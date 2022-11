6 lugares donde comprar tu árbol de Navidad y pasar un gran día

¡Ya se acerca Navidad! Y con ello, los preparativos para decorar el árbol de Navidad y toda la casa comienzan desde ya.

Los bosques e invernaderos dedicados a la plantación de árboles de Navidad ya están cubiertos de pinos, listos para encontrar un hogar.

Para este año, te recomendamos 6 lugares donde puedes ir por el tuyo y, de paso, pasar un gran día rodeado de naturaleza, cerca de CDMX.

Alpinia, Puebla

En las faldas del volcán Iztaccíhuatl, en el estado de Puebla, se encuentra Alpinia, un parque de naturaleza y aventura con el laberinto más grande de México y un bosque de pinos navideños (de espedie douglas o vikingo) a la venta.

Entre sus actividades (con costo adicional) puedes hacer senderismo; gotcha; desafiar tu equilibrio en los obstáculos elevados; tirolesas; explorar su laberinto, dar un paseo a caballo, jugar en su minigolf.

En sus instalaciones econtrarás un área infantil; canchas de futbol y voleibol; restaurante y una terraza increíble donde podrás tomar fotos.

Foto: alpinia.mx

El costo de entrada es de $180 pesos por adulto y $150 para menores de 12 años. Lo que pagues en esos boletos, se abona al costo del árbol que elijas y lo puedes cortar tú mismo o alguien del parque. Abren sábados y domingos de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ubicados en Cam. Alpino Km 3, Santa Rita Tlahuapan, Puebla. A poco mas de dos horas desde CDMX.

Contacto: alpinia.mx, Facebook “Alpinia” y Tel. (55) 8993 8485.

Lee también: Aldea: cabañas y glamping escondidos en la selva de Jalcomulco

Bosque Esmeralda, Amecameca

El Parque Ecoturístico Bosque Esmeralda se encuentra en Amecameca, Estado de México, en medio de la Reserva de la Biósfera Los Volcanes, con vistas impresionantes al Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Respira aire puro, mientras eliges tu arbolito y lo cortas o alguien del staff te ayuda.

El costo de entrada es de $50 pesos por persona (incluye estacionamiento). Hay tres pistas de ciclismo ($50 pesos por persona), tirolesa de 380 metros de largo ($70 pesos la tirada), canopy de aventura de 150 metros de longitud ($100 pesos), canopy de destreza de 208 metros ($100 pesos por persona), muro de escalada, paseos en lancha, tiro con arco ($50 pesos por 30 minutos) y paseos a caballo ($100 por persona por 30 minutos).

En Bosque Esmeralda tienes la posibilidad de pasar la noche en una de sus 5 cabañas. Tarifas desde $1,000 pesos por noche, por cabaña.

Foto: Facebook "Bosque Esmeralda"

Encontrarás árboles de Navidad de la especie Douglas y Vikingo desde $1,000 pesos.

El Bosque Esmeralda de Amecameca, abre de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. En estos días no se paga entrada y solo se entra a cortar el árbol. Los sábados y domingos, en horarios de 9:00 a.m. a 5:00 p.m, sí se paga entrada y hay actividades.

Se ubica en Camino Cuiloxotitla S/N, Ejido Emiliano Zapata, en Amecameca de Juárez, México. Solo a dos horas y media saliendo de CDMX.

Contacto: bosqueesmeralda.com.mx, Facebook “Bosque Esmeralda” y Tel. (55) 3662 4615.

Rancho Los Ciervos, Tlahuapan Puebla

Muy cerca del Monte Tláloc, en el municipio de Tlahuapan, Puebla, rodeado de montañas y bosques que brindan aire puro, está Rancho Los Ciervos, un complejo natural con muchas actividades, además de ir a escoger tu arbolito navideño.

Pasea a caballo ($280 por hora), lánzate de la tirolesa de 340 metros de largo ($90 por tirada), arma la reta de gotcha (100 balas $130 pesos), juega tiro con arco ($110 por 30 tiros) y hasta puedes alimentar a los animalitos de su granja (desde $10 pesos).

