Esta semana, el avión inspirado en Star Wars de United Airlines llegó a CDMX. De hecho, ya puedes volar en él y hasta rastrear sus rutas en línea. Aquí te contamos cómo es.

Se trata de un avión Boeing 737-800, con dos filas de asientos y usado para rutas cortas. Tiene espacio para 166 pasajeros, aproximadamente.

Foto: Cortesía United

Por fuera, la aeronave de United se pintó con un diseño que celebra el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker. Con un fondo oscuro repleto de estrellas, simulando una galaxia muy muy lejana, contiene varios elementos que los fans de la saga reconocerán fácilmente, como una nave X-Wing y un caza TIE Fighter. La cola del avión muestra un sable de luz con diferente color en cada lado, para representar los dos lados de la Fuerza.

Lee también: Star Wars: Galaxy's Edge en Orlando, precios y tips para ir

En el siguiente video puedes apreciar un timelapse del proceso que pasó el avión.



Pero la temática de Star Wars no se queda solo en el exterior. Cada fila de asientos contiene los emblemas de la Resistencia o la Primera Orden. Para que los fans se emocionen más, durante cada proceso de abordaje se ambienta con la música de la saga. Durante diciembre, todos los viajeros recibirán pins conmemorativos sobre The Rise of Skywalker.

Foto: Cortesía United

Y eso no es todo. El video de seguridad de la aerolínea también hace referencia a Star Wars. Mientras los empleados de United te explican qué hacer en caso de emergencia, aparecen personajes y secuencias icónicas. Míralo a continuación.



Los pasajeros que vuelan en business o primera clase reciben un kit de amenidades con los logos de Star Wars. Incluye medias de compresión, pañuelos desechables, cepillo de dientes y un antifaz para dormir.

Lee también: El museo de Star Wars abre en la Ciudad de México

El avión de Star Wars estuvo en CDMX entre el 27 y 28 de noviembre. Si quieres rastrear su ruta para hacerlo coincidir con un vuelo futuro, puedes hacerlo en el sitio FlightAware. Solo debes introducir la matrícula de la aeronave: N36272

Foto: Cortesía United