos, incluido el ExConvento del Carmen, en cuyo museo -dato que muchos capitalinos ignoran- además de buen arte virreinal, puedes encontrar momias. Los alrededores de la Plaza de San Jacinto están llenos de bares, restaurantes y boutiques de ropa, artesanía, objetos de diseño, muebles y más. Los sábados es la sede del famosísimo Bazaar Sábado que, además de sus tradicionales artesanías, últimamente se ha modernizado para ofrecer objetos decorativos contemporáneos pero de inspiración mexicana. Frente al Bazaar y antes de llegar a la entrada, en la misma plaza, muchos artistas plásticos ofrecen su obra. Buscando, podrás encontrar trabajos de gran calidad.

Para visitar: El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, ubicado en las casas 'juntas pero separadas' que les diseñó el artista y arquitecto Juan O'Gorman. Diego Rivera s/n, San Ángel Inn, CDMX. Horario: de martes a domingo, de 10:00 am a 5:30 pm. Costo: 35 pesos. ¿Más qué visitar? La Capilla de San Sebastián, el Parque de la Bombilla y el Centro Cultural San Ángel.

Para comer: San Ángel Inn. Alta cocina tradicional mexicana en un espectacular escenario. No te pierdas sus excepcionales nargaritas. Ubicado en Diego Rivera 50, San Ángel Inn. Abre de lunes a sábado de 7:00 am a 1:00 am, domingo de 8:00 am a 10:00 pm.

Para beber: La Camelia, cantina. Al salir del Bazaar, nada como unas cervezas heladas que puedes disfrutar en este lugar típico del barrio. Está en Madero 3, San Ángel, CDMX. Abre de 12:00 pm a 2:00 am en viernes y sábado, el resto de la semana cierra a las 8:00 pm, excepto los jueves que cierra a las 9:00 pm.

Tlalpan

También en el sur de la ciudad, pero mucho más al sur, está este barrio que conserva su sabor pueblerino y provinciano. Tlalpan está lleno de iglesias, conventos y hospitales. Es de los pocos lugares en los que aún puedes ver a grupitos de monjas caminando por sus calles. También es lugar de comederos 'campestres' de mucha tradición como el Arroyo, Enrique's y la misma Antigua Hacienda de Tlalpan.

Para 'dar la vuelta', nada como la Plaza de la Constitución con numerosos puestos ambulantes de artesanías, juguetes y toda clase de chácharas. A su alrededor están los portales, donde se ubican muchos restaurantes; la gente acude aquí a desayunar. Muy cerca está el Mercado La Paz, que tiene más de 100 años, y la zona arqueológica de Cuicuilco y su Museo de Sitio. Ve un sábado que tengas mucha hambre, porque encontrarás muchas delicias.

Para visitar: Parroquia de San Agustín de las Cuevas, justo frente a la Plaza de la Constitución. La Capilla dedicada a la Virgen del Rosario tiene un hermoso estilo plateresco. Está en Francisco I. Madero 10. Abre de lunes a sábado de 9:00 am a 1:00 pm y de 4:00 pm a 8:00 pm.

Para comer: Antigua Hacienda de Tlalpan, hermoso lugar con bellos jardines donde además se come muy rico. Está en Calzada de Tlalpan 4619, Tlalpan Centro.

Para beber: Cantina La Jalisciense. Después de dar la vuelta en la Plaza de la Constitución, es ideal llegar a esta cantina tradicional de Tlalpan a echar botana y un trago. Está en Plaza de la Constitución 6, Tlalpan Centro, CDMX. Abre a las 12:00 pm y cierra a las 11:30 pm todos los días. Cierra los domingos.