No hay necesidad de que salgas a buscar dónde comer; Rancho Los Ciervos tiene servicio de restaurante a la leña.

También cuenta con ocho cabañas para pasar un fin de semana. Tarifas desde $1,100 pesos para dos personas por noche ($300 persona adicional).

Foto: Facebook "Rancho Los ciervos"

Este año, la producción de arbolitos navideños es de 20 mil ejemplares de dos especies: douglas y vikingo. Los costos comienzan en los $950 pesos. Abre todos los días de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Se encuentra en Carretera Ignacio López Rayón s/n, Tlahuapan, Puebla. Dos horas y 20 minutos lo separan de la CDMX.

Contacto: rancholosciervos.com.mx, Facebook “Rancho Los ciervos”, Tel. (248) 483 0914 y Whatsapp: (222) 370 8141.

Rancho Tres Encinos, Valle de Bravo

En las cercanías de Valle de Bravo se encuentra Rancho Tres Encinos, un rancho con actividades de naturaleza y su invernadero.

Oficialmente, la temporada navideña dará comienzo el sábado 19 de noviembre. A partir de ese día podrás ir por tu arbolito para cortarlo personalmente o pedir que alguien lo haga. Su costo va de los $800 pesos, los más pequeños, hasta $1,000 los más grandes.

Foto: Facebook "Rancho 3 Encinos"

Quédate y pasa un gran día. Hay tirolesa ($170 pesos por tirada), paseos en ponis para niños ($75 media hora), paseos a caballo ($140 media hora) y en ($40 media hora), además de una minitirolesa para niños ($40 por lanzamiento).

Y si te da hambre, visita su restaurante campestre especializado en cocina a la leña.

El parque abre exclusivamente en temporada navideña, del 19 de noviembre al 24 de diciembre, de 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

El Rancho Tres Encinos se localiza en el Km 12 carretera Valle de Bravo – Los Saucos, Poblado de los Saucos, Valle de Bravo, Estado de México, a casi tres horas desde CDMX. ranchotresencinos.com. Facebook “Rancho 3 Encinos” y al teléfono (722) 607 7764.

Lee también: ¡Vibra alto! Tomorrowland llega a Tulum. Esto cuesta el festival

Feria Navideña en Metepec

La Feria Navideña del Estado de México, se llevará a cabo del 11 de noviembre al 16 de diciembre en el Parque Ambiental Bicentenario del Pueblo Mágico de Metepec, Estado de México, a un par de horas de la CDMX.

Foto: Facebook "Probosque del Estado de México"

Aquí, no solo encontrarás árboles naturales, también adornos sustentables realizados con materiales forestales, artesanías y más de 40 productores del estado. Prepara la cartera, porque seguramente saldrás con muchos adornos para tu casa y el precio promedio por arbolitos será de $600 pesos.

La feria tendrá un horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Contacto: Facebook “Probosque del Estado de México”, Tel. (800) 018 7878.

Feria del Árbol y la Esfera en Chignahuapan

Otro Pueblo Mágico con tradición navideña y a poco mas de tres horas de CDMX, es Chignahuapan, en Puebla, famoso por la elaboración de esferas artesanales, las cuales elaboran a lo largo del año. Por cierto, ya se acerca la edición 16 de la Feria del Árbol y la Esfera.

Del 25 de noviembre al 4 de diciembre, en el Complejo Cultural y Deportivo de Chignahuapan, podrás subirte a juegos mecánicos, saborear antojitos y asistir a las exposiciones artesanales, ganaderas y forestales, en donde podrás comprar el árbol de Navidad que más te guste. además de diversos adornos de la temporada.

Foto: Facebook "Chignahuapan Travel"

Se presentarán en concierto Ana Bárbara, Alfredo Olivas, JNS, Bronco, Belinda; habrá una función de lucha libre AAA, el espectáculo de Bely y Beto para niños y más.

Contacto: chignahuapantravel.com; venta de boletos en hercatickets.pagatusboletos.com/venta/es/inicio.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters