Mientras el sol lanza sus primeros rayos de luz, podrás presenciar un espectáculo de cientos de globos aerostáticos en el cielo durante el Festival Internacional del Globo de León (FIG), en Guanajuato. El evento incluye conciertos, campamento y espectáculos nocturnos.



1. Cuándo es

Del 15 al 18 de noviembre.



2. Dónde es

El Parque Metropolitano de León es la sede del festival. Desde el centro de la ciudad se hacen 25 minutos en auto y, desde la Ciudad de México, seis horas, aproximadamente. Si viajas en autobús, el boleto sencillo te costará unos 550 pesos. El trayecto desde la terminal de León al parque es de unos 20 minutos en taxi. La tarifa promedio es de 97 pesos, pero puede aumentar por el tráfico.



3. Despegue de globos

Los visitantes podrán observar el inflado y despegue de globos aerostáticos de diferentes figuras, como el maestro Yoda de Star Wars. Esta actividad, que llena el cielo de colores, se lleva a cabo a las 6:00 de la mañana, los cuatro días del FIG. Considera llegar una hora antes.

4. En números

200 globos aerostáticos se elevarán durante el FIG 2019.

25 países participarán en la tripulación de los globos.



5. Noche Mágica

Al caer la noche habrá un espectáculo de luz y sonido: los globos inflados y anclados en tierra se iluminan al ritmo de música clásica y mexicana. La Noche Mágica se presenta los cuatro días del Festival Internacional del Globo de León a partir de las 18 horas.

6. Conciertos

El viernes 15 de noviembre se presentan María José y Yahir; el sábado 16, Dj Martin Garrix; y el domingo 17, la banda MS.



7. Zona de camping

Puedes acampar dentro del Parque Metropolitano de León para que contemples a tiempo el inflado y despegue de globos aerostáticos. La zona de campamento estará dividida en área familiar y en área juvenil. Ambas cuentan con acceso a baños. El costo es de 400 pesos por persona e incluye la entrada al festival. Debes llevar tu propia casa de campaña.

8. Recomendaciones

Necesitarás ropa abrigadora y cómoda, sobre todo al amanecer y al anochecer. El despegue dependerá de las condiciones climatológicas. Si te quedas a acampar lleva contigo lo indispensable para no pasar frío. El parque estará abierto desde las 5:00 am. Puedes ingresar con alimentos, pero está prohibido el acceso con bebidas alcohólicas. También puedes llevar paraguas. No se permiten mascotas. En el FIG hay un área gastronómica con precios variados, por lo regular, accesibles. Los asistentes no podrán volar el globo, al menos que hayan realizado un registro previo por internet.

9. Mickey Mouse en el cielo

El famoso ratón de Disney cumple 90 años y, como parte de sus festejos, se elevará un globo con su figura. La aeronave tiene una altura de casi 30 metros y pesa 186 kilos. Para su elaboración se utilizaron tres mil 967 metros de tela.

10. El primer FIG

El Festilval Internacional del Globo de León se llevó a cabo por primera vez en 2002 y en el evento participaron alrededor de 20 globos.

11. Costo

La entrada general es de 130 pesos por persona. Los boletos los puedes adquirir en superboletos.com



12. El primer vuelo en globo

El guanajuatense Benito León Acosta, padre de la Aeronáutica Mexicana, tenía 23 años cuando ondeó la bandera de México en el globo aerostático que él construyó. Esto fue el 3 de abril de 1842, en la Plaza de Toros de la CDMX y en presencia del presidente Antonio López de Santa Ana.

13. Dónde dormir

Cerca del Parque Metropolitano de León se encuentran los hoteles Holiday Inn & Suites Plaza Mayor, Crowne Plaza León y el Hotel Suites México Plaza Campestre. La tarifa va desde los mil 500 pesos por noche para dos personas.

