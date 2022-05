10 datos de Wonder of the Seas, el barco más grande del mundo

En la última década, la industria de los cruceros se ha convertido más que nunca en una competencia por ver quién construye el barco más grande, espectacular y entretenido del mundo. Parques acuáticos completos, miradores de vértigo, pistas de go karts y hasta una montaña rusa son algunas de las atracciones más innovadoras que han surgido.

En cuestión de tamaño, la naviera Royal Caribbean ha sido la ganadora desde hace varios años. En este 2022, acaba de estrenar el nuevo barco de cruceros más grande del mundo: Wonder of the Seas.

A continuación te compartimos algunos datos curiosos sobre esta embarcación, que zarpó por primera vez en marzo.

1. Tiene 362 metros de largo y 64 metros de ancho. Es decir, de largo podríamos compararlo casi con la altura del Empire State Building (381 metros), y de ancho podríamos compararlo con la altura del Monumento a la Revolución (67 metros).

El cambio en estas dimensiones es mínimo con sus barcos predecesores (como Harmony y Symphony of the Seas), pero les gana en volumen y en capacidad de pasajeros.

Foto: Royal Caribbean

2. Puede llevar a 6,988 turistas al mismo tiempo, y una tripulación de 2,300. Es decir, serían 9,288 personas a bordo, como máximo; podríamos comparar eso con la capacidad del Auditorio Nacional.

3. Los viajeros pueden distribuirse a lo largo de 16 cubiertas (o pisos), que se dividen en 8 “barrios” con temáticas o funciones distintas. Uno de ellos se llama Central Park y, con sus 20 mil plantas naturales, te hace sentir como si estuvieras en un parque urbano de verdad, dentro de una gran ciudad.

Foto: Royal Caribbean

4. El barco posee más de 20 opciones de restaurantes y bares. Muchos de ellos ya tienen presencia en otras embarcaciones de Royal Caribbean (como el Bionic Bar, cuya barra es atendida por brazos robóticos), pero también hay experiencias gastronómicas nuevas.

El restaurante The Mason Jar es totalmente nuevo y su especialidad es la comida sureña de Estados Unidos: pulled pork, pollo frito, tomates verdes fritos y buñuelos de cangrejo, acompañados con una variedad de whiskies, son algunos destacados de la carta. Hay música country en vivo y decoración tradicional.

5. Su oferta de entretenimiento incluye un parque acuático, un tobogán seco que abarca 10 pisos de altura, una tirolesa, zonas infantiles, un simulador de surf y paredes para escalar.

6. En Wonder of the Seas existe una zona exclusiva para los viajeros que reserven suites, la cual cuenta con alberca, bar y restaurantes. Ahí se encuentra la cabina más llamativa del barco: Ultimate Family Suite, que tiene su propio tobogán que va del segundo al primer piso, área de cine, karaoke y capacidad hasta para 10 personas.

Foto: Royal Caribbean



7. La embarcación está estrenando 4 producciones de teatro originales de Royal Caribbean, en las cuales participan 100 artistas y técnicos.

La obra “inTENse” es la primera producción de la naviera que está conformada exclusivamente por mujeres, y tiene lugar en un escenario al aire libre con una de las albercas más profundas en altamar; incluye clavados desde 17 metros de altura.

También está el espectáculo de patinaje “365: The Seasons on Ice”, el musical “Voices” y la obra “The Effectors II”, que trata sobre un grupo de superhéroes con diversos talentos artísticos.

Foto: Royal Caribbean

8. La tradición indica que cuando un barco es inaugurado se nombre una madrina, quien normalmente es una figura pública. Con Wonder of the Seas, se elegirá una madre de familia mediante una convocatoria de TikTok. Además del nombramiento, la ganadora disfrutará un crucero de lujo por 7 días.

9. Hace unos días el barco comenzó una serie de cruceros por el Mediterráneo, saliendo desde Barcelona y Roma. En noviembre regresará a Estados Unidos para pasar todo un año viajando por el Caribe.

10. Wonder of the Seas comenzó a construirse en 2016 y estaba planeado que zarpara en 2021, pero la pandemia retrasó el proyecto, de acuerdo con el diario Global News.

Foto: Royal Caribbean

