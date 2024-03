¡La primavera está a la vuelta de la esquina! Oficialmente, aún no comienza , pero el calorcito ya se siente en la CDMX. Y para disfrutar del clima, uno de los planes que puedes armar es comer o cenar en alguna de las terrazas de la colonia Roma.

En ambientes relajados, desenfadados y frescos, estos restaurantes con terrazas son perfectos para refrescarte en esta temporada y disfrutar de las vistas al atardecer o de las luces nocturnas.

Supra

La ubicación de Supra es inmejorable, en pleno corazón de la Roma Norte: en el piso 14 y último de un edificio, lo que le otorga vistas 360 grados. Si hay suerte, incluso puedes ver los volcanes.

Foto: Facebook "Supra"

Además de mesas, hay silllones con cojines, plantas, colores oscuros y amaderados, una zona de DJ y, por supuesto, coctelería y gastronomía fusión. Medio Oriente y México se encuentran en su cocina dirigida por la chef Josefina Santacruz. Pulpo con alioli de Charmoula o brochetas de cerdo pekmez marinadas con especias son imperdibles.

Se encuentra en la Avenida Álvaro Obregón 151, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. Abren de martes a viernes de 1:00 p.m. a 1:00 a.m; sábado y domingo 11:00 a.m. a 01:00 a.m. Visita su página web: supraroma.com

Balmori Rooftop

Basado en el espíritu bromista y desenfadado de Carlos Balmori, magnate de la socialité en épocas del Porfiriato, el diseño se inspiró en los rooftops de grandes metrópolis como Nueva York o Singapur. Balmori está pensado para ser un espacio de relajación, de buena música a la hora de comer o cenar en una terraza con techo retráctil.

Foto: Facebook "Balmori Rooftop"

Su gastronomía es internacional y urbana con toques mexicanos. Bombas de Oaxaca con queso derretido, pulpo a las brasas con chips de plátano o un postre de chocolate es algo de lo que puedes probar, siempre con algún coctel u otro drink de por medio. Por las noches, el rooftop se ilumina para recibir DJ’s y experimentar la vida nocturna de la Roma.

Está en Zacatecas 139, colonia Roma Norte, muy cerca de la Plaza Luis Cabrera. De martes a sábado de 1:30 p.m. a 1:30 a.m. Domingo de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. Entra a su página: balmoriroma.com

Palmares Azotea

A unos cuantos pasos de la Fuente de Cibeles, Palmares Azotea es otra de las opciones para refrescarte y relajarte en una terraza y, además, probar alguno de sus platillos de cocina de mar.

Foto: Facebook "Palmares Azotea"

Se define como cantina del mar, decorada con mucha vegetación y un ambiente fresco para que te transporte a alguna costa. Prueba sus pescabirrias, empanadas de camarón, tacos de jaiba suave, atunes y sus bebidas preparadas con fruta de temporada.

Palmares Azotea está en la calle de Durango 216. Abre de lunes a sábado de 1:30 p.m. a 1:00 a.m. Domingos de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. Checa su página: palmaresazotea.com

Sepia

A un par de calles de Palmares, en dirección a Chapultepec, está Sepia, con un concepto de gastronomía italiana clásica, elaborada desde 2017 por el chef Julián Martínez. Diversos sitios especializados como Gambero Rosso lo han incluido como uno de los mejores lugares para degustar comida italiana y por su colección de vinos.

Foto: Facebook "Sepia cucina italiana"

Fusiona lo rico de la tradición gastronómica italiana con un interiorismo ecléctico y sofisticado en un ambiente acogedor.

Prueba su variedad de carpaccios, ensaladas, pastas hechas en casa, risottos, cortes de carne, gelatos, alguna de sus etiquetas de vino o coctelería.

Ubicado en la calle de Sinaloa 170. Martes y miércoles de 1:00 p.m. a 11:00 pm., jueves de 1:00 p.m. a 12:00 a.m, viernes de 1:00 p.m. a 1:00 a.m. sábado de 1:00 a.m. a 1:30 a.m y domingo de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. Página web: cocinasepia.mx

Bella Aurora

Cerca de Avenida Chapultepec, terminamos con otra opción italiana. Las mesas de Bella Aurora están rodeadas por jardines verticales y enredaderas en el techo. Es súper romántico, fotografiable y natural, también por sus colores dorados y amaderados como decoración.

Foto: Instagram @bellauroramx

Puedes comenzar tu día con unos huevos benedictinos con jamón de Parma o esperar a la hora de la comida para probar sus pastas, pizzas, la chuleta de cordero, ensaladas y más. Cuenta con una variada carta de vinos, coctelería, tés y postres.

Bella Aurora está en Puebla 242. Abierto de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. Domingo de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Sitio web oficial: bellaaurora.mx

