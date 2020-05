El mar profundo cubre dos tercios de la superficie terrestre, y puede alcanzar niveles de más de 3.5 kilómetros por debajo de la superficie del agua. En ese hábitat, el más grande que existe de manera continua en el planeta, ¿te imaginas cuántas especies ni siquiera han sido descubiertas o vistas?

Para alimentar tu imaginación, te dejamos una lista con 7 extraños animales marinos que viven en las profundidades. Para muchas personas, podrían lucir como extraterrestres o seres salidos de una pesadilla. Pero son reales y han fascinado a la ciencia desde hace mucho.

1. Lophiiformes

Si viste “Buscando a Nemo”, entonces ubicas perfecto esta orden de peces, que abarca alrededor de 210 especies de acuerdo con Encyclopaedia Britannica. Lo que tienen en común es su método de “pesca”: una parte de su espina dorsal se ubica por encima de su cabeza y sirve para atraer a otros peces, como una caña de pescar.

La mayor parte de los lophiiformes viven en el fondo de los océanos Atlántico y Antártico, dice la Oficina de Exploración e Investigación Oceánica de Estados Unidos. Los más grandes miden un metro de longitud.

Hay un grupo de especies de lophiiformes que habitan en aguas profundas: por lo menos dos mil metros por debajo de la superficie, donde la luz del sol es inexistente. Por eso, al hallarse en esas condiciones, han desarrollado bocas muy grandes y dientes puntiagudos para facilitar la caza, explica la organización Oceana. Por si fuera poco, poseen cualidades de bioluminiscencia, para atraer sus presas con luz.

Foto: Scripps Institution of Oceanography Marine Vertebrate Collection

Lee también: 7 grandes misterios que guarda la Antártida en sus profundidades

2. Mixinos

Parecen serpientes o anguilas por su cuerpo largo y delgado, pero no lo son. Sus ojos, poco desarrollados, están “hundidos” bajo la piel, y su boca es redonda. Además, cuando están estresados o son atacados, pueden secretar una especie de baba espesa como si fuera sudor. No, no son los protagonistas de una película de terror espacial, sino un grupo de animales marinos llamados mixinos.

Los mixinos representan la forma de “vertebrados” más primitiva que se conoce, según la Universidad del Estado de Florida. Y decimos “vertebrados” entre comillas porque ni siquiera tienen huesos como tal, sino un esqueleto cartilaginoso. Viven en aguas frías, a 400 metros de profundidad como mínimo, pero pueden estar hasta mil 300 metros bajo la superficie.

Se alimentan de organismos muertos o moribundos, cuenta Atlas Obscura. Y están en nuestro planeta desde hace 300 millones de años.

3. Tiburón duende

La cara de este escualo resulta todo menos amigable, con un enorme hocico en forma de “cuerno” y un color traslúcido con el que parece que le arrancaron la piel. Pero es mucho peor cuando te decimos de lo que es capaz: puede hacer que su mandíbula sobresalga hasta en 9% del tamaño de su cuerpo, “proyectándola” a una velocidad de 11 kilómetros por hora, explica Oceana.

Su hocico tiene órganos que le permiten sentir campos eléctricos en su oscuro hábitat, según el sitio web Ocean del Instituto Smithsoniano.

Gran parte de sus avistamientos proviene de Japón, asegura el Museo de Historia Natural de Florida. También ha sido captado en aguas de Estados Unidos y en el Golfo de México. Viven entre 270 y 960 metros bajo la superficie.

Dato curioso: el tiburón duende fue una fuente de inspiración para la película “Alien: Covenant”. Así, tus pesadillas están bien justificadas.

Foto: Dianne Bray. Museum Victoria. Wikimedia Commons.

Lee también: El Triángulo de Alaska, tan misterioso como su primo de las Bermudas

4. Pez borrón

Este pez se volvió famoso hace unos años a partir de que ganó un concurso de la Sociedad para la Conservación de Animales Feos, la cual busca dar a conocer especies “estéticamente limitadas”. Seguramente has visto su foto icónica (si no, puedes verla más abajo): corresponde a un ejemplar descubierto en 2003 durante una expedición, el cual se conserva en el Museo Australiano.

Ahora te diremos algo un poquito decepcionante: en su hábitat natural (profundidades de 610 a mil 200 metros), el pez borrón no luce tan gelatinoso como en la superficie, afirma Ocean Conservancy. Esto se debe a que la presión en esas zonas es hasta 120 mayor a la que estamos acostumbrados, y esta presión le da su soporte estructural; cuando lo traen a la superficie se vuelve “aguado”.

El pez borrón vive alrededor de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. No se sabe mucho de ellos, no obstante: cuánto viven, cómo se aparean o siquiera cómo se distingue un género de otro. Eso sí, se tienen registradas más de 30 especies dentro de una misma familia.

5. Tiburón de boca ancha

Es una especie tan rara que solo se tienen registrados 69 encuentros con ella, y cuatro de ellos han sucedido en México (en Nayarit y Baja California). Es posible que los pescadores puedan verlos más a menudo, dice el Museo de Historia Natural de Florida, pero probablemente los dejan ir por ser demasiado pesados.

Este tiburón es conocido principalmente por sus enormes fauces con tres filas de dientes funcionales. Puede medir hasta cinco metros y medio.

Se sabe que por la noche nadan en aguas superficiales y durante el día se sumergen hasta las profundidades; especímenes han sido encontrados a 160 metros por debajo de la superficie.

Foto: Saberwyn. Wikimedia Commons

Lee también: La leyenda del Gabardinas, el espíritu que habita dentro de un teatro

6. Macropinna microstoma

No te preocupes, también le puedes decir “pez de cabeza transparente”. Y justo ese es el rasgo que lo hace especial: un escudo transparente cubre la cabeza de este animal, permitiendo que el interior se aprecie perfectamente. La cabeza está cubierta de fluido, mientras sus ojos tienen forma tubular y parecen estar colocados siempre hacia arriba.

Aunque la especie se descubrió desde 1939, fue hasta finales de la década pasada que científicos resolvieron uno de sus misterios. Por medio de vehículos remotamente operados, un equipo del Instituto de Investigación del Acuario de Monterey Bay estudió al animal en su hábitat. Lo encontraron a profundidades de entre 600 y 800 metros.

La expedición reveló que los ojos del Macropinna microstoma pueden rotar en diferentes direcciones para buscar presas; los órganos son ultrasensibles, pues estos peces viven en zonas donde la luz es mínima.

7. Tiburón fantasma

También es conocido como quimera azul de nariz puntiaguda. Unos grandes ojos redondos, un hocico desproporcionado y una piel que luce viscosa, son algunos de sus “encantos”. Este pez pertenece a la orden de las quimeras: son animales que no tienen huesos, sino estructuras cartilaginosas. Viven en las profundidades del mar.

El video que te mostramos a continuación fue el primer material captado de un tiburón fantasma con vida. Fue captado en 2016 por el Instituto de Investigación del Acuario de Monterey Bay.

Lee también: Este aeropuerto tiene "señales" del Apocalipsis y los Illuminati