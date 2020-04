Durante este tiempo de aislamiento en casa, las actividades de ocio se resumen en tours virtuales, videojuegos, escapes rooms, apps para aprender otro idioma, conciertos transmitidos en vivo, talleres o paseos guiados a través de Facebook Live.



Esta vez recomendaremos un recorrido virtual en el que podrás conocer el arte urbano de Banksy, el genio, activista y grafitero más famoso del mundo de identidad desconocida. Este paseo tiene lugar en Bristol, Inglaterra.

Foto: iStock

Quién es Banksy

El artista urbano comenzó a pintar en Bristol —su ciudad natal, lacual destaca por su arte callejero— en los años noventa. Varias décadas después comenzó a dejar su sello artística en varias partes del mundo. Usa plantillas al momento de crear sus piezas, por lo que no le lleva demasiado tiempo pintarlas.

El uso de plantillas tuvo que ver con la influencia de Blek le Rat, un artista francés considerado el padre de los grafitis de plantilla.



Su estilo es muy peculiar pero, cuando aparece una nueva obra, podemos confirmar su autoría porque la publica en sus redes sociales.

Lo que expresa la mayoría de sus piezas es una crítica a la sociedad contemporánea, con una fuerte carga de mensajes políticos.



Ya que estás más en contexto sobre el arte de Banksy, siéntate en tu sofá y recorre las calles de Bristol.

Para hacer el recorrido y apreciar los murales del artista, primero deberás descargar la aplicación Banksy Bristol Trail, la cual está disponible tanto para Android como para iOS y tiene un costo de 49 pesos.

Mientras te paseas por las calles, apreciarás obras como Valentine’s Day, Well Hung Lover, Take the Money and Run y The Mild, Mild West. Cada uno de estos murales cuenta con fotos y descripción durante el recorrido.



Hay algunas obras que ya no se llegan a notar tanto por el desgaste que tienen pero, si también deseas conocerlas, solamente debes ir a la opción “otro” y esta arrojará un mapa para encontrar su ubicación.



Además del recorrido, esta aplicación también muestra la última pieza de Banksy hecha en Bristol, la cual fue pintada en 2016 como agradecimiento a los alumnos de una escuela primaria que le pusieron su nombre a un nuevo edificio del instituto.

Incluye galería de fotos y archivos sobre su exposición en 2009 en el Museo Bristol; una entrevista con Kate Brindely, directora del museo; y una visita virtual al parque de diversiones Dismaland, creado por Banksy.



Si deseas conocer otras obras de Banksy que no estén en la aplicación como Paint Pot Angel, es posible hacer otro recorrido virtual en el Museo de Bristol y la Galería de Arte